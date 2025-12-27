Ukraine ra điều kiện trưng cầu dân ý về kế hoạch hòa bình, Nga lên tiếng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Ukraine ra điều kiện trưng cầu dân ý về kế hoạch hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/12 cho biết Ukraine sẵn sàng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về kế hoạch hòa bình của Mỹ, nhưng chỉ khi Nga đồng ý ngừng bắn trong 60 ngày.

Ông lưu ý rằng việc tổ chức trưng cầu ý dân đặt ra những thách thức nghiêm trọng về chính trị, hậu cần và an ninh. Vì vậy, theo ông, một lệnh ngừng bắn 60 ngày để chuẩn bị và tiến hành bỏ phiếu “là mức tối thiểu”.

Ông cũng nói thêm rằng hiện vẫn chưa rõ liệu Nga có sẵn sàng chấp nhận kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất hay không.

“Tôi có một số thông tin tình báo… nhưng vào thời điểm này tôi chỉ muốn tin vào lời nói của các nhà lãnh đạo”, ông cho biết.

Ông Zelensky so sánh cuộc trưng cầu dân ý này với cuộc trưng cầu Brexit tại Anh, với hoạt động vận động tích cực từ cả 2 phía về một vấn đề rất phức tạp, nhưng diễn ra trong khung thời gian ngắn hơn nhiều và tại một quốc gia đang có xung đột.

Ông xác nhận, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, sẵn sàng đến Ukraine để giải thích những lợi ích của thỏa thuận. Ông Zelensky cũng cho rằng đích thân Tổng thống Trump có thể cần phải đến để trình bày các lập luận.

Tuy nhiên, ông cảnh báo, nếu chiến dịch vận động diễn ra trong khi Nga vẫn tiếp tục các cuộc tập kích, kết cục sẽ rất tồi tệ. Bất chấp mọi lời nói về bảo đảm an ninh và lợi ích kinh tế, “người dân sẽ nhìn thấy các tên lửa”.

Ông nhấn mạnh, nếu người dân không thể bỏ phiếu vì lý do an toàn, thì kết quả có thể bị coi là không hợp pháp. “Tốt hơn là không có trưng cầu ý dân còn hơn là có một cuộc trưng cầu ý dân mà người dân không có khả năng đến bỏ phiếu”, ông nêu rõ.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Nga hiểu sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn nếu trưng cầu ý dân được tổ chức, nhưng họ muốn khung thời gian ngắn hơn.

Trước đó, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, nếu tiến hành trưng cầu ý dân, Ukraine không chỉ nên bỏ phiếu về các vấn đề lãnh thổ mà về toàn bộ kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Ông cho biết ý tưởng trưng cầu dân ý do Mỹ đề xuất. Theo ông Zelensky, vấn đề then chốt là an ninh. Ông nói, các đối tác của Ukraine có đủ sức mạnh để buộc Nga phải bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra bầu cử tổng thống hoặc trưng cầu ý dân ở Ukraine.

Nga lên tiếng về triển vọng chấm dứt xung đột Ukraine

Nói về triển vọng hòa bình Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm qua khẳng định Ukraine, Mỹ và Nga đã “thực sự tiến gần hơn” tới một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

“Tôi tin rằng ngày 25/12 sẽ được ghi nhớ như một cột mốc khi chúng ta thực sự tiến gần hơn tới một giải pháp. Nhưng liệu chúng ta có thể thực hiện cú hích cuối cùng và đạt được thỏa thuận hay không thì còn phụ thuộc vào công việc của chúng ta và ý chí chính trị của phía bên kia”, ông Ryabkov nói.

Nhà ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, sẽ là không phù hợp nếu nói chính xác khi nào xung đột Ukraine chấm dứt.

“Không có các mốc thời hạn nhân tạo nào giúp ích ở đây. Các thời hạn 9 ngày hay 90 ngày, hay bất kỳ mốc thời hạn nào khác không giúp cho công việc thực chất. Về phía chúng tôi có sự sẵn sàng đầy đủ và chúng tôi mong đợi cách tiếp cận tương tự từ các đối thủ của mình”, ông Ryabkov nói, đồng thời kêu gọi “tập trung vào bản chất của vấn đề”.

Về kế hoạch hòa bình 20 điểm mà Ukraine mới công bố, ông Ryabkov cho rằng phiên bản này "khác biệt một cách căn bản” so với các thỏa thuận đã đạt được giữa Washington và Moscow.

“Chúng tôi biết kế hoạch này khác biệt một cách căn bản so với 28 điểm mà trong những tuần gần đây chúng tôi đã thảo luận cùng phía Mỹ”, ông nói.

Nhà ngoại giao Nga cho biết, Nga muốn một Ukraine thân thiện. “Chúng tôi muốn thấy một Ukraine thân thiện với Nga, và tôi nghĩ Ukraine cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành một quốc gia thân thiện. Chúng ta chỉ cần cố gắng đưa thời điểm đó đến gần hơn”, ông nói.

Ông không loại trừ khả năng Ukraine vẫn có thể là một quốc gia có chủ quyền sau khi xung đột kết thúc. “Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều phụ thuộc vào ý chí của những người đang nắm quyền ở Kiev, cũng như không phải mọi thứ đều phụ thuộc vào ý chí của người dân Ukraine”, ông nhấn mạnh.