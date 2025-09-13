Ukraine đề xuất phối hợp cùng NATO bắn rơi tên lửa, UAV Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: X/Volodymyr Zelensky).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đề xuất cùng NATO đánh chặn các mục tiêu trên không của Nga, theo phát biểu của ông sau cuộc họp với các cố vấn của lãnh đạo Anh, Đức, Pháp và Italy.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh sự cần thiết khẩn cấp phải hoàn tất các bảo đảm an ninh đang được các cố vấn xây dựng.

Theo cáo buộc từ nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc tập kích của Nga đang gây ra mối đe dọa với châu Âu. Trước đó, Nga nhiều lần tuyên bố họ không có kế hoạch tấn công vào NATO như những lo ngại từ phương Tây, nhấn mạnh Moscow không được lợi ích gì khi làm như vậy.

“Chúng tôi đã thảo luận về sự sẵn sàng của đất nước mình trong việc chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào phòng thủ chung của NATO. Chúng tôi đề xuất cùng nhau đánh chặn tất cả các mục tiêu của Nga”, Tổng thống Zelensky nói.

Ông Zelensky cho biết các cuộc đàm phán về bảo đảm an ninh cần phải được đẩy nhanh.

Đề xuất của Ukraine được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về thế trận phòng thủ của NATO vẫn đang diễn ra. Trước đó, Tư lệnh Tối cao Liên quân châu Âu Christopher Cavoli đã được hỏi liệu đã đến lúc bắn hạ các mục tiêu của Nga trên bầu trời miền Tây Ukraine khi chúng tiếp cận biên giới hay chưa.

Vị chỉ huy quân sự này trả lời rằng trong khuôn khổ chiến dịch “Eastern Guardian” mới, Liên minh tập trung vào bảo vệ lãnh thổ NATO.

Ông đã từ chối cam kết bắn hạ tên lửa và UAV Nga trên bầu trời miền Tây Ukraine.

Vị tướng này nói rằng ông không thấy có sự mâu thuẫn nào giữa việc từng quốc gia riêng lẻ hỗ trợ Ukraine và việc họ đóng góp cho Chiến dịch Eastern Guardian.

Chiến dịch này là phản ứng của NATO trước những lần vũ khí từ chiến sự Nga - Ukraine bay vào không phận các nước giáp với Ukraine.

Ngày 10/9, Ba Lan cáo buộc UAV Nga bay vào không phận nước này và đã cùng NATO bắn hạ. Nga sau đó khẳng định họ không có bất cứ kế hoạch nào nhắm vào các mục tiêu trong Ba Lan.