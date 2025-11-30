Tổng thống Ukraine: Thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột sắp hoàn tất

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Phái đoàn Ukraine dự kiến ​​sẽ có mặt tại Mỹ vào tối nay, theo giờ Mỹ. Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán dựa trên các nội dung tại Geneva. Hoạt động ngoại giao đang được tiến hành”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trong bài phát biểu vào tối 29/11.

“Phía Mỹ đang thể hiện một cách tiếp cận mang tính xây dựng, và trong những ngày tới, việc cụ thể hóa các bước đi để xác định cách thức chấm dứt chiến tranh là hoàn toàn khả thi. Phái đoàn Ukraine đã nhận được những chỉ thị cần thiết, và tôi hy vọng họ sẽ làm việc theo đúng các ưu tiên rõ ràng của Ukraine”, ông Zelensky nói thêm.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelensky cũng đề cập rằng các công tác chuẩn bị đang được tiến hành để phối hợp với các đối tác của Ukraine vào tuần tới, "bao gồm việc đảm bảo chất lượng phòng không tốt hơn”, và Kiev “kỳ vọng vào sự hỗ trợ của các đối tác".

Một phái đoàn quan chức Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov và Giám đốc Tình báo Quân sự Kyrylo Budanov dẫn đầu đã đến Mỹ vào ngày 29/11 để tiếp tục đàm phán về kế hoạch hòa bình mới nhất do Mỹ đề xuất.

Một quan chức Mỹ xác nhận với trang tin Kyiv Independent rằng, phái đoàn Ukraine sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Florida vào ngày 30/11.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo, Tổng thống Zelensky sẽ thăm Paris vào ngày 1/12. Tại cuộc gặp, ông Zelensky dự định sẽ tham vấn với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về các điều kiện cho một "nền hòa bình công bằng và lâu dài".

"Chuyến thăm sẽ diễn ra đúng hai tuần sau chuyến thăm Paris gần đây nhất của ông Zelensky", Sky News đưa tin.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh đàm phán hòa bình Ukraine đang bước vào giai đoạn quan trọng sau khi Mỹ đề xuất một kế hoạch hòa bình 28 điểm.

Kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất bị rò rỉ tuần trước buộc Ukraine đưa ra những nhượng bộ lớn, bao gồm việc hạn chế quy mô quân đội, từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và chấp nhận việc Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Ukraine và một số đồng minh châu Âu đã đàm phán để điều chỉnh lại kế hoạch này theo hướng có lợi hơn cho Kiev. Các đồng minh châu Âu đưa ra một kế hoạch hòa bình chỉnh sửa dựa trên đề xuất ban đầu của Mỹ.

Hôm 23/11, phái đoàn Mỹ và Ukraine đã tiến hành tham vấn tại Geneva về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả cuộc họp là “hiệu quả nhất” cho đến nay kể từ khi xung đột bắt đầu. Hai bên nhất trí một dự thảo thỏa thuận hòa bình được cho là rút gọn từ 28 điểm xuống còn 22 điểm.

Điện Kremlin xác nhận Mỹ đã chuyển chi tiết kế hoạch hòa bình sau khi điều chỉnh cho Nga. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến đến Moscow để trao đổi về bản kế hoạch này vào tuần tới.

Điện Kremlin cho biết, tại thời điểm này, Nga sẽ chỉ đàm phán với Mỹ về vấn đề Ukraine. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, các nghị quyết của Nghị viện châu Âu cho rằng châu Âu phải được mời vào bàn đàm phán là không phù hợp vào thời điểm hiện tại.