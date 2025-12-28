Chiến sự Ukraine để lại nhiều nỗi mất mát cho cả hai bên (Ảnh minh họa: Skynews).

Cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine và Mỹ được đẩy lên sớm hơn

Ukrainska Pravda đưa tin, cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra lúc 20h00 (giờ Kiev) ngày 28/12, sớm hơn vài giờ so với kế hoạch ban đầu.

Lịch trình của Nhà Trắng cho thấy ông Trump sẽ tham gia cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine lúc 1h00 chiều (giờ địa phương), tại Palm Beach, Florida. Phái đoàn Ukraine hiện đã có mặt tại Mỹ.

Tổng thống Zelensky hôm 27/12 xác nhận rằng ông sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào chủ nhật, ngày 28/12. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nêu 5 lĩnh vực trọng tâm đang được thảo luận trong các cuộc đàm phán về "kế hoạch hòa bình" và ông muốn thảo luận với ông Trump tại cuộc gặp.

Ukraine tuyên bố bẻ gãy hàng loạt nỗ lực xâm nhập của Nga

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine trên Telegram thông báo, quân đội Nga đang gây áp lực trên nhiều mặt trận, trong đó Pokrovsk là điểm nóng nhất.

Báo cáo tác chiến tối 27/12 ghi nhận: "Từ đầu ngày đã có 117 cuộc giao tranh xảy ra. Cụ thể, lực lượng Moscow thực hiện 31 cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk, 18 cuộc ở Konstantinovka, 12 cuộc ở Huliaipole,...".

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Huliaipole, Orekhov, Dnieper. Tại khu vực Pokrovsk, các đơn vị Moscow đã cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Ukraine 31 lần nhưng không thành công và phải hứng chịu tổn thất tới 106 binh sĩ, trong đó 77 người thiệt mạng.

Trận đọ sức chiến lược sắp đi đến hồi kết

Kênh Military Summary đưa tin, rất có thể, Tổng thống Volodymyr Zelensky đang gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump lần cuối để thảo luận về kế hoạch 20 điểm của ông, nhưng phía Nga đã tuyên bố rằng kế hoạch của nhà lãnh đạo Ukraine không liên quan gì đến kế hoạch mà Mỹ và Nga đang cùng nhau xây dựng.

Quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc tập kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, trong đó thủ đô Kiev hứng chịu những trận oanh tạc đặc biệt dữ dội.

Hôm 27/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được báo cáo về việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát Mirnograd, Stepnohirsk, Huliapole, Rodinske và Artemivka. Có lẽ, tất cả các chuyến đi của ông Zelensky đến Mỹ giờ đây đều vô ích.

Nga không còn quan tâm đến việc Ukraine rút quân khỏi Donbass nữa. Họ sẽ chiếm Donbass bằng vũ lực, nhưng đối với các vùng Odessa, Kharkov và Dnipropetrovsk, Moscow sẽ yêu cầu Kiev rút quân nếu họ muốn giải quyết xung đột một cách hòa bình.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 27/12. Moscow đã kiểm soát hoàn toàn 2 thành phố song sinh (Ảnh: Sputnik Near Abroad).

Các sự kiện ở tỉnh Zaporizhia đang diễn ra nhanh chóng. Một lần nữa, RFAF đang tràn vào Huliaipole, và bộ binh Nga cũng đang hoạt động ở khu vực cực tây thành phố. Đồng thời, lực lượng Moscow được cho là đã phát động thêm các cuộc đột kích theo hướng Orekhov, và diễn biến tương tự cũng đang xảy ra xung quanh Stepnogorsk.

Sau khi Seversk (Siversk) thất thủ, tình hình của quân đội Ukraine (AFU) xung quanh Sloviansk và Kramatorsk ngày càng trở nên căng thẳng. Bộ binh Nga đang tiến về phía tây thành phố, và họ cũng đang đột phá về phía 2 đại đô thị. Chỉ có hoạt động ở hướng Liman là giảm bớt.

Trận quyết chiến chiến lược này đang đi đến hồi kết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk ngày 27/12. Sau khi chiếm Seversk, lực lượng Moscow phát triển rất nhanh về phía tây, sẵn sàng cho trận quyết chiến chiến lược Sloviansk và Kramatorsk (Ảnh: Military Summary).

Nga tuyên bố chiếm hoàn toàn Huliaipole

Theo kênh MD, 4 trung đoàn - lữ đoàn thuộc 2 Tập đoàn quân số 5 và 35 RFAF trong biên chế Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã hoàn toàn kiểm soát Huliaipole, thành phố chiến lược ở Zaporizhia.

