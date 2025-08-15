Phái đoàn Nga tới Alaska, chuẩn bị cho thượng đỉnh với Mỹ

Máy bay Il-96 của Nga (Ảnh RIA).

Ria Novosti đưa tin, vào sáng 14/8 giờ địa phương, một máy bay Ilyushin Il-96 của Đơn vị bay đặc biệt “Rossiya”, đơn vị phụ trách vận tải chính phủ Nga, đã hạ cánh xuống Căn cứ liên hợp Elmendorf–Richardson, Anchorage, bang Alaska.

Theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi hàng không Flightradar24, chiếc Il-96 cất cánh từ sân bay Vnukovo (Moscow) lúc 7h50 ngày 14/8 giờ địa phương và hoàn tất hành trình hơn 9 giờ bay.

Nguồn tin truyền thông Nga cho biết, phái đoàn cấp cao tới Alaska dự hội nghị gồm Tổng thống Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, trợ lý đối ngoại Yuri Ushakov và ông Kirill Dmitriev, Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ sẽ diễn ra ngày 15/8 tại chính căn cứ Elmendorf–Richardson. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin gặp trực tiếp kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Trọng tâm đàm phán được dự đoán sẽ xoay quanh giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine, trong khi các vấn đề khác như hợp tác kinh tế hay kiểm soát vũ khí có thể đóng vai trò bổ trợ.