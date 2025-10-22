Châu Âu soạn thảo kế hoạch 12 điểm chấm dứt xung đột Ukraine

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ tư (Ảnh: NBC).

Theo nguồn tin của Bloomberg, bản đề xuất 12 điểm bao gồm việc Nga và Ukraine hồi hương toàn bộ trẻ em bị ép di tản, tiến hành trao đổi tù binh sau khi ngừng bắn, và 2 bên cam kết không mở rộng kiểm soát lãnh thổ.

Ukraine sẽ được bảo đảm an ninh, nhận tài trợ tái thiết hậu chiến và có lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu nhanh hơn.

Các lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ được dỡ bỏ dần, nhưng khoảng 300 tỷ USD tài sản ngân hàng trung ương Nga đang bị đóng băng chỉ được hoàn trả khi Moscow đồng ý đóng góp cho công cuộc tái thiết Ukraine. Nếu Nga tiếp tục tập kích Ukraine, các biện pháp trừng phạt sẽ được khôi phục.

Ngoài ra, Moscow và Kiev sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về quản lý những vùng lãnh thổ đang bị kiểm soát, song theo các nguồn tin, cả châu Âu lẫn Ukraine sẽ không chính thức công nhận bất kỳ khu vực nào thuộc quyền kiểm soát của Nga.

Việc thực thi kế hoạch này sẽ được giám sát bởi một “hội đồng hòa bình” do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu.

Các nguồn tin cho biết chi tiết kế hoạch vẫn đang được hoàn thiện và có thể thay đổi, đồng thời, bất kỳ đề xuất nào cũng cần được Washington chấp thuận. Một số quan chức châu Âu dự kiến tới Mỹ trong tuần này để thảo luận thêm.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng “Ukraine và Nga nên dừng giao tranh tại vị trí hiện nay” để bắt đầu đàm phán hòa bình.

Đề nghị này đã nhận được sự ủng hộ của Ukraine và các lãnh đạo châu Âu.

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ lập trường của Tổng thống Trump rằng giao tranh cần phải chấm dứt ngay lập tức, và đường tiếp xúc hiện nay nên là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán”, các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm đại diện từ Anh, Pháp, Đức, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine, ngày 21/10 ra tuyên bố chung nêu rõ.

Tuyên bố cũng kêu gọi: “Chúng ta phải gia tăng sức ép lên nền kinh tế và ngành công nghiệp quốc phòng của Nga cho đến khi họ sẵn sàng ký kết hòa bình. Chúng tôi đang phát triển các biện pháp nhằm tận dụng toàn bộ giá trị của tài sản Nga bị phong tỏa, để Ukraine có được nguồn lực cần thiết cho cuộc chiến của mình”.

Trong khi đó, cho đến nay, Moscow vẫn từ chối mọi lời kêu gọi ngừng bắn dọc theo ranh giới hiện tại. Theo Washington Post, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk như một điều kiện để chấm dứt xung đột.