150.000 binh sĩ Nga vây bọc Pokrovsk, Ukraine tung chiến thuật bất ngờ

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị hỏa lực (Ảnh: Reuters).

Euromaidan Press đưa tin, Ukraine đang nhắm vào các kho đạn lớn nhỏ của Nga từ thành phố Donetsk cho tới tiền tuyến ở Pokrovsk.

Trước đó, Kiev đã cảnh báo về việc Nga đưa lực lượng đông đảo tới khu vực được gọi là thành trì của Donetsk, với khoảng 150.000 người, tạo ra thế gọng kìm. Binh sĩ Ukraine cũng bày tỏ lo ngại về việc Nga cử đơn vị UAV tinh nhuệ Rubicon tới thực địa nhằm lập ra các vùng hỏa lực để cắt đứt tuyến tiếp tế quan trọng của Kiev ở khu vực.

Trong bối cảnh này, Ukraine quyết định tung chiến thuật tập kích hậu cần Nga với yếu tố bất ngờ. Theo phía Ukraine, các đòn không kích này đã đánh trúng một số kho đạn chủ chốt của Nga ở khu vực.

Tại Donetsk, một loạt vụ nổ dữ dội đã xảy ra sau khi UAV tầm xa của Ukraine xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga. Video từ hiện trường khi lại hình ảnh cột khói đen bốc lên từ một cơ sở được cho là kho vũ khí Nga, với sóng xung kích phát ra. Các vụ nổ thứ cấp tiếp tục kéo dài nhiều giờ.

Ít nhất tại 2 khu vực khác nhau ở Donetsk, hình ảnh các cột khói cho thấy các kho đạn của Nga có thể đã bị đánh trúng. Theo Euramaidan Press, các đòn tấn công bất ngờ này cho thấy khả năng thu thập thông tin của tình báo Ukraine, cũng như nhắm bắn chính xác.

Mặt khác, Ukraine cũng ghi nhận tập kích vào kho đạn của Nga ở Salidov. Cơ sở này từ lâu được dùng làm trung tâm hậu cần chính nhờ quy mô lớn và khả năng che giấu tương đối hