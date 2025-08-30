Nga tăng cường bảo vệ "Hổ mang chúa" Su-34 tại căn cứ

Các nhà chứa máy bay tại căn cứ Morozovsk của Nga (Ảnh: Military).

Kênh Telegram Strategic Aviation ngày 29/8 đăng tải các ảnh vệ tinh của căn cứ Morozovsk của Nga ở vùng Rostov cho thấy 18 nhà chứa máy bay được xây dựng ở đây.

Các công trình nói trên được thiết kế để chứa máy bay ném bom Su-34 và máy bay trinh sát Su-24MR. Đây là những loại máy bay tham gia các đợt không kích Ukraine bằng bom lượn.

Hiện nay, những máy bay này hầu như không xuất hiện ngoài bãi, mà chỉ rời nhà chứa ngay trước khi cất cánh, công tác bảo dưỡng cũng được tiến hành bên trong.

Theo thông tin tính đến ngày 27/8, ít nhất một chiếc Su-34 đã xuất hiện ngoài trời tại căn cứ Morozovsk, trong khi 4 chiếc Su-24MR được đặt trong các nhà chứa. Trong một bức ảnh khác, có thể thấy một nhà kho tại căn cứ, nơi cất giữ các container được cho là dùng để chứa bom hàng không.

Việc xây dựng thêm các nhà chứa bảo vệ vẫn đang được tiến hành. Công việc tương tự cũng đang được triển khai hoặc đã hoàn tất ở các căn cứ không quân khác xung quanh Ukraine.

Căn cứ Morozovsk nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng phòng vệ Ukraine. Đầu tháng 8/2024, một kho đạn dược tại căn cứ này bị phá hủy do đòn tập kích của Ukraine, khiến lực lượng Nga mất đi một lượng lớn vũ khí hàng không các loại, bao gồm bom dẫn đường và tên lửa không đối không.