Binh sĩ Ukraine bị thương trong chiến sự (Ảnh minh họa: AFP).

Kiev nhận thêm gần 38 tỷ USD viện trợ quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov cho biết, các đối tác của Kiev đã cam kết viện trợ quân sự mới trị giá gần 38 tỷ USD tại cuộc họp lần thứ 33 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine theo khuôn khổ Ramstein vào ngày 12/2, Kyiv Independent đưa tin.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, ông Fedorov cho biết tổng số tiền viện trợ lên tới gần 38 tỷ USD, trong đó khoảng 35 tỷ USD đã được xác nhận. Ông nói thêm rằng phần lớn số tiền này sẽ được dùng để tăng cường hệ thống phòng không và mở rộng khả năng UAV của Ukraine.

Trước thềm hội nghị, ông Fedorov đã vạch ra các ưu tiên quân sự của Ukraine cho năm 2026, bao gồm việc gây tổn thất lớn hơn cho Nga trên chiến trường, tăng cường phòng không, đồng thời gia tăng áp lực kinh tế lên Moscow để khiến Điện Kremlin khó duy trì cuộc chiến hơn.

“Tổng thống đã giao nhiệm vụ rõ ràng cho Bộ Quốc phòng: xây dựng một hệ thống để ngăn chặn đối phương cả trên không, mặt đất cũng như trên biển, tấn công nền kinh tế của Moscow một cách bất đối xứng”, Fedorov viết trên mạng xã hội và nhấn mạnh, “mục tiêu của chúng ta là làm cho cái giá của cuộc chiến này trở nên không thể chịu đựng được đối với Nga”.

Ông Fedorov cho biết Nga đã chịu thương vong kỷ lục 35.000 binh sĩ trong tháng 12. Ukraine đặt mục tiêu tăng tổn thất hàng tháng của Nga lên ít nhất 50.000 người, ông nói thêm.

Phòng không vẫn là ưu tiên hàng đầu, ông Fedorov cho biết tại một cuộc họp báo cùng ngày, trong đó ông tuyên bố khởi động một hệ thống phòng không “nhỏ” nhiều lớp và các tên lửa đánh chặn mới để chống lại UAV tầm xa, bao gồm cả loại Geran của Nga.

Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine - được gọi là định dạng Ramstein - được Mỹ thành lập vào tháng 3/2022, quy tụ hơn 50 quốc gia để phối hợp hỗ trợ quân sự cho Kiev. Cuộc họp mới nhất diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục các đợt tập kích mùa đông quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng của Ukraine.

Nga ném bom lượn FAB-500 rất chính xác, phá hủy điểm triển khai UAV của Lữ đoàn 414 Ukraine ở Kherson (Video: Telegram).

Nga tập kích, Ukraine đáp trả dữ dội

Kênh Military Summary đưa tin, rạng sáng 12/2, quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc tập kích quy mô lớn khác vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Trước đó vào tối 11/2, họ cũng sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đánh phá một trạm biến áp ở miền Tây Ukraine, nơi cung cấp điện nhập khẩu từ châu Âu.

Ukraine đã đáp trả bằng cách triển khai hàng trăm UAV. Trong suốt đêm, nhiều báo cáo cho thấy các cuộc đánh phá vào một loạt nhà máy quân sự của Nga nằm ở tỉnh Tambov.

Nga, Ukraine đang "ăn miếng trả miếng" bằng các đợt tập kích đường không dữ dội vào lãnh thổ của nhau (Ảnh: Military Summary).

Sau khi giành được Novoandriivka, pháo binh Nga bắt đầu chuẩn bị bằng một trận hỏa lực dữ dội ở Orekhov. Đồng thời, các cuộc tập kích dữ dội cũng đang diễn ra dọc theo các cánh đồng phía nam ngôi làng.

Các đoạn phim cũng cho thấy Nga giành được lãnh thổ theo hướng Sloviansk. Lực lượng Moscow đã tăng cường đột phá ở đây trong nhiều tuần, các báo cáo về hoạt động của RFAF trong khu vực này xuất hiện gần như hàng ngày.

Quân đội Nga đẩy mạnh tấn công về phía Sloviansk (Ảnh: Military Summary).

Diễn biến mới nhất về cuộc phản công của Ukraine ở Zaporizhia

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang chuẩn bị cho các cuộc phản công phía tây Huliaipole.