Khu vực này đã được AFU chuẩn bị từ trước, thiết lập hệ thống công sự kiên cố và được bảo vệ tốt bởi một rào cản nước tự nhiên và các công trình xung quanh. Bên cạnh thành công của các đơn vị xung kích, chiến thắng có sự đóng góp của pháo binh Nga, những người đã loại bỏ đối phương bằng hỏa lực trong suốt toàn bộ trận chiến Huliaipole.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh tây Zaporizhia ngày 27/12. Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Stepnogorsk, mũi xung kích tiền phương của họ chỉ còn cách thủ phủ của vùng 18.5km (Ảnh: Sputnik Near Abroad).

Sputnik Near Abroad cho biết, thành phố trọng yếu Huliaipole - với dân số vào ngày 1/1/2022 là 12.800 người - nằm ở vùng thảo nguyên, cách thủ phủ khu vực Zaporizhia 90km về phía đông.

Khi chiến tranh bắt đầu, lực lượng Kiev đã biến nơi đây thành trung tâm của một tuyến phòng thủ mạnh mẽ và là một trong 3 "pháo đài" chính trên đường tiến đến Zaporizhia, cùng với Orekhov và Stepnogorsk.

Gần Huliaipole là mỏ Kuksunhur (Núi Máu trong tiếng Nogai), mỏ lớn nhất ở Khu vực quặng sắt Azov với trữ lượng khoảng 2,5 tỷ tấn quặng sắt thạch anh dễ làm giàu với hàm lượng kim loại từ 27-31%, có thể tăng lên 50-55%. Các lớp quặng nằm gần bề mặt từ 3-10m và xuyên sâu xuống lòng đất tới 550m.

Việc quân đội Nga giành được thành phố này sẽ là "khúc dạo đầu" cho cuộc bao vây Zaporizhia. Huliaipole là 1 trong 3 thành phố lớn trên tuyến phòng thủ duy nhất theo hướng Zaporizhia.

Từ phía nam, thành phố Huliaipole bảo vệ một tuyến phòng thủ khác của Ukraine dọc theo sông Gaichur, và việc quân đội Nga chọc thủng phòng tuyến này sẽ mở đường cho cuộc tấn công vào Orekhov, và sau đó là thủ phủ khu vực Zaporizhia.

Quân đội Nga từ Huliaipole sẽ có thể nhanh chóng vượt qua 32km còn lại để đến phía sau pháo đài Orekhov. Với việc Huliaipole, Stepnogorsk và Orekhov thất thủ, lực lượng Kiev sẽ mất tất cả các điểm mà họ có thể giữ được cho đến tận Zaporizhia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 27/12. Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Stepnogorsk ở phía đông và Huliaipole ở phía tây (Ảnh: Sputnik Near Abroad).

Kênh Petrenko cho biết, quân đội Nga tuyên bố đã chiếm được Huliaipole và công bố video cảnh treo cờ tại 41 địa điểm trên khắp thành phố.

Sau đó, Tổng thống Nga Putin tuyên bố: "Nếu Ukraine không muốn giải quyết mọi việc một cách hòa bình, Nga sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của họ bằng biện pháp quân sự". Ông cũng khẳng định rằng, với tốc độ tấn công hiện tại của quân đội Nga trên nhiều mặt trận, Moscow sẽ không còn quan tâm nhiều tới việc Ukraine rút lực lượng khỏi vùng Donbass.

Kênh RVvoenkor xác nhận và công bố các hình ảnh về việc quân đội Nga đánh bật lực lượng Kiev khỏi Huliaipole thuộc vùng Zaporizhia.

Sau cuộc giao tranh ác liệt, thành phố và một khu vực phòng thủ rộng hơn 76km² đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Các đơn vị xung kích đã cắm cờ Nga ở nhiều khu vực trong thành phố. Hơn 7.000 tòa nhà và công trình đã bị phá hủy trong chiến dịch.

Quân đội Ukraine - bao gồm Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 102, cũng như các Trung đoàn xung kích độc lập 33, 225 và 425 - chịu tổn thất nặng nề. Hơn 50 xe bọc thép và phương tiện vận tải đã bị phá hủy.

Việc đánh sập cụm cứ điểm Huliaipole là một giai đoạn quan trọng trong cuộc tấn công và mở đường cho quân đội Nga tiến xa hơn về hướng Zaporizhia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 27/12. Moscow tuyên bố chính thức kiểm soát hoàn toàn Huliaipole (Ảnh: Suriyakmaps).

