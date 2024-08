Nga phủ nhận bí mật đàm phán với Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: TASS).

Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 18/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga và Ukraine chưa tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán "trực tiếp hoặc gián tiếp" nào. Bà nhấn mạnh, 2 bên không thảo luận bất cứ cơ chế an ninh nào liên quan đến các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Theo bà Zakharova, Moscow và Kiev đã không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào kể từ mùa xuân năm 2022, ngoại trừ việc trao đổi tù nhân do bên thứ ba hòa giải tạo điều kiện. Các cuộc đàm phán hòa bình được tổ chức trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột đã sụp đổ sau khi Kiev bất ngờ rút lui, nghi do sự can thiệp của phương Tây.

Bình luận trên được đưa ra nhằm bác bỏ thông tin trước đó của báo Washington Post rằng cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk của Nga đã làm chệch hướng các đối thoại bí mật do Qatar làm trung gian giữa Moscow và Kiev.

Một nhà ngoại giao giấu tên nói với báo Mỹ rằng cả 2 bên đều có ý định cử phái đoàn đến Doha để đàm phán một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

Tuy nhiên, khi quân đội Ukraine tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga vào tuần trước, kế hoạch này dường như đã bị hoãn lại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, các mối đe dọa đối với các cơ sở năng lượng như nhà máy điện hạt nhân ở Zaporizhia (miền Nam Ukraine) và nhà máy điện hạt nhân Kursk (Nga) đến từ Kiev chứ không phải Moscow.

Bà cũng cho biết Ukraine có "tất cả các cơ hội" để giải quyết xung đột thông qua đối thoại. Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tham gia đàm phán bất cứ lúc nào miễn là tính đến tình hình thực tế.

Cuối năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền hiện tại của Nga. Động thái này được đưa ra sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine.

Đến tháng 6 năm nay, Moscow tiếp tục đưa ra ý tưởng hòa đàm. Thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng hòa đàm ngay lập tức nếu Ukraine rút quân khỏi 4 tỉnh nói trên và cam kết trung lập.

Tuy nhiên, Kiev đáp lại đề nghị này của Moscow bằng cách mở một cuộc đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga. Sau gần 2 tuần đột kích, Ukraine thông báo đã kiểm soát hơn 1.150km2 lãnh thổ Nga và bắt giữ hơn 100 tù binh.

Tổng thống Putin chỉ trích cuộc đột kích của Ukraine là "khiêu khích nghiêm trọng" và sẽ bị đáp trả thích đáng. Chủ nhân Điện Kremlin cũng nêu rõ, Nga sẽ không đàm phán khi Ukraine tấn công vào dân thường và các hạ tầng dân sự.

Trong khi đó, Kiev khẳng định mục tiêu của cuộc đột kích không phải là chiếm giữ lãnh thổ Nga mà nhằm tạo vùng đệm an ninh, bảo vệ người dân ở các vùng biên giới Ukraine.