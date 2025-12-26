Nga đang dồn lực tấn công quy mô lớn ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố ngăn chặn 115 đợt xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 25/12 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: “Từ đầu ngày, đã có 115 cuộc giao tranh. Lực lượng Moscow tiến hành 50 cuộc không kích, thả 108 quả bom dẫn đường, triển khai 4.060 UAV cảm tử và thực hiện 2.792 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrivske, Huliaipole, Orekhov và Dnieper.

Ukraine cảnh báo mối đe dọa của tên lửa Kalibr từ Biển Đen

Không quân Ukraine rạng sáng 26/12 (theo giờ địa phương) báo cáo rằng Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen.

Báo cáo có đoạn: "Đã ghi nhận các vụ phóng tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen".

Trong bối cảnh Nga phóng tên lửa Kalibr và UAV tấn công, Không quân Ukraine kêu gọi người dân theo dõi sát còi báo động không kích. Tới 1h16, còi báo động đã kết thúc.

Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở Konstantinovka

Theo kênh Readovka, quân đội Nga (RFAF) đang gia tăng cường độ trong trận chiến giành Konstantinovka và mở rộng vùng kiểm soát.

Cụ thể, Sư đoàn dù số 98 RFAF đẩy mạnh đột kích Konstantinovka và thành công trong việc mở rộng vùng kiểm soát của họ trong thành phố, buộc đối phương phải lùi vào trong trung tâm, cho phép họ khai thác lợi thế then chốt.

Lợi thế này dựa trên hai trụ cột: sự thiếu hụt bộ binh của quân đội Ukraine (AFU), đòi hỏi số lượng binh sĩ nhiều hơn đáng kể cho giao tranh đô thị so với khu vực nông thôn, và trình độ kỹ năng vượt trội của lính xung kích Nga.

Do đó, lực lượng Moscow đang mở rộng hoạt động sang các khu dân cư Staraya Santurinovka, Shankhay (được đặt tên theo hồ chứa nước liền kề), và khu dân cư ngay cạnh nhà ga xe lửa.

Hơn nữa, theo các nguồn tin từ thực địa, hoạt động của lính xung kích Nga đã buộc lực lượng Kiev phải tính đến các biện pháp đối phó. Theo nguồn tin, bộ binh Ukraine đang tập trung gần nhà ga Konstantinovka và trong khu dân cư phía bắc. Điều này có nghĩa là họ đang chuẩn bị phản công.

Việc ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tác chiến là rất quan trọng đối với Bộ chỉ huy Kiev, và cơ hội duy nhất là bây giờ, khi họ còn đủ lực lượng và giao tranh trong khu vực trung tâm còn hạn chế.

Cả hai bên đều tăng mạnh sự hiện diện của các đơn vị UAV. AFU đang cố gắng cản trở các hoạt động tiếp tế của đối phương, trong khi Nga, ngược lại, đang tìm kiếm các căn cứ UAV của Ukraine và triệt hạ các phương tiện không người lái trên mặt đất, vì chúng đóng vai trò là các điểm cung cấp đạn dược di động cho binh sĩ Ukraine.

Với những điều trên, cường độ giao tranh sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Hơn nữa, hoạt động của lực lượng Moscow ở phía bắc và phía nam Konstantinovka đang gia tăng. Giao tranh ác liệt tước đoạt khả năng cơ động của AFU, điều này tạo lợi thế cho Sư đoàn 98 RFAF.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Konstantinovka ngày 25/12. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Tình hình ở khu vực Kupyansk vẫn vô cùng căng thẳng

Kênh Rybar đưa tin, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Kupyansk. Lực lượng Kiev, tận dụng ưu thế về quân số, đang triển khai các nhóm xung kích. Theo các đoạn phim từ kênh Archangel Spetsnaz, các nhóm này thường khá lớn so với tiêu chuẩn hiện nay.

Quân đội Ukraine đang hoạt động trên hầu hết toàn bộ thành phố, trong khi phía Nga duy trì phòng thủ chắp vá, các khu vực kiểm soát có điều kiện vẫn không thay đổi.

Hơn nữa, các nhóm nhỏ Ukraine đã và đang tiến về Holubovka, trong đó một số nhóm đang bị Nga loại bỏ ngay ở ngoại ô thành phố.

Cần lưu ý rằng lực lượng Kiev không thể đạt bước đột phá này chỉ trong một ngày, những dấu hiệu cảnh báo đầu tiên đã xuất hiện từ đầu tháng 12. Do đó, còn quá sớm để nói về kết quả của cuộc giao tranh ở Kupyansk. Tình hình, dù gần như nguy kịch đối với RFAF, vẫn có thể cải thiện.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 25/12. Kiev phản công ác liệt, giành lại phần lớn thành phố. Moscow mở rộng khu vực kiểm soát ở những nơi khác trong khi vẫn bám trụ ở trung tâm (Ảnh: Rybar).

