Nga “luồn sâu, đánh hiểm” vào thành trì Pokrovsk của Ukraine

Binh sĩ Ukraine tránh máy bay không người lái của Nga ở Pokrovsk (Ảnh: Reuters).

Nga “luồn sâu, đánh hiểm” ở Pokrovsk

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết, lực lượng Nga đang gia tăng hoạt động quanh Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, nhằm giành quyền kiểm soát thành phố khi giao tranh chuyển sang cận chiến trong điều kiện thời tiết xấu hơn.

Theo báo cáo cuối tuần qua của ISW, hình ảnh định vị địa lý cho thấy lực lượng Nga tiến dọc phố Berezina ở trung tâm Pokrovsk và trên đường cao tốc M30 ở phía đông nam thành phố.

Quân đội Ukraine nói rằng các đơn vị Nga đã xâm nhập các thị trấn lân cận và thiết lập khả năng khống chế hỏa lực gần như hoàn toàn đối với tuyến tiếp tế của Myrnohrad.

Thậm chí theo các blogger quân sự Nga, Moscow đã kiểm soát các khu vực mà hình ảnh không chứng minh được, bao gồm đông bắc Pokrovsk và khu vực đông bắc Kotlyne, nằm ở phía tây nam thành phố.

Một sĩ quan cấp cao Ukraine nói với hãng tin Hromadske ngày 31/10 rằng quân đội Nga hiện hoạt động trên khoảng 60% diện tích Pokrovsk và đã tiến vào Rodynske ở phía bắc và Myrnohrad ở phía đông. Trong khi đó, video định vị địa lý xác nhận quân đội Ukraine vẫn giữ hoặc mới giành lại vị trí ở trung tâm Rodynske.

Ngày 1/11, trung sĩ trưởng của một lữ đoàn Ukraine tại khu vực Kostyantynivka - Druzhkivka, ở phía đông bắc Pokrovsk, báo cáo lực lượng Nga giảm hẳn tấn công sau cuộc đột kích cơ giới thất bại ngày 27/10. Theo ông, sự sụt giảm đó cho thấy Nga đã điều quân sang tăng cường chiến dịch tấn công ở Pokrovsk và Myrnohrad.

Một lính điều khiển máy bay không người lái của Ukraine hoạt động ở Pokrovsk nói với Hromadske, các đơn vị Nga đang cô lập một số vị trí của Ukraine thông qua xâm nhập. Người phát ngôn một lữ đoàn Ukraine trong khu vực xác nhận tình hình hậu cần trở nên phức tạp, nhưng các tuyến thông tin liên lạc mặt đất vẫn chưa bị cắt đứt.

Một sĩ quan Ukraine khác cho hay, lực lượng Nga có khả năng khống chế hỏa lực gần như hoàn toàn đối với con đường hẹp dùng để tiếp tế cho quân đội Ukraine ở Myrnohrad.

Lực lượng Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 của Binh chủng Đổ bộ Đường không Ukraine báo cáo ngày 1/11 rằng họ đã thực hiện thành công một chiến dịch đổ bộ đường không bằng trực thăng gần Pokrovsk hôm 31/10. Địa điểm tấn công nằm ở phía tây thành phố, nhưng không có thêm chi tiết chiến thuật nào được công bố.

Nga dồn lực lượng nhằm kiểm soát Pokrovsk, miền Đông Ukraine (Ảnh: ISW).

Thời tiết, máy bay không người lái định hình lại mặt trận Pokrovsk

ISW nhấn mạnh, sương mù, mưa và địa hình đô thị đang cản trở hoạt động của máy bay không người lái cả 2 phía, đồng thời thúc đẩy chiến thuật xâm nhập. Một sĩ quan Ukraine cho biết bộ binh ở tuyến đầu hiếm khi giao chiến trực diện. Thay vào đó, lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào các kíp điều khiển máy bay không người lái và kíp pháo cối đang hoạt động ở khu vực phía sau gần tiền tuyến.

Vị sĩ quan này nói thêm, những cuộc xâm nhập liên tục của Nga buộc các kíp máy bay không người lái của Ukraine phải rút ngắn thời gian bay và chuẩn bị cho giao tranh trực tiếp. Một số đơn vị Ukraine được cho là đã phải rút lực lượng điều khiển máy bay không người lái tuyến 2 về phía sau, làm giảm khả năng tấn công các đơn vị Nga ở ngoại vi Pokrovsk.

Một sĩ quan cấp cao Ukraine cho biết, có thể có tới 30-40 binh sĩ Nga xâm nhập trong điều kiện sương mù hoặc mưa, trong khi chỉ khoảng 10 người làm được điều đó khi thời tiết tốt.

ISW xác nhận các nhóm xâm nhập của Nga tăng cường hoạt động khi mưa làm suy giảm khả năng trinh sát đường không.

Một phi công máy bay không người lái Ukraine cho hay, việc kiểm soát các tòa nhà cao tầng hiện đóng vai trò quyết định. Hai bên đang chiến đấu để giành mái nhà và các vị trí cao, nơi cho phép kíp điều khiển tấn công tuyến tiếp tế của đối phương từ khoảng cách lên đến 30km.

Theo ISW, tác động chồng lấn của chiến đấu đô thị, điều kiện thời tiết và tác chiến bằng máy bay không người lái tiếp tục chi phối tình hình ở Pokrovsk.