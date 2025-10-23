Ảnh chụp màn hình vụ nổ tại nhà máy đạn dược Nga (Ảnh: Astra).

Thống đốc vùng Chelyabinsk, ông Aleksey Teksler cho biết 2 vụ nổ liên tiếp đã xảy ra tại một nhà máy ở thành phố Kopeysk, vùng Chelyabinsk tối 22/10. Vụ nổ khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Ông nói thêm, lực lượng cứu hộ đang kiểm tra thông tin về khả năng còn người mất tích.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vụ việc không liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nào và hiện không có mối đe dọa nào đối với cư dân thành phố hoặc cơ sở hạ tầng xung quanh.

Mặc dù Thống đốc Aleksey Teksler không nêu rõ vụ nổ xảy ra tại cơ sở nào, nhưng truyền thông Nga dẫn lời nhân chứng cho biết vụ việc xảy ra trong khuôn viên nhà máy quân sự Plastmas, nơi chuyên sản xuất thuốc nổ và đạn dược cho quân đội Nga và cũng là doanh nghiệp trong danh sách trừng phạt của phương Tây.

Nổ rung chuyển nhà máy đạn dược của Nga, 9 người chết (Video: RT)

Đoạn video do kênh RT công bố cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ bốc lên từ khu nhà máy vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

Trong những tháng gần đây, các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine đã trở thành mối lo ngại thường trực đối với nhiều vùng của Nga. Kiev thường xuyên phóng máy bay không người lái tập kích sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Kopeysk nằm cách biên giới đông bắc giữa Ukraine và Nga hơn 1.700km, nên khả năng vụ nổ có liên quan đến chiến sự bị loại trừ.

Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận.

Trong một diễn biến khác, tối cùng ngày, máy bay không người lái của Ukraine được cho là đã tập kích một nhà máy lọc dầu ở Makhachkala, thuộc Cộng hòa Dagestan (Nga).

Trước đó, rạng sáng 21/10, Ukraine cũng tiến hành một đợt “tấn công đường không quy mô lớn” nhằm vào các vùng Bryansk và Rostov của Nga, khiến 2 người bị thương và gây thiệt hại hạn chế.