Theo kênh Military Chronicles, về mặt lý thuyết, vấn đề chính của Kupyansk đối với Nga không nằm ở tầm quan trọng chiến thuật hiện tại mà ở ý nghĩa to lớn của nó. Khu đô thị này khá lớn này là một vùng đệm tự nhiên giữa phần còn lại của tỉnh Kharkov do Kiev kiểm soát và lực lượng Moscow đang tiến công.

Thêm vào đó là địa hình cực kỳ bất lợi: khu vực này hiểm trở đến mức các hoạt động "an toàn" ở đó hầu như không thể thực hiện được. Điều này tự động làm tăng giá trị của Kupyansk cả về phòng thủ lẫn tấn công.

Tuy nhiên, đối với Nga, một tình thế tiến thoái lưỡng nan đang hiện rõ.

Lựa chọn đầu tiên là rút khỏi Kupyansk. Điều này, có lẽ không hoàn toàn, nhưng ở một mức độ nào đó, sẽ khiến toàn bộ chiến dịch trước đó tại mặt trận này trở nên vô nghĩa. Lựa chọn thứ hai là tiếp tục tấn công theo logic hiện tại, điều này sẽ đòi hỏi sự tích lũy nguồn lực với những rủi ro rõ ràng trong điều kiện cực kỳ bất lợi. Cả hai lựa chọn đều không mấy dễ chịu đối với Bộ chỉ huy Moscow.

Trong bối cảnh đó, phương án hành động hợp lý nhất dường như là rút lui về các tuyến phòng thủ ban đầu ở ngoại ô phía bắc thành phố, sau đó tiến hành một cuộc tấn công mới, có tính đến kinh nghiệm tích lũy được.

Đây không phải là một động thái nhanh chóng hay ngoạn mục, và nó gây tổn hại đến uy tín (trong phạm trù "những quyết định khó khăn" và "các tuyến phòng thủ có lợi hơn"), nhưng nó làm giảm nguy cơ lãng phí lực lượng một cách vô ích.

Đồng thời, quân đội Ukraine trong cấu hình như vậy sẽ buộc phải hành động theo cách tương tự, có nghĩa là sự khôn ngoan quân sự và kỹ năng chỉ huy có thể đóng vai trò không kém phần quan trọng so với việc chỉ đơn giản là có sẵn nguồn lực.

Lý thuyết cho rằng dường như quân đội Nga đang cố tình "hy sinh" Kupyansk nhằm đổi lấy chiến thắng ở những nơi khác chỉ có tính khả thi một phần. Đúng vậy, một số lượng đáng kể đơn vị mà Tổng tư lệnh Ukraine Alexander Syrsky đã rút khỏi Sloviansk - Kramatorsk để tái bố trí gần thành phố. Nhưng câu hỏi then chốt là có bao nhiêu binh sĩ AFU ở đó và họ sẵn sàng chiến đấu đến mức nào.

Nếu những nguồn dự trữ này không còn (hoặc phần lớn bị phá hủy), thì các sự kiện gần Kupyansk chắc chắn sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến cụm đô thị Kramatorsk và Sloviansk, và trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Đồng thời chính vào thời điểm đó, lực lượng Kiev sẽ phải đối mặt với một tình thế khó xử. Câu hỏi đặt ra là liệu Bộ Tổng tham mưu Nga có tận dụng cơ hội này hay không.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov và Donetsk ngày 25/12. Trong đó, 2 tâm điểm nóng là Kupyansk và cụm đô thị song sinh Sloviansk - Kramatorsk (Ảnh: Military Chronicles).

Thành công của Nga gần Seversk và tình hình Sloviansk

Bộ Quốc phòng Nga chính thức tuyên bố kiểm soát làng Svyato-Pokrovskoye. Dựa trên các video mới công bố, gần như toàn bộ ngôi làng đã nằm dưới sự kiểm soát của họ.

RFAF tái kiểm soát khu định cư sau khi đánh bật lực lượng Kiev khỏi dãy đồi phía bắc, cách đó gần 1km. Quân đội Ukraine đã thiết lập một mạng lưới công sự rộng lớn tại đây.

Tuy nhiên, với việc mất Seversk, AFU không còn khả năng giữ vững vị trí. Và giờ đây, trên thực tế, một tuyến đường tiến xa hơn về phía tây qua Reznikovka đã mở ra cho quân đội Nga.

Địa hình tương tự như Svyato-Pokrovskoe: phía bắc làng là những ngọn đồi với các cứ điểm của Ukraine, trong khi phía nam là những khu vực dân cư thưa thớt với các nhà dân riêng lẻ.