Thành phố Mirnograd chính thức sụp đổ

Theo kênh Suriyakmaps, sau khi loại bỏ cứ điểm kháng cự cuối cùng của Ukraine, quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát thành phố Mirnograd và thị trấn Rodinske.

Như vậy, trận chiến lớn nhất năm 2025 đã kết thúc. Nút giao thông đô thị và hậu cần chiến lược Pokrovsk - Mirnograd chính thức bị lực lượng Moscow chiếm giữ sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 27/12. Moscow chính thức kiểm soát hoàn toàn thành phố Mirnograd (tại vùng bao quanh bởi nét đứt màu cam) sau khi đè bẹp các điểm kháng cự cuối cùng của đối phương (Ảnh: Suriyakmaps).

"Binh sĩ thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 5 mang tên A.V. Zakharchenko đã chiếm lĩnh hoàn toàn thành phố Dimitrov (Mirnograd) ở Donetsk", Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga báo cáo, được kênh Divgen trích dẫn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 27/12. Moscow chính thức kiểm soát hoàn toàn thành phố Mirnograd sau khi xóa sổ 2 cụm kháng cự cuối cùng của đối phương (Ảnh: Divgen).

Ukraine bác bỏ tuyên bố Huliaipole và Mirnograd thất thủ

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định rằng các báo cáo của Nga về việc chiếm giữ Huliaipole ở vùng Zaporizhia và Mirnograd ở vùng Donetsk là không đúng sự thật và chủ yếu nhằm mục đích "đánh lừa" các đối tác nước ngoài.

Thông cáo có đoạn: "Lãnh đạo chính trị cấp cao Nga một lần nữa lại tung "tin giả" về những "thành công" đáng kể của quân đội Nga trên chiến trường. Trên thực tế, các báo cáo từ Điện Kremlin về việc kiểm soát các thành phố Huliaipole và Mirnograd không được chứng minh".

"Tình hình ở Huliaipole, tỉnh Zaporizhia, rất phức tạp, nhưng chiến dịch phòng thủ trong thành phố vẫn tiếp tục. Binh sĩ Ukraine tiếp tục các hoạt động tích cực để loại bỏ các nhóm bộ binh Nga", Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định.

"Tình hình tác chiến ở Mirnograd cũng vẫn khó khăn, nhưng các đơn vị đối phương tiếp tục thất bại trong việc thực hiện kế hoạch chiếm giữ cụm đô thị Pokrovsk - Mirnograd, vì vậy họ đang sử dụng chiêu trò tung tin giả", báo cáo viết.

Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh rằng việc RFAF kiểm soát hơn một nửa thành phố Konstantinovka ở tỉnh Donetsk cũng là không đúng sự thật, đồng thời nhắc lại rằng trước đây Nga đã nhiều lần tung "tin giả" về việc chiếm được Kupyansk và Pokrovsk.

Nga mở rộng nhanh ở Liman và Seversk

Theo hướng Liman (Lyman), lực lượng Moscow tiếp tục tiến công và đã đạt được những bước tiến mới ở 3 khu vực khác nhau trong 10 ngày qua, giành được 2,54 km², theo kênh AMK Mapping.

Ở phía nam, quân đội Nga tiếp tục tiến sâu qua các khu rừng phía bắc Dibrova và chiếm được các vị trí mới xa hơn về phía tây bắc. Họ cũng củng cố vị trí ở khu vực đường cao tốc và đang cố gắng tiến gần hơn về phía ngoại ô phía nam thành phố.

Về phía bắc, lực lượng Moscow tiếp tục phát triển về phía Liman, chiếm được một số vị trí trong các khu rừng ở khu vực cầu đường bộ bắc qua đường sắt. Xa hơn về phía bắc, họ tiến về phía tây từ khe núi Pynkiv Yar, chiếm được các vị trí trên các ngọn đồi chiến thuật trong các khu rừng. Trinh sát - đặc nhiệm Nga kể từ đó đã thâm nhập sâu hơn về phía tây và đến rìa phía bắc thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 27/12. Lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, áp sát thành phố từ nhiều phía (Ảnh: AMK Mapping).

Theo hướng Rai-Oleksandrivka, lực lượng Moscow tiếp tục tiến nhanh về phía tây Seversk và đã đạt được những bước tiến đáng kể trên một mặt trận rộng lớn. Ở phía tây nam, họ bắt đầu tiến về phía tây từ làng Pazeno, chiếm giữ các vị trí mới trên vùng rừng và củng cố vị trí trong các khe núi có rừng rậm.