Lực lượng Moscow đã phá vỡ phòng tuyến của Ukraine tại một số làng phía tây Huliaipole. Quân đội Ukraine (AFU) đã từ bỏ Tsvetkovoe và Krinichnoye, đồng thời rút lui khỏi Staroukrainka và Zaliznichnoye.

Hệ thống phòng thủ Ukraine dọc theo các tuyến phía tây Huliaipole suy yếu đáng kể kể từ khi họ bắt đầu tích cực tìm cách xuyên thủng mặt trận của Nga ở phía bắc thành phố. Điều này có thể là do Bộ chỉ huy Kiev rút quân khỏi khu vực này.

Được biết, trước cuộc phản công cục bộ, mặt trận của Ukraine phía tây Huliaipole được hỗ trợ bởi Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 154, cũng như các Trung đoàn Xung kích Độc lập 1, 225 và 425. Giờ đây, các đơn vị này tạo thành nòng cốt của lực lượng xung kích Ukraine được tập hợp để tấn công các vị trí đối phương.

Điều này đã làm suy yếu đáng kể tiềm lực của AFU trong khu vực này, dẫn đến sự sụp đổ hệ thống phòng thủ dài 10km.

Kiev dường như đã quyết định rút lui chiến thuật, cho phép các đơn vị còn lại lùi về các vị trí thuận lợi hơn. Họ đang dựa vào việc giữ làng Verkhnyaya Tersa, nơi đóng vai trò là "điểm chốt" trên phần phía nam vành đai phòng thủ dọc theo sông Gaichur, sau đó uốn cong về phía tây dọc theo sông Zherebets.

Có thể giả định rằng kế hoạch tác chiến tổng thể của Bộ chỉ huy Kiev ở cánh đông Zaporizhia như sau:

- Kịch bản tối đa đẩy lùi lực lượng Moscow vượt qua sông Yanchur và giành lại Huliaipole về cơ bản là không khả thi đối với Ukraine.

- Kịch bản tối thiểu của Ukraine là đẩy lùi đối phương từ bờ tây sông Gaichur, điều này sẽ cho phép họ "đóng băng" tình hình trong khu vực trong một thời gian không xác định.

Vì lý do này, có thể dự đoán sự leo thang giao tranh trực tiếp ở khu vực Ternovate khi AFU tăng cường bảo vệ Verkhnyaya Tersa. Tuy nhiên, ngay cả một khu định cư được xây dựng kiên cố cũng không thể giữ vững bằng lối phòng thủ thụ động với lực lượng hạn chế.

Phương án duy nhất của Kiev là hoạt động theo nguyên tắc phòng thủ cơ động, điều này ngụ ý các cuộc phản công. Họ sẽ làm mọi cách để ngăn chặn khả năng quân đội Nga tiếp cận Verkhnyaya Tersa.

Do đó, quân đội Ukraine rất có thể sẽ tấn công Zaliznychne và Staroukrainka, buộc Nga phải chuyển sang thế phòng ngự và chuyển hướng sự chú ý khỏi Verkhnyaya Tersa.

Bộ chỉ huy Kiev có thể dựa vào các nhóm chiến thuật được điều động lại từ khu vực đô thị Pokrovskoe (thuộc vùng Dnipropetrovsk) như một nguồn lực để thực hiện khái niệm phòng thủ cơ động. Thứ nhất, vị trí gần, và thứ hai, nếu kế hoạch tối đa thất bại, lực lượng xung kích có thể và rất có thể sẽ được chuyển hướng sang các mục tiêu thứ cấp.

Tuy nhiên, nếu AFU thất bại ngay cả trong kế hoạch tối thiểu, hậu quả đối với họ sẽ là thảm khốc. Với sự xuất hiện của mùa xuân khô hạn, khu vực phòng thủ Orekhov của Ukraine có thể bắt đầu bị tàn phá.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 12/2. Bất chấp việc lực lượng Kiev phản công quy mô lớn, Moscow vẫn mở rộng thành công vùng kiểm soát quanh thành phố Huliaipole (Ảnh: Readovka).

Kênh ZOV Military cung cấp thông tin cho biết chuyện gì đang xảy ra ở vùng Zaporizhia.

Theo đó, lực lượng Moscow đang phát động các cuộc tấn công hàng tuần về phía Orekhov để kìm chân đối phương. Có thông tin cho biết quân đội Nga đã chọc thủng phòng tuyến ở ngoại ô phía nam Novandreyevka - một khu vực dân cư đông đúc phía nam Orekhov - vốn là một cứ điểm kiên cố, được AFU sử dụng từ năm 2023.

Nhược điểm duy nhất của khu vực này là các tuyến đường tiếp cận được bảo vệ yếu, đó là lý do tại sao Ukraine cần rất nhiều bộ binh để giữ vững. Tuy nhiên, lực lượng Moscow rất khó phát triển ở đây do hệ thống phòng thủ được chuẩn bị kỹ lưỡng của đối phương.

Vậy tại sao lại có các cuộc tấn công vào Novandreyevka? Điều này là cần thiết để kìm chân lực lượng Kiev gần Orekhov, nhằm ngăn chặn cuộc tấn công vào sườn.

Do lực lượng dự bị bị kìm hãm gần Orekhov, quân đội Ukraine nhiều lần không thể ngăn chặn bước tiến của đối phương, dẫn đến việc lực lượng Moscow chọc thủng phòng tuyến ở các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Nga không những chặn đứng cuộc phản công của Ukraine mà còn giành thêm được nhiều vị trí mới ở Zaporizhia (Ảnh: ZOV Military).

Kênh Rybar cũng cho biết, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại cánh tây Zaporizhia gần Primorskoye. UAV của Nga và Ukraine đều đang tích cực nhắm mục tiêu vào thị trấn này. Phần phía bắc thị trấn là một "mảnh ghép", với các vị trí cả hai bên đan xen nhau.

Theo các báo cáo thường xuyên về những cuộc tấn công vào Stepnogorskoye, AFU duy trì sự hiện diện hạn chế ở vùng ngoại ô phía bắc thị trấn. Cuộc phản công cũng được ghi nhận gần Lukyanivske.

Giao tranh tiếp tục diễn ra tại Novoyakovlivka. Phía đông Pavlovka, hoạt động của các nhóm nhỏ lính xung kích Nga đang dần gia tăng. Sự tiến công ở đây diễn ra xuyên qua tuyến phòng thủ do đối phương thiết lập, tuyến phòng thủ này, với thảo nguyên Zaporizhia và nhiều không gian mở, đóng vai trò là nơi ẩn nấp.

Còn quá sớm để nói về việc mở rộng quy mô lớn vùng kiểm soát: các vị trí của hai bên thưa thớt và thường xuyên đan xen nhau.

Truyền thông ủng hộ Kiev đã công bố đoạn phim về các cuộc tấn công ở vùng ngoại ô phía tây nam Novoandriivka. Rõ ràng, một phần vành đai rừng tiếp giáp với làng này trước đây đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tuy nhiên, hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy nó đã bị chiếm giữ.

Vẫn chưa có báo cáo nào về sự thay đổi tình hình ở Novodanilovka và Malaya Tokmachka. Các đơn vị UAV, lính xung kích và pháo binh Nga đang hoạt động trong các làng này.

Sườn phía tây vẫn là khu vực hoạt động mạnh nhất, nơi các đơn vị lính dù Nga thuộc Cụm tác chiến Dnipro đang hình thành một cuộc đột phá hướng tới Zaporizhia, trên các tuyến đường tiếp cận sông Konka. AFU có thể sẽ tìm cách ngăn chặn bước tiến xa hơn.

Khu vực Zaporizhia rõ ràng được đối phương coi là khu vực tiềm năng thích hợp cho các hoạt động phản công quy mô lớn hơn, một số yếu tố trong đó đã được quan sát thấy ở cánh đông Zaporizhia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh tây Zaporizhia ngày 12/2. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành phản đột kích, mở rộng vùng kiểm soát ở vài nơi (Ảnh: Rybar).

Song song với hoạt động ở cánh tây, lực lượng Kiev cũng tích cực phản công ở cánh đông Zaporizhia. Giao tranh đang diễn ra trên nhiều mặt trận, và số lượng xe quân sự của Ukraine đang gia tăng. Các đơn vị của họ đang cố gắng tiến dọc theo biên giới giữa Dnipropetrovsk và Zaporizhia.

Tình hình phức tạp đang diễn ra ở khu vực phía bắc. Ukraine đang phản công về phía Stepove, Berezove và Ternove. Trước đây, khu vực này chỉ có các cuộc đột kích, nhưng hiện nay họ đang hoạt động trên quy mô lớn hơn, với báo cáo về sự tập trung cao độ của pháo binh. Các đơn vị Kiev đang hoạt động trên các tuyến tiếp cận với tuyến phòng thủ thứ hai của họ và đang chịu tổn thất về nhân lực và trang thiết bị.

Tình hình vẫn căng thẳng. Các yếu tố phức tạp mới đã làm trầm trọng thêm vấn đề liên lạc của RFAF liên quan đến hệ thống Starlink.

Ở sườn phía tây, các cuộc phản công đang diễn ra trên bờ sông Gaichur. Quân đội Ukraine đã tiến vào được Ternovate, Kosivtseve và Pryluky, đồng thời đột phá đến vùng ngoại ô Olenokonstantynivka.

Tuy nhiên, lực lượng Kiev không thể hoàn toàn đánh bật các đơn vị Moscow khỏi những khu định cư này. Giao tranh diễn ra ác liệt và kéo dài. Tại Dobropillia, các phương tiện của AFU đột phá đã bị phá hủy cùng với lính dù AFU, một số binh sĩ sống sót cố gắng phân tán vào các tầng hầm.

Ở khu vực phía nam, gần Huliaipole, các đơn vị Moscow đã chiếm được làng Zheleznodorozhne. Kết quả là, lực lượng Kiev hầu như đã mất khả năng xâm nhập vùng ngoại ô thành phố.

Với việc tập trung lực lượng đáng kể, bao gồm các đơn vị xung kích và xe bọc thép, quân đội Ukraine đang tích cực tiến hành hoạt động phản công. Lợi dụng điều kiện thời tiết bất lợi và các vấn đề liên lạc gần đây trở nên tồi tệ hơn, Lực lượng Kiev đã có thể xâm nhập vào các vị trí ở một số khu vực. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ của Nga.

Các đơn vị quân đội Ukraine đã bị UAV và máy bay chiến đấu nhắm mục tiêu khi đang tiến gần đến đường ranh giới tiếp xúc, và ngay cả sau khi tiến vào một số khu vực dân cư, họ vẫn tiếp tục bị loại bỏ. Tuy nhiên, các đoạn phim giám sát khách quan vẫn chủ yếu đến từ phía Kiev.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh đông Zaporizhia ngày 12/2. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành phản đột kích, mở rộng vùng kiểm soát ở vài nơi (Ảnh: Rybar).

Ukraine nói về tổn thất quân số của Nga

Ông Robert "Magyar" Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, cho biết, trong tháng Giêng, số thương vong của Nga đã vượt quá số lượng binh sĩ mới được huy động và ký hợp đồng trong tháng thứ hai liên tiếp.

Trong tháng 1, Nga đã tuyển mộ hoặc huy động khoảng 22.000 người, trong khi số binh sĩ Nga bị tổn thất được xác minh lên tới 30.618 người, ông Brovdi nói, trích dẫn dữ liệu từ các đơn vị UAV Ukraine. Các số liệu cho thấy Nga "thâm hụt" 8.618 người trong tháng.

Cân bằng nhân lực vẫn có tầm quan trọng chiến lược khi Điện Kremlin cố gắng duy trì cuộc chiến mà không cần tổng động viên. Moscow tiếp tục dựa vào việc tuyển mộ theo hợp đồng và các khoản tiền thưởng để tránh phản ứng chính trị sau đợt tuyển quân năm 2022.

Trong tháng 12/2025, tổn thất của Nga cũng vượt quá số lượng binh sĩ được tuyển mộ. Trong tháng này, Nga đã bổ sung 27.400 binh sĩ theo hợp đồng, trong khi tổn thất lên tới 33.200 người chết và bị thương.

Báo Kyiv Independent không thể xác minh độc lập các số liệu này. Đồng thời, phía Nga không bình luận về các con số do Ukraine công bố.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 5/2, ông Brovdi lưu ý rằng tổn thất trong tháng Giêng thấp hơn 22% so với tháng 12/2025, điều mà ông cho là do điều kiện thời tiết xấu và sự chậm lại tương đối trong hoạt động tấn công của Nga.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng sự mất cân bằng hiện tại "không phải lý do để hoan nghênh", đồng thời nói thêm rằng mục tiêu của Ukraine là ít nhất phải bù đắp cho việc Nga tuyển quân và dần dần tăng tổn thất hàng tháng lên khoảng 50.000 binh sĩ để làm suy yếu đáng kể tiềm lực tấn công của Moscow.