Xa hơn một chút về phía bắc, RFAF đang đẩy mạnh việc xóa sổ các cứ điểm kháng cự, nơi lực lượng Kiev hầu như chùn bước bởi cuộc tấn công của RFAF cả ở hướng này và hướng Liman lân cận.

Ở sườn phía nam, tại các cánh đồng gần Pazeno (Petrovskoye), cũng có báo cáo về những thắng lợi đáng kể của Nga. Tuy nhiên, hiện chưa có hình ảnh giám sát khách quan nào từ khu vực này, và thông tin cực kỳ mâu thuẫn.

Trên toàn bộ mặt trận Seversk, các báo cáo cho thấy quân đội Nga liên tiếp giành thắng lợi. Thực tế, tại thời điểm này, có thể nói rằng lực lượng Kiev đã hoàn toàn mất khả năng phản công về phía Seversk.

Đây chính là lý do cho việc Bộ Tổng tham mưu Ukraine thừa nhận tương đối "đột ngột" việc mất quyền kiểm soát thành phố, điều mà trên thực tế đã xảy ra vài tuần trước.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những thành công này của Nga không chỉ là kết quả từ các chiến dịch chiến đấu gian khổ, mà còn là nhờ sự tiến công của các lực lượng lân cận thuộc Cụm tác chiến phương Tây gần Liman, cũng như việc AFU tái bố trí lực lượng đến các khu vực khác.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 25/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại Pokrovsk - Mirnograd

Kênh Rybar đưa tin, sau khi RFAF đẩy lùi các cuộc phản công của lực lượng Kiev vào Pokrovsk, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở một số khu vực.

Phía tây Pokrovsk, lực lượng Kiev đã phản công với Trung đoàn xung kích độc lập 225, và chính tại đây chiếc xe tăng Abrams nổi tiếng đã bị thiêu rụi.

Giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn gần Grishino. Trước đó, các đơn vị Moscow đã giành quyền kiểm soát ngôi làng, tuy nhiên tình hình vẫn căng thẳng.

Xa hơn về phía đông bắc, các cuộc giao tranh đang diễn ra trong các vành đai rừng từng là "huyết mạch" cho lực lượng Kiev đến Mirnograd.

Các chiến dịch dọn dẹp vẫn tiếp tục, và số lượng binh sĩ Ukraine còn lại trong vòng vây đang giảm dần.

RFAF tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát Rodinske với hình ảnh về nhiều cuộc đột phá ở vùng ngoại ô phía tây và bắt giữ một nhóm lớn binh sĩ Ukraine khi họ đang cố gắng tiến vào trung tâm. Khu đô thị nhỏ này đã nhiều lần đổi chủ, và dường như lực lượng Moscow sẽ sớm giành lại nó một lần nữa.

Quân đội Ukraine tiếp tục cố gắng phản công dọc toàn bộ mặt trận, nhằm câu giờ để tổ chức phòng thủ ở Dobropillia. Bộ chỉ huy Kiev dường như coi Dobropillia là mục tiêu tiếp theo cho cuộc tiến công của Cụm tác chiến Trung tâm RFAF.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 25/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev coi như đã thất thủ (Ảnh: Rybar).

Nga chiếm sở chỉ huy Ukraine tại Zaporizhia

Quân đội Nga đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công ở Zaporizhia trên cả cánh đông và cánh tây.

Tại Huliaipole (cánh đông), tình hình đang rất tồi tệ đối với lực lượng Kiev. Quân đội Nga đã chiếm đại lộ Alla Onoshko, điều này có nghĩa là không còn gì có thể giúp đỡ lực lượng đồn trú nữa.

Tại Stepgorsk (cánh tây), sau khi hoàn toàn kiểm soát thị trấn, cuộc tấn công của RFAF vào Magdalinovka, Pavlovka và Lukyanovskoe (cũng như ở Primorsk) đang diễn ra khá thành công. Giờ đây, Cụm tác chiến Dnieper RFAF chọc thủng phòng tuyến của đối phương, điều này hiện có ý nghĩa chiến thuật quan trọng, trên chiều rộng hơn 20km và chiều sâu hơn 8km ở một số nơi.

Theo thông tin tác chiến, quân đội Nga đã chọc thủng được làng Novandreyevka ở phía tây nam Orekhov.

Kênh RVvoenkor đưa tin, quân đội Nga đã chiếm được một sở chỉ huy của lực lượng Kiev tại Huliaipole. Cụ thể, trên mặt trận Zaporizhia, binh sĩ thuộc Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã quay video từ sở chỉ huy thuộc lữ đoàn 106 AFU tại Huliaipole, nằm ở số 52 đường Soborna.

Lính Ukraine đã rút lui nhanh đến mức bỏ lại toàn bộ thiết bị, bản đồ và tài liệu mật, hệ thống liên lạc, phương tiện lưu trữ, máy tính, và thậm chí cả điện thoại không mã hóa tại sở chỉ huy này.

