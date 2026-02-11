Tàu ngầm Nga “biến mất” bí ẩn ở Biển Đen

Tàu ngầm B-237 Rostov-on-Don (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Tàu ngầm Nga gần đây được phát hiện gần như biến mất một cách bí ẩn khỏi Biển Đen, mặc dù chúng từng là phương tiện chính mang tên lửa hành trình.

Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết, trước đây, lực lượng Nga tích cực sử dụng tàu ngầm cho các cuộc tập kích vào Ukraine, nhưng hiện nay phương án này tiềm ẩn rủi ro đáng kể.

Theo ông Pletenchuk, trong 2 năm qua, Nga chủ yếu dựa vào hạm đội tàu ngầm của mình. Ưu điểm chính của tàu ngầm là khả năng tàng hình, khi chúng có thể lặng lẽ ra khơi và thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Tuy nhiên, gần đây, hoạt động của tàu ngầm Nga đã giảm đáng kể do sự phức tạp trong quá trình vận hành.

Người phát ngôn Hải quân Ukraine giải thích rằng tàu ngầm cần được bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ tại các ụ tàu hoặc cầu cảng, điều này khiến chúng dễ bị tấn công.

Chính trong thời gian neo đậu như vậy, Nga bị cho là đã mất một tàu ngầm Project 636 Varshavyanka - Rostov-on-Don - ở Crimea, khi bị không quân Ukraine nhắm mục tiêu. Một tàu ngầm tương tự khác cũng bị nhắm mục tiêu ở Novorossiysk.

"Tàu ngầm là một cỗ máy phức tạp đòi hỏi điều kiện vận hành và bảo dưỡng thích hợp. Và bất kỳ hoạt động bảo dưỡng nào hiện nay đều tiềm ẩn rủi ro", người phát ngôn nhấn mạnh.

Hiện tại, chỉ còn 2 tàu ngầm có khả năng mang tên lửa hành trình trong biên chế Hạm đội Biển Đen của Nga. Một tàu ngầm thứ ba - thuộc dự án Paltus - không được trang bị để sử dụng tên lửa Kalibr.

"Do vậy, họ phải bảo tồn nguồn lực này. Có lẽ đây là một trong những lý do khiến tốc độ hoạt động của các tàu mang tên lửa này giảm đi. Nhưng đây có thể chỉ là một trong những lý do", ông Pletenchuk nói thêm.

Đồng thời, theo ông, 5 tàu ​​nổi mang tên lửa Kalibr vẫn đang hoạt động, gồm 3 tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc dự án Buyan với 8 ống phóng mỗi tàu, cũng như các khinh hạm Admiral Essen và Admiral Makarov. Nga đang sử dụng các tàu này thường xuyên hơn cho các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Tháng 12 năm ngoái, xuồng không người lái của Cơ quan An ninh Ukraine đã tấn công một tàu ngầm Nga tại cảng Novorossiysk.

Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết việc chuẩn bị cho cuộc tấn công tàu ngầm Nga tại cảng Novorossiysk rất phức tạp và bao gồm nhiều bước.

Ông cũng cho biết bất chấp mọi biện pháp, cảng Novorossiysk vẫn là một địa điểm nguy hiểm đối với các tàu Nga, vì lực lượng Ukraine có thể tiếp cận.

Hải quân Ukraine cũng tuyên bố Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen với số lượng hạn chế do khó khăn kỹ thuật và điều kiện thời tiết không thuận lợi. Hiệu quả của các tên lửa này đã giảm so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột.

Ông Pletenchuk thừa nhận việc tấn công các tàu Nga ngay trước khi phóng tên lửa Kalibr là một nhiệm vụ rất khó khăn.