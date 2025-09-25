Phó Tổng thống Mỹ: Tổng thống Donald Trump ngày càng mất kiên nhẫn với Nga

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

"Tôi tin rằng Tổng thống đang ngày càng mất kiên nhẫn với Nga vì ông cảm thấy họ chưa đưa ra đủ điều kiện để chấm dứt xung đột", Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với các phóng viên tại Bắc Carolina hôm 24/9.

Phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ được đưa ra một ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.

Nhà lãnh đạo Mỹ trước đây đã kêu gọi Ukraine nhượng bộ Nga, nhưng sau cuộc gặp với ông Zelensky, ông Trump đã ám chỉ rằng Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình khi Moscow từ chối ngừng giao tranh.

Phó Tổng thống Vance lưu ý rằng Mỹ đã tham gia "vào các cuộc đàm phán vô cùng thiện chí với cả Nga và Ukraine", trong khi Moscow vẫn tiếp tục từ chối làm điều tương tự.

"Ông Trump muốn cuộc chiến này kết thúc và ông ấy đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn cuộc chiến. Nhưng, nếu Nga từ chối đàm phán một cách thiện chí, tôi nghĩ điều đó sẽ rất tệ cho đất nước họ. Đó là điều mà tổng thống đã nói rõ", ông Vance nói thêm.

Theo ông Vance, quan điểm mà Tổng thống Trump nêu ra không phải là sự thay đổi lập trường mà là "sự thừa nhận tình hình thực tế trên thực địa" khi Washington tiếp tục hướng tới việc chấm dứt xung đột Ukraine.

"Tổng thống (Mỹ) ngày càng tin rằng cuộc chiến này gây bất lợi cho Nga. Quý vị thường xuyên nghe tôi nói về điều này. Quý vị cũng thường xuyên nghe Tổng thống nói về điều này. Cuộc chiến này gây bất lợi cho Nga. Nó gây bất lợi cho Ukraine. Nó gây bất lợi cho nước Mỹ. Chúng tôi muốn giao tranh chấm dứt. Đó vẫn là lập trường của Tổng thống", ông Vance nhấn mạnh.

Trước đây, Tổng thống Trump từng cho rằng mối quan hệ tích cực của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ một yếu tố sẽ giúp Mỹ đóng vai trò trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Tổng thống Putin đã được Tổng thống Trump tiếp đón tại Alaska khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào tháng 8.

Bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc đạt được một thỏa thuận hòa bình, xung đột Ukraine vẫn tiếp diễn. Tổng thống Trump ngày càng bày tỏ sự thất vọng đối với Nga vì đã không nỗ lực hướng tới một kết thúc ngoại giao cho cuộc chiến.

Vào ngày 18/9, phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer, ông Trump nói rằng ông Putin đã "làm ông thất vọng".

Bất chấp những lo ngại từ Nhà Trắng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 24/9. Sau cuộc gặp, ông Rubio kêu gọi Nga chấm dứt giao tranh và theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga không thể chấp nhận các kế hoạch do Ukraine và một số nước châu Âu thúc đẩy nhằm kéo dài xung đột. Ông Lavrov nhấn mạnh Moscow sẵn sàng tuân thủ đường lối mà các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã thiết lập tại Alaska, bao gồm việc phối hợp nỗ lực với phía Mỹ để giải quyết tận gốc cuộc xung đột Ukraine.