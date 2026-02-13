Ukraine lần đầu "mở rào" cho phép xuất khẩu vũ khí trong thời chiến

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine Rustem Umerov (Ảnh: Reuters).

Gần đây, Kiev đã đưa ra quyết định mang tính nhạy cảm về chính trị cho phép xuất khẩu vũ khí khi vẫn đang trong cuộc chiến với Nga, trong bối cảnh nước này tìm kiếm nguồn tài chính để mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và cố gắng sử dụng các loại vũ khí của mình như một đòn bẩy ngoại giao nhằm củng cố các liên minh.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội hôm 12/2, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine Rustem Umerov không nêu rõ có bao nhiêu doanh nghiệp đã được cấp phép, nhưng cho biết năng lực sản xuất hằng năm của Ukraine trong lĩnh vực này vượt quá 55 tỷ USD. Ông Umerov cho biết ủy ban liên ngành của chính phủ phụ trách phê duyệt xuất khẩu vũ khí đã tổ chức cuộc họp đầu tiên sau 8 tháng.

Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, lĩnh vực quốc phòng của Ukraine đã bùng nổ và hiện bao gồm hơn 1.000 công ty, phần lớn trong số đó là các doanh nghiệp tư nhân mới thành lập.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây cho biết Ukraine có 450 nhà sản xuất UAV, các UAV cỡ nhỏ và giá rẻ thực hiện phần lớn các cuộc tấn công vào mục tiêu trên chiến trường.

“Trong các lĩnh vực UAV, tác chiến điện tử và trinh sát, năng lực của chúng tôi đã vượt quá khối lượng mua sắm trong nước. Xuất khẩu được điều phối sẽ cho phép chúng tôi thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất và triển khai các công nghệ mới cho quân đội Ukraine", ông Umerov viết.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ mở 10 trung tâm xuất khẩu vũ khí trên khắp châu Âu vào cuối năm 2026 và bắt đầu sản xuất UAV do Ukraine chế tạo tại Đức.

Ông Umerov không nêu rõ những công ty nào được cấp phép. Tuy nhiên, ông kỳ vọng rằng xuất khẩu được điều phối sẽ thu hút đầu tư nước ngoài, qua đó gia tăng sản lượng và đưa vào các công nghệ mới cho quân đội Ukraine.

Những nỗ lực mở cửa xuất khẩu quân sự của Ukraine nhằm tận dụng khoảng 30-35 tỷ USD công suất sản xuất chưa được sử dụng. Với các dự án đầu tư mới, tổng năng lực sản xuất quân sự có thể mở rộng lên 50 tỷ USD vào năm 2028, theo ước tính của Viện thuộc Trường Kinh tế Kiev (KSE).

Ông Umerov cho biết xuất khẩu có kiểm soát “mở ra con đường tới các liên minh an ninh mới và mở rộng quan hệ đối tác quốc tế" của Ukraine.