Về phía đông bắc, RFAF xuyên qua các vùng rừng trên các cao điểm chiến thuật phía đông bắc Pazeno, chiếm giữ một loạt cứ điểm mạnh và kiểm soát phần lớn khu rừng còn lại gần đó. Những nhóm xung kích khác tiến về phía bắc xuyên qua các vùng rừng và khu vực rừng rậm xa hơn về phía đông và đến được khe núi chạy về phía tây nam từ Riznykivka.

Ngoài ra, sau các cuộc xâm nhập trước đó, binh sĩ Nga đã giải tỏa phần còn lại của Kuzmynivka, nơi bị quân đội Ukraine bỏ lại do các cuộc tiến công tiếp theo của đối phương xuyên qua các vùng rừng ở phía bắc, bao vây thành phố.

Từ đó, phối hợp với các cuộc tấn công từ Sviato-Pokrovske, RFAF đã đánh sập phòng tuyến của Ukraine ở phía nam Sviato-Pokrovske, chiếm giữ hoàn toàn các điểm cao chiến lược và thiết lập mặt trận dọc theo khe núi phía tây.

Về phía bắc, lực lượng Moscow củng cố vị trí trong các ngôi nhà phía đông Riznykivka. Họ cũng tiếp tục tiến dọc theo những điểm cao chiến lược phía bắc sông Sukha, củng cố thêm trong các khu rừng và đột phá vào phần phía bắc của Riznykivka.

Xa hơn về phía bắc, quân đội Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát của họ trên các cánh đồng phía tây Seversk. Họ kiểm soát phần còn lại của các khe núi có rừng và thiết lập quyền kiểm soát các đường rừng xung quanh, tiến về phía rìa phía nam khe núi dẫn về phía nam từ Zakitne. Các mũi khác tiếp tục tiến về phía nam dọc theo khe núi từ Zakitne và chiếm giữ các vị trí đường rừng ở phía đông.

Về phía tây bắc, lực lượng Moscow kiểm soát phần còn lại ở phía đông Zakitne và bắt đầu tấn công vào trung tâm khu định cư. Họ tìm cách xâm nhập vào làng từ khu rừng phía đông bắc và cố thủ trong các ngôi nhà trung tâm. Giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở các khu vực phía tây.

Ở phía tây bắc, RFAF tiếp tục tiến công từng bước vào và xung quanh Ozerne, dọn sạch hầu hết các khu rừng còn lại phía bắc làng. Họ cũng đã tiến được một chút vào các ngôi nhà phía tây. Tổng cộng, có thêm 43,41km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 27/12. Sau khi kiểm soát hoàn toàn thành phố, lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát về phía tây (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh Euromaidan Press xác nhận, quân đội Ukraine sa thải 2 chỉ huy lữ đoàn sau khi Seversk thất thủ quá nhanh. Đại tá Oleksiy Konoval (Lữ đoàn 54) và Đại tá Volodymyr Poteshkin (Lữ đoàn 10) bị cách chức vì báo cáo sai sự thật, họ tuyên bố các vị trí này vẫn có binh sĩ trấn giữ trong khi thực tế các đơn vị Kiev đã bỏ trống chúng nhiều tuần trước đó.

Sau thành công ban đầu, Ukraine có dấu hiệu chững lại ở Kupyansk

Kênh Suriyakmaps cung cấp thông tin về tình hình trên mặt trận phía đông bắc Ukraine như sau: Trong 2 tuần qua, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến mới ở phía nam Dvorichanske nhờ các trận đánh giữ vị trí.

Về phía Kupyansk, tình hình trở nên rõ ràng hơn: có hai khu vực "trắng" nơi lực lượng Nga và Ukraine liên tục di chuyển và giao tranh gián đoạn ở cả hai bờ tây và đông sông Oskil.

Cuộc phản công của Ukraine ở Kupyansk ban đầu thành công vì Bộ chỉ huy Moscow không có quân tiếp viện để đối phó.

Hiện nay, RFAF đã tăng cường oanh tạc các vị trí của Ukraine nhằm giải vây cho nhóm binh sĩ Nga bị bao vây và phân tán khắp thành phố, với hy vọng đảo ngược tình thế, điều này gợi nhớ đến trận Toretsk hồi tháng 3 và tháng 4 khi phía Ukraine giành lại được phần lớn thành phố do sự thiếu tập trung của lực lượng Moscow. Nhiều khả năng trận chiến giành thành phố này sẽ diễn ra theo cách tương tự như giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8.