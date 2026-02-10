Trung Quốc sẵn sàng giúp Cuba đối phó cạn kiệt nhiên liệu hàng không

Sân bay Quốc tế José Martí ở Havana, Cuba (Ảnh: AFP).

“Trung Quốc kiên định ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ và giúp đỡ phía Cuba trong khả năng cao nhất của mình”, ông Lâm Kiếm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 10/2.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chưa có báo cáo nào về việc công dân Trung Quốc bị mắc kẹt tại Cuba do các hãng hàng không tạm ngừng các chuyến bay đến quốc đảo này vì tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay, sau khi Mỹ chặn các chuyến hàng nhiên liệu từ Venezuela.

Trước đó, chính phủ Cuba thông báo các chuyến bay quốc tế sẽ không thể tiếp nhiên liệu tại nước này do tình trạng thiếu nhiên liệu hàng không, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho đảo quốc này.

Theo 2 nguồn tin được hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE dẫn lại, giới lãnh đạo Cuba hôm 8/2 cho biết nước này sẽ cạn nhiên liệu hàng không kể từ đầu tuần này, và điều đó có thể làm gián đoạn hoạt động của các hãng hàng không đang khai thác đường bay đến Cuba.

Tất cả các sân bay quốc tế của Cuba dự kiến bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay.

Sau chiến dịch quân sự ngày 3/1 của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Washington đã tìm cách tăng sức ép với Cuba.

Ông Trump tuyên bố, Mỹ có thể áp thuế đối với các quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp dầu cho Cuba.

Theo nguồn tin, Cuba hiện đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu năng lượng bằng sản xuất trong nước. Phần còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu, chủ yếu từ Mexico và ở mức độ thấp hơn là từ Nga, trong khi Venezuela chiếm khoảng 30% tổng nguồn cung trong năm 2025.

Trong tuần này, chính phủ Cuba đã công bố một kế hoạch khẩn cấp nghiêm ngặt, bao gồm việc đóng cửa một số khách sạn, cắt giảm giờ làm tại các cơ quan công quyền và bệnh viện, cũng như cấm bán dầu diesel trong bối cảnh thiếu dầu thô nhập khẩu và các sản phẩm dẫn xuất.

Các quan chức Cuba cho biết các lệnh trừng phạt kinh tế hiện hành của Mỹ là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng năng lượng.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío tuần trước tuyên bố chính phủ nước này sẵn sàng đối thoại “mang tính thực chất” với Mỹ để giải quyết những bất đồng giữa 2 bên, nhưng sẽ không chấp nhận thảo luận về thay đổi chế độ.

Tổng thống Trump cho biết, Cuba có thể tránh được các biện pháp trừng phạt nếu đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Cộng đồng quốc tế đã chỉ trích động thái phong tỏa của Mỹ, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Cuba.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết bà muốn tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để Mexico có thể tiếp tục cung cấp dầu Cuba mà không bị Mỹ áp thuế.

“Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia bán dầu cho Cuba là rất bất công, cực kỳ bất công. Điều đó là không đúng, bởi các lệnh trừng phạt gây ảnh hưởng tới người dân thì không bao giờ là đúng”, bà Sheinbaum nói.

Mexico là nhà cung cấp dầu lớn thứ hai cho Cuba sau Venezuela, nhưng nguồn cung từ Caracas đã bị gián đoạn sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, khiến vai trò đóng góp của Mexico trở nên quan trọng hơn nữa.

Chính phủ Mexico hôm 8/2 đã chuyển hơn 800 tấn viện trợ nhân đạo tới Cuba, và cam kết sẽ còn có thêm hỗ trợ.

Nga, một đồng minh lâu năm của Cuba, cũng nhận định tình hình tại Cuba đang “thực sự nghiêm trọng”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Moscow đang thảo luận các biện pháp để giải quyết vấn đề, hoặc ít nhất là cung cấp hỗ trợ. “Chúng tôi đang duy trì liên lạc chặt chẽ với những người bạn Cuba của mình thông qua các kênh ngoại giao và các kênh khác”, ông nói.