"Lần đầu tiên trong những năm gần đây, lực lượng Moscow đã chiếm được sở chỉ huy của tiểu đoàn chúng tôi tại Huliaipole. Tất cả các thiết bị không bị phá hủy vẫn còn ở đó, bao gồm cả thiết bị liên lạc và thông tin được lưu trữ", truyền thông Ukraine cũng xác nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 25/12. Lực lượng Moscow xuyên phá vào trung tâm thành phố, chiếm sở chỉ huy một đơn vị Kiev (Ảnh: RVvoenkor).

Kênh Marta Havryshko của Ukraine bày tỏ sự bức xúc: "Quân đội Nga đã chiếm được sở chỉ huy lữ đoàn AFU ở Huliaipole. Không còn bí mật gì nữa. Điều đáng xấu hổ thực sự là các chỉ huy đã bỏ lại lá cờ chiến trận. Truyền thống quân sự nói rằng: mất cờ mà không chiến đấu là không thể chấp nhận được. Giải tán lữ đoàn? Quá cực đoan. Sa thải lãnh đạo? Tùy chọn. Hoặc chỉ cần thay đổi lá cờ và giả vờ rằng lá cờ bị binh sĩ Nga thu giữ là giả mạo".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 25/12. Lực lượng Moscow đột kích thành công trong khu vực trung tâm, chiếm sở chỉ huy một đơn vị Kiev (Ảnh: DeepState).

Ukraine điều tra về vụ sở chỉ huy bị Nga chiếm giữ ở Huliaipole

Ukrainska Pravda đưa tin, Lực lượng Phòng vệ miền Nam của Ukraine tuyên bố mở cuộc điều tra về một video xuất hiện trên mạng cho thấy quân đội Nga được cho là chiếm giữ một sở chỉ huy thuộc về một đơn vị Kiev ở trung tâm Huliaipole, tỉnh Zaporizhia.

Video có thể đã được phía Nga phát tán và sau đó lan truyền qua các phòng chat quân sự của Ukraine. Đoạn phim được cho là cho thấy một sở chỉ huy của một lữ đoàn AFU bị lính Ukraine bỏ lại, chứa các máy tính đang hoạt động, tài liệu và thậm chí cả một chiếc điện thoại không được bảo vệ. Các nguồn tin của Ukrainska Pravda cho biết vụ việc này xảy ra vào ngày 18/12.

Khi được hỏi về tính xác thực của đoạn ghi hình này và liệu vụ việc như vậy có xảy ra hay không, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine, ông Vladislav Voloshin, đã trả lời như sau: "Đại diện các cơ quan chức năng có thẩm quyền đang tiến hành điều tra chi tiết vụ việc này, nhằm xác định nguyên nhân và điều kiện dẫn đến việc xảy ra, cũng như liệu vụ việc có thực sự xảy ra hay không. Chỉ sau khi hoàn tất việc điều tra, thông tin mới được công bố".

"Hơn nữa, các cơ quan thực thi pháp luật sẽ khởi tố vụ án. Dựa trên kết quả điều tra, hành động của mỗi quan chức liên quan đến các sự kiện này sẽ được đánh giá. Không ai được phép che giấu điều gì", ông nói.

Về tình hình chung ở Huliaipole, ông Voloshin lưu ý rằng quân đội Nga đang cố gắng tiến vào trung tâm thành phố và triển khai các nhóm công sự và các đội xung kích đến khu vực xung quanh.

Giao tranh đường phố vẫn tiếp diễn ở Huliaipole với 20 vụ đụng độ được ghi nhận trong 24 giờ qua. Tính đến 18h00 ngày 25/12, 6 vụ đụng độ đã kết thúc và một số vụ khác vẫn đang diễn ra, một sĩ quan cho biết.

Tình hình theo hướng Sumy đã leo thang

Quân đội Nga đã bẻ gãy cuộc phản công của lực lượng Kiev trên mặt trận Sumy và đang "phản đòn" trên một mặt trận rộng lớn, kênh RVvoenkor cho hay.

Theo đó, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Bắc đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn Kostiantynivka và đang tiến công từ phía bắc và phía đông, bắt đầu cuộc đột phá vào Kondratovka.

Các chiến binh Nga cũng đã tiếp cận Andriivka từ phía bắc và đang gây áp lực lên đối phương từ phía đông. Diện tích tiến công: 15,5km2.

"Rõ ràng, lực lượng Kiev không thể giành được chỗ đứng ở Oleksiivka - các chiến binh đã buộc phải rút lui hoàn toàn. Hiện tại, đối phương (Nga) đang kiểm soát thị trấn và tiến hành các cuộc đột phá xa hơn về phía nam", các nhà phân tích Ukraine báo cáo.