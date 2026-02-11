Thái Lan: Hơn 300 học sinh bị bắt làm con tin, hiệu trưởng bị bắn

Tay súng xông vào trường với khẩu súng tiểu liên M4 (Ảnh: Viral Press).

Theo điều tra ban đầu, đối tượng mới 18 tuổi này đã cướp súng của một sĩ quan cảnh sát rồi đi xe máy đến trường.

Nhiều nguồn tin khác cho biết, cảnh sát nhận được báo cáo về việc kẻ xả súng có hành vi bất thường và đe dọa làm hại mẹ mình tại một ngôi nhà gần trường học. Khi cảnh sát đến, nghi phạm được cho là đã bước vào trường học mang theo một khẩu súng tiểu liên M4.

Tay súng đi đến chốt bảo vệ, giơ súng lên và bắn vào bảo vệ, nhưng súng bị kẹt, buộc người bảo vệ phải bỏ chạy. Sau đó, kẻ tấn công xông vào trường học, khống chế các em học sinh đến chỗ hiệu trưởng và bắn bà hai phát khiến bà bị thương. Sau đó, đối tượng này bắt giữ hơn 300 học sinh làm con tin.

Nhân viên bảo vệ thoát khỏi tay súng cũng cho biết kẻ xả súng đã bắn hiệu trưởng. “Một viên đạn sượt qua bụng tôi, nhưng tôi đã thoát được. Hiệu trưởng đã bị bắn. Vẫn còn học sinh bên trong trường bị bắt làm con tin".

Một đoạn video cho thấy kẻ xả súng tiến vào khuôn viên trường học với khẩu súng giơ cao. Hiệu trưởng nhà trường bị thương nặng sau khi bị bắn vào tay và sườn, cảnh sát cho biết. Bà đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Người dân được cảnh báo nên tránh khu vực này vì cảnh sát Hat Yai và các đơn vị đặc nhiệm đang bao vây trường học để kiểm soát tình hình. Các đội cứu hộ đang sơ tán những người ở khu vực an toàn.

Hình ảnh cho thấy học sinh đang bỏ chạy khỏi hiện trường (Ảnh: Viral Press).

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cấp cứu đang khiêng một nạn nhân qua đường lên xe cứu thương. Quân đội vũ trang và các phương tiện khẩn cấp cứu được nhìn thấy có mặt khắp khu vực quanh hiện trường.

Vụ tấn công trường học này đã kết thúc đầy kịch tính khi tay súng này bị bắn chết.

Chính phủ Thái Lan cho biết tất cả con tin hiện đã an toàn và tình hình đã được kiểm soát.