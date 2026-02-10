Nga nêu yếu tố then chốt trong thỏa thuận hòa bình tiềm năng ở Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi thừa nhận rằng một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine phải tính đến lợi ích an ninh của Ukraine, nhưng yếu tố then chốt, tất nhiên, là lợi ích an ninh của Nga”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói với hãng truyền thông Izvestia vào ngày 10/2.

“Nếu xem xét kỹ và nghiên cứu các tuyên bố của lãnh đạo Liên minh châu Âu, sẽ thấy không ai nói đến các bảo đảm an ninh cho Nga. Đây là yếu tố cốt lõi của một thỏa thuận hòa bình. Không có nó thì không thể đạt được thỏa thuận", ông khẳng định.

Các nhà đàm phán Nga và Ukraine trong những tuần gần đây đã tiến hành hai vòng đối thoại với đại diện Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Không có thỏa thuận hòa bình nào được đưa ra, nhưng hai bên đã thống nhất tại cuộc họp gần nhất tuần trước về đợt trao đổi tù binh chiến tranh đầu tiên sau 5 tháng.

Các bảo đảm an ninh cho Ukraine là trọng tâm của các cuộc thảo luận, cùng với mức độ Nga kiểm soát lãnh thổ và kế hoạch phục hồi hậu chiến tại Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/2 cho biết các tài liệu về bảo đảm an ninh cho Ukraine đã sẵn sàng.

Hãng Izvestia cho biết ông Grushko liệt kê một số yếu tố có thể nằm trong các bảo đảm an ninh cho Nga. Trong số này có những yêu cầu lâu nay của Moscow, bao gồm cấm Ukraine gia nhập NATO; bác bỏ mọi việc triển khai quân đội từ các nước NATO trên lãnh thổ Ukraine như một phần của thỏa thuận; và chấm dứt điều mà ông gọi là việc sử dụng lãnh thổ Ukraine để tạo “mối đe dọa” đối với Nga.

Cả hai bên trong vòng đàm phán mới nhất đều đồng ý sẽ tham dự một vòng thảo luận tiếp theo, nhưng chưa ấn định ngày cụ thể. Ông Zelensky nói rằng cuộc họp kế tiếp sẽ diễn ra tại Mỹ.

Mặt khác, chính phủ Đức hoan nghênh đợt trao đổi tù nhân đầu tiên giữa Ukraine và Nga sau một thời gian dài, đồng thời kêu gọi Moscow đưa ra các nhượng bộ khả thi trong các cuộc đàm phán hòa bình, phát ngôn viên chính phủ Stefan Kornelius cho biết.

“Chúng tôi hoan nghênh việc trao đổi tù nhân”, ông Kornelius nói, nhưng nhấn mạnh rằng Berlin kỳ vọng tiến triển thực chất hơn trong quá trình đàm phán.

Theo ông, Nga vẫn tiếp tục kiên quyết đưa ra các yêu cầu tối đa, nhưng đã đến lúc đạt một thỏa thuận cùng nhau với Ukraine, kêu gọi Moscow đưa ra những nhượng bộ khả thi.

Ông Stefan Kornelius cũng bình luận về vấn đề khoản viện trợ tài chính 90 tỷ euro của EU cho Ukraine, dự kiến được các Nghị sĩ Nghị viện châu Âu bỏ phiếu vào ngày 10/2. Ông nói rằng Ukraine có thể sử dụng số tiền này để mua vũ khí của Anh.

Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin rằng Pháp muốn các khoản vay này nên chỉ được dùng để mua vũ khí từ các nước EU. Tuy nhiên, Berlin và một số đồng minh của Ukraine ủng hộ việc cho Kiev linh hoạt hơn trong cách sử dụng nguồn tài trợ.

Tới nay, điểm nghẽn chính trong đàm phán Nga - Ukraine bao gồm các câu hỏi về lãnh thổ và, đặc biệt, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Nga kiên quyết yêu cầu rút quân đội Ukraine khỏi Donbass và giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực phía đông Ukraine. Trong khi đó, Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ không nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ.