Nga phản ứng sau thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

“Chúng tôi xuất phát từ tiền đề rằng Mỹ và bản thân Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì ý chí chính trị và mong muốn tiếp tục nỗ lực nhằm thúc đẩy việc dàn xếp tại Ukraine. Vì vậy, chắc chắn Tổng thống Trump có phần khá cảm tính về vấn đề này. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết khi được hỏi về phát biểu của ông Trump rằng ông không hài lòng với Nga.

Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn sẵn sàng giải quyết tình hình thông qua con đường ngoại giao và đang làm rất nhiều điều hướng tới mục tiêu đó.

Tuy nhiên, ông cáo buộc Ukraine và một số quốc gia châu Âu đang tìm cách “gây trở ngại cho việc giải quyết xung đột một cách hòa bình”.

Trước đó, phát biểu trong một cuộc họp báo trước khi kết thúc chuyến thăm Anh, Tổng thống Trump thừa nhận việc giải quyết khủng hoảng Ukraine không hề dễ dàng như ông từng nghĩ rằng mối quan hệ tốt của ông với ông Putin sẽ giúp thúc đẩy một thỏa thuận nhanh hơn. Ông Trump cho biết, những gì đang diễn ra khiến ông thất vọng mặc dù ông tin xung đột Ukraine cuối cùng sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận hòa bình.

Giới chức Nga nhiều lần ca ngợi nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 18/9 chỉ ra rằng, trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn có những người hiểu được sự cần thiết phải tìm kiếm sự cân bằng khi giải quyết các vấn đề hiện hữu của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm, không giống các nhà lãnh đạo phương Tây khác, Tổng thống Trump hiểu sự cần thiết phải giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của xung đột Ukraine.

Theo ông Lavrov, Tổng thống Trump đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng Ukraine không nên gia nhập NATO. “Ông ấy đã thể hiện rất rõ rằng, để giải quyết tình hình, chúng ta phải quên đi những tham vọng đó và thiết lập an ninh dựa trên những nguyên tắc khác”, ông Lavrov bổ sung.

Ông nhấn mạnh, ông Trump muốn có những “giải pháp nhanh chóng” để chấm dứt xung đột ở Ukraine, và chính điều này phần nào là nguyên nhân dẫn đến “sự thất vọng” của ông về tiến độ của hòa đàm.

“Khi Tổng thống Trump nói rằng ông thất vọng, điều này phần nào được lý giải bởi việc ông muốn có những giải pháp nhanh chóng. Trong một số lĩnh vực, điều đó có thể hiệu quả, nhưng trong những lĩnh vực khác, điều đó khó xảy ra”, ông nói.

Ông Trump nhiều lần đặt ra thời hạn buộc Nga đạt tiến triển trong các cuộc hòa đàm với Ukraine, nếu không Washington sẽ siết chặt các lệnh trừng phạt Moscow. Tuy vậy, đến nay, chưa có động thái nào cho thấy ông sẽ áp thêm trừng phạt với Nga.