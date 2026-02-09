Tổng thống Zelensky: An ninh EU phụ thuộc vào công nghệ vũ khí của Ukraine

Hoạt động thử nghiệm một UAV của Ukraine (Ảnh: BBC).

Ukraine chuẩn bị bắt đầu xuất khẩu UAV sang châu Âu, với kế hoạch mở 10 văn phòng đại diện trong năm 2026. Công nghệ UAV của nước này sẽ đóng vai trò then chốt đối với an ninh tương lai của Liên minh châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong chuyến thăm Học viện Hàng không Kiev.

Ông lưu ý rằng các trung tâm xuất khẩu đầu tiên sẽ được thành lập tại các nước Baltic và Bắc Âu. Tổng cộng 10 văn phòng đại diện được lên kế hoạch cho năm 2026, và việc sản xuất UAV Ukraine tại châu Âu dự kiến sẽ bắt đầu ngay trong tháng 2.

“Giữa tháng 2, chúng ta sẽ thấy việc sản xuất UAV của Ukraine tại Đức. Tôi sẽ đích thân tiếp nhận chiếc UAV đầu tiên. Đây là một dây chuyền sản xuất đang vận hành. Các dây chuyền sản xuất đã hoạt động tại Anh. Tất cả đều là công nghệ Ukraine", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng an ninh châu Âu sẽ ngày càng phụ thuộc vào UAV và công nghệ tiên tiến và những công nghệ đó sẽ là của Ukraine, do chuyên gia Ukraine phát triển, với UAV Ukraine.

“Có một số dự án khác nhau. Tất cả sẽ dựa chủ yếu vào công nghệ và chuyên gia Ukraine. Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh, và chưa phải tất cả các công ty đều cảm thấy đủ tự do để thâm nhập mọi thị trường khác", ông nhấn mạnh.

Theo ông, việc hợp tác là hai chiều: Châu Âu sẵn sàng mua UAV và công nghệ Ukraine, trong khi Ukraine cũng mở cửa với công nghệ châu Âu. Ví dụ, Đức sẽ sản xuất UAV đã được thử nghiệm chiến đấu trên tiền tuyến, UAV đánh chặn TYTAN Interceptor.

Một công ty Séc hợp tác với các tình nguyện viên đang cung cấp cho Ukraine UAV FPV điều khiển bằng cáp quang, được phát triển dựa trên công nghệ đảo ngược từ UAV “Knyaz Vandal” của Nga bị thu giữ. Các kỹ sư Czech đã sao chép hoàn chỉnh và cải tiến thiết kế của Nga.

Trong khi đó, hãng ô tô Pháp Renault, phối hợp với công ty quốc phòng Turgis Gaillard, sẽ sản xuất UAV tầm xa cho Ukraine. Pháp và Ukraine đã hợp tác từ trước đó để triển khai sản xuất UAV chung phục vụ quân đội Ukraine.

Ngành quốc phòng Ukraine, đặc biệt là công nghiệp không người lái, đã bùng nổ kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022. Hơn 200 công ty sản xuất vũ khí không người lái đã xuất hiện, nhiều công ty sản xuất các hệ thống giá rẻ, linh hoạt, đang định hình lại tác chiến hiện đại.

Ukraine này đặt mục tiêu sản xuất hàng triệu UAV mỗi năm, kết hợp giữa sản xuất hàng loạt tại nhà máy và quy mô nhỏ tại các xưởng thủ công, thường tận dụng linh kiện UAV thương mại và cải tiến từ kinh nghiệm thực chiến.

Vào năm ngoái, Kiev đã bắt đầu soạn thảo các đề xuất sơ bộ về việc “xuất khẩu có kiểm soát” vũ khí của Ukraine, đặc biệt là xuồng không người lái (USV).

Ngoài ra, hồi tháng 7/2025, Tổng thống Zelensky thông báo rằng Mỹ đã đồng ý mua UAV do Ukraine sản xuất, với các hợp đồng tiềm năng đang được thảo luận có giá trị từ 10 đến 30 tỷ USD.