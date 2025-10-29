UAV Ukraine tập kích 3 đêm liên tiếp, Moscow đóng cửa sân bay

Một căn hộ bị thiệt hại sau cuộc tập kích bằng UAV vào vùng Krasnogorsk ngoại ô Moscow, Nga ngày 24/10 (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/10 xác nhận lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 57 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong vòng 3 giờ.

"Vào ngày 28/10, từ 20h đến 23h giờ Moscow, lực lượng phòng không đã phá hủy 57 máy bay không người lái của Ukraine gồm 35 chiếc trên vùng Bryansk, 9 chiếc trên vùng Rostov, 4 chiếc trên vùng Kaluga và Tula, 4 chiếc trên vùng Moscow và 1 chiếc trên vùng Kursk", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Cơ quan giám sát hàng không Nga Rosaviatsiya cho biết 2 trong số 4 sân bay của Moscow, sân bay Domodedovo và sân bay nhỏ hơn Zhukovsky, đã phải đóng cửa vì lý do an ninh.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin xác nhận các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường nơi máy bay không người lái bị bắn rơi khi đang trên đường đến Moscow.

Đây là đêm thứ 3 liên tiếp thủ đô Moscow của Nga bị nhắm mục tiêu bằng máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 2 đêm trước, các đơn vị của Nga đã phá hủy 35 máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Moscow.

Các kênh truyền thông của Nga cũng đưa tin, vào đêm 29/10, tại tỉnh Ulyanovsk của Nga, Ukraine được cho là đã tấn công nhà máy lọc dầu NS-Oil ở Novospasskoye. Các kênh này cũng công bố hình ảnh và video về đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu.

Tại một khu vực khác ở Nga, Ukraine được cho là đã tấn công nhà máy hóa chất Stavrolen ở vùng Stavropol. Đám cháy được cho là đã lan ra từ cơ sở này.

Đây là nhà máy sản xuất hóa chất lớn, cung cấp các sản phẩm được Nga sử dụng cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trong những tháng gần đây, lực lượng quân sự Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu. Thông qua các cuộc tấn công này, Kiev được cho là muốn hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho tiền tuyến và hạn chế doanh thu xuất khẩu của Nga.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP của đất nước.

Kiev cũng đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ quân sự, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov tuyên bố các cuộc tập kích nhằm làm tê liệt nguồn thu từ dầu mỏ cũng như hoạt động sản xuất quân sự của Nga.

Điện Kremlin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 26/10 tuyên bố, chỉ riêng trong một tuần, Nga đã phóng gần 1.200 máy bay không người lái và 50 tên lửa - chủ yếu là tên lửa đạn đạo - vào các mục tiêu ở Ukraine.