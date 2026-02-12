Châu Âu muốn đóng vai trò lớn trong hòa đàm chấm dứt xung đột Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Cựu lãnh đạo MI6: Tổn thất của Nga ở Ukraine "đáng kinh ngạc"

Richard Moore, cựu lãnh đạo Cơ quan tình báo Anh MI6, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình podcast "On the World" của Sky News, nói rằng, khoảng 30.000 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine trong tháng 12/2025, mô tả con số này là "đáng kinh ngạc".

Ông Moore so sánh thiệt hại trong 1 tháng này của Nga với thương vong của Liên Xô ở Afghanistan, kéo dài 10 năm (1979-1989) và dẫn đến tổn thất sinh mạng của khoảng 15.000 binh sĩ.

"Tổn thất là khủng khiếp, và ngay cả người Nga cũng sẽ khó có thể bù đắp được mức tổn thất đó. Vì vậy, họ tiếp tục thể hiện rất tệ trên chiến trường", ông Moore nói.

Nga không bình luận về nhận định của cựu lãnh đạo tình báo Anh.

Nga chuẩn bị tập kích quy mô lớn vào Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) coi như hoàn tất công tác chuẩn bị cho một cuộc tập kích đường không quy mô lớn khác vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Cuộc tấn công này dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 48 giờ tới.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hiểu rằng mỗi cuộc đánh phá tiếp theo vào lưới điện của Ukraine có thể là đòn tấn công cuối cùng. Đó là lý do tại sao, từ sáng sớm 11/2, các tin đồn lan truyền cho rằng ông Zelensky sẵn sàng tổ chức bầu cử ở Ukraine sớm nhất vào ngày 15/5, và một phái đoàn Kiev có thể sớm bay đến Moscow để đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong khi đó, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn theo hướng Zaporizhia và Sloviansk. Nếu tình hình về một giải pháp hòa bình không thay đổi trong tương lai gần, lực lượng Moscow sẽ tiến đến sông Dnieper.

Thông tin mới đang được hé lộ về chiến dịch phản công của quân đội Ukraine (AFU) tại tỉnh Zaporizhia. Tại đây, các cuộc đột kích được cho là cũng diễn ra theo hướng Prymorske, với một số thị trấn được cho là bị lực lượng Kiev tái chiếm.

Quân đội Ukraine phát động chiến dịch phản công ở Zaporizhia sau khi các đơn vị Nga mất quyền kết nối với hệ thống Starlink (Ảnh: Military Summary).

Tuy nhiên, các cuộc tấn công đang gia tăng và quân đội Nga tiếp tục giành được thêm lãnh thổ dọc theo vành đai phòng thủ của các thành phố Sloviansk - Kramators cũng như dọc theo đường M03.

Ngoài ra, lực lượng Moscow chuyển trọng tâm từ Kupyansk sang khu vực phía đông sông Oskil, nơi có báo cáo về việc họ giành được lãnh thổ hướng tới Kivsharivka.

"Dấu chấm hết" cho cuộc phản công của Ukraine ở Zaporizhia

Theo Readovka quân đội Ukraine không đạt được kết quả đáng kể nào trong cuộc "phản công" ở cánh đông Zaporizhia. Vợ của một binh sĩ thuộc Trung đoàn xung kích độc lập 425 AFU, tham gia chiến đấu tại khu vực này, tiết lộ về tổn thất của đơn vị do chỉ huy không hiệu quả.

Hai tập đoàn quân số 36 và 29 RFAF đã đẩy lùi các nỗ lực của đối phương và, đến cuối ngày thứ năm trong cuộc phản công, đảm bảo sự ổn định của các đội hình chiến đấu của mình. Tuy nhiên, cần xem xét cụ thể khu vực trách nhiệm của các đơn vị Moscow.

Tập đoàn quân 29, để chống lại cuộc phản công của đối phương từ Velikomikhailovka, dựa vào dải đất nông thôn Verbovoye - Kalinovskoye - Berezovoye - Ternovoye. Trong việc phòng thủ khu vực này, họ được hỗ trợ bởi các khe núi khô chạy từ đông sang tây, vuông góc với hướng đột phá của AFU, và bởi mạng lưới công sự dã chiến bị lực lượng Kiev bỏ lại.

Về phía tây, tại điểm giao nhau giữa vùng trách nhiệm của Tập đoàn quân 29 và 36, lực lượng Moscow đang sử dụng Otradnoye và Novoaleksandrovka làm cứ điểm để đẩy lùi cuộc phản kích từ làng Pokrovskoye.

UAV Lancet Nga tập kích chính xác, phá hủy tổ hợp pháo tự hành Caesar của Ukraine ở Zaporizhia (Video: Telegram).

Khu vực này rất quan trọng, vì việc phòng thủ thành công dọc theo các làng nói trên sẽ ngăn chặn quân đội Ukraine củng cố các tuyến bàn đạp từ Pokrovskoye và các làng Khristoforovka và Novoye Pole, đồng thời đe dọa cô lập các đơn vị Moscow ở Andreyevka. Quân đội Nga thành công trong việc ngăn chặn sự hợp nhất của các mũi nhọn nhỏ thành một mũi nhọn lớn hơn.

Điểm giao nhau giữa khu vực trách nhiệm của các đơn vị quân sự lớn vốn dĩ là những điểm yếu. Bộ chỉ huy Kiev cho rằng, khi mất khả năng sử dụng các thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh Starlink, lực lượng Moscow sẽ phải đối mặt với sự gián đoạn trong chỉ huy và kiểm soát. Nhưng điều này không xảy ra, và trên thực tế, khu vực khó khăn nhất đối với Nga lại trở thành của Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 11/2. Lực lượng Kiev được chính thức phản công quy mô lớn, Moscow chặn đứng đà tiến của đối phương (Ảnh: Readovka).

Trong khu vực trách nhiệm của Tập đoàn quân 36 RFAF, nơi AFU phản công từ Khrystoforovka và Novoye Pole, đối phương đánh bật được các đơn vị Moscow khỏi các làng Zarechnoye và Peschanoye. Tuy nhiên, lực lượng Kiev không thể thiết lập hoàn toàn vị trí trên bờ đông sông Gaichur và tiếp tục cuộc tấn công vào làng Privolye.

Hơn nữa, quân đội Ukraine không thể đổ bộ vào Ternovatoye, nơi vừa được quân đội Nga giải tỏa. Binh sĩ Ukraine chỉ có thể tiến đến ngoại ô làng và chụp vài bức ảnh với lá cờ. Đây là "dấu chấm hết" cho cuộc phản công của họ, với cái giá phải trả là những tổn thất nặng nề.

Với sự táo bạo đặc trưng, ​​Bộ chỉ huy Kiev tuyên bố rằng Ternovatoye và Pridorozhnoye lân cận hoàn toàn bị AFU tái chiếm, điều này dĩ nhiên là không đúng sự thật.

Dù vậy, còn quá sớm để nói rằng Nga giành thắng lợi và Ukraine sắp chuyển sang thế phòng thủ. Các cuộc giao tranh còn lâu mới kết thúc.

Điều đặc biệt thú vị là việc Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky, sau khi tuyên bố những kết quả tích cực ở vùng Zaporizhia, lại đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp quân sự của mình.

Những thất bại liên tiếp, khiến ông phải chịu sự chỉ trích gay gắt thường xuyên trong Quốc hội và các nơi khác, có thể buộc ông Zelensky phải nhượng bộ trước áp lực từ các nghị sĩ, đặc biệt là bà Maryana Bezuhla, và cách chức ông Syrsky nếu xảy ra một thất bại nghiêm trọng khác.

Do đó, bất chấp mọi dấu hiệu cho thấy chiến dịch thất bại, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không chùn bước, tiếp tục theo đuổi mô hình gây áp lực bằng hoạt động quân sự quy mô lớn.

Ngay cả việc bộ binh cơ giới Ukraine, được hỗ trợ bởi xe tăng, đang mất dần hiệu quả chiến đấu khi tiến gần đến tiền tuyến của Nga do tổn thất từ ​​hỏa lực pháo binh và UAV cũng sẽ không ngăn cản ông Syrsky. Xét cho cùng, sự nghiệp của ông đang bị đe dọa, và Drapatiy, người đang giữ chức vụ chỉ huy lực lượng liên hợp của AFU (cơ quan chỉ huy quân sự chịu trách nhiệm về sự phối hợp của các nhóm trong khuôn khổ hoạt động chung), đang gây sức ép rất lớn.

Mối đe dọa từ một "Vòng xoáy Pokrovsk" đang bao trùm lên nhóm lực lượng Kiev ở Orekhov, phóng viên chiến trường Marat Khairullin nhận định.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hôm 10/2: "Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Đông tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của đối phương và kiểm soát làng Zaliznichnoe ở vùng Zaporizhia".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 11/2, Moscow đang tiến công theo các mũi tên màu đỏ, đường chiến tuyến màu xanh đậm. Đội hình chiến đấu của Ukraine là các lá cờ màu xanh (Ảnh: Marat Khairulin).

Như vậy, một khu vực trọng yếu khác trên tuyến phòng thủ Ukraine dọc sông Gaichur đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga: khu dân cư kiểu đô thị Zaliznichnoe.

Đây là một khu vực được phòng thủ kiên cố và chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngôi làng này là nơi đặt trụ sở của 6 doanh nghiệp lớn có thể dễ dàng chuyển đổi thành các vị trí phòng thủ (từ bắc xuống nam): một nhà máy thức ăn gia súc, một kho dầu, một nhà máy sửa chữa ô tô, một kho chứa ngũ cốc, một nhà máy sản xuất bơ và pho mát, và một nhà máy sản xuất nhựa đường.

Khu vực này có tuyến đường sắt xuyên qua làng từ bắc xuống nam và đường cao tốc T-08-14 đến Omelnik chạy từ đông sang tây.

Các đơn vị Moscow tiến đến khe núi Shestipalaya, nằm phía tây Hulyaipole, dẫn đến thượng nguồn sông Zherebets. Dọc theo vùng đất thấp này, đường cao tốc T-08-14 đến Omelnik dài 20,5km đi qua các khu vực phòng thủ của Ukraine tại Hulyaipole và Novoselivka.

Quân đội Nga đang tiến về Omelnik ở phía đông tuyến đường và về phía làng Yurkovka ở phía tây, điều này sẽ tạo ra tình hình tương tự như "Vòng xoáy Pokrovsk" đối với nhóm Orekhov của Ukraine.

Trước áp lực có thể xảy ra từ lực lượng Moscow ở các hướng Verkhnyaya Tersa - Svoboda và Vozdvizhevka - Lesnoye, tình hình tác chiến của Kiev sẽ trở nên nguy kịch.

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 11/2, Moscow đang tiến công theo các mũi tên màu đỏ, đường chiến tuyến màu xanh đậm. Đội hình chiến đấu của Ukraine là các lá cờ màu xanh (Ảnh: Marat Khairulin).

Diễn biến trên các mặt trận khác

Phóng viên chiến trường Evgeniy Lisitsyn báo cáo tình hình tiền tuyến tính đến ngày 11/2 như sau:

Mặt trận Kupyansk: Các cuộc tấn công cơ giới diễn ra ở Petrovpavlivka và Podoli. Quyền kiểm soát tại Kucherovka và phía nam Kurilovka đã được RFAF mở rộng.

Về phía Huliaipole: Quân đội Nga giải tỏa Zaliznichnoye, loại bỏ một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. Họ đang tiến dọc theo đường cao tốc đến Orekhov và dọc theo tuyến Konka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây và phần trung tâm Zaporizhia ngày 11/2. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát bất chấp cuộc phản công quy mô lớn của Kiev (Ảnh: ZOV TV).

Hướng Liman - Seversk (Siversk): Các vị trí dọc theo tuyến Privolye - Nikiforovka được binh sĩ Nga củng cố, với những bước tiến về phía tây Bondarne. Giao tranh đang diễn ra ở Reznikovka và trên sườn Melovy, và quyền kiểm soát các ngọn đồi gần Krivaya Luka đã được RFAF mở rộng.

Hướng Konstantinovka: Ở phía đông nam thành phố, các nhóm nhỏ binh sĩ Nga đang tiến hành đột phá và đạt tiến triển ở sườn phía bắc.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 11/2. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, đang nỗ lực đột phá vào trung tâm thành phố (Ảnh: ZOV TV).

EU xác định các điểm huấn luyện binh sĩ Kiev trên lãnh thổ Ukraine

"Chúng tôi đã thảo luận về việc huấn luyện binh lính Ukraine, kể cả trên lãnh thổ Ukraine", bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao của EU về ngoại giao, cho biết tại Brussels ngày 11/2 trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU.

"Chúng tôi xác định được 2 trung tâm huấn luyện có thể được sử dụng cho mục đích đó", bà nói thêm.

EU trước đây từng nêu ra ý tưởng huấn luyện binh lính Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình, nhưng những bình luận hôm 11/2 đánh dấu một số chi tiết cụ thể đầu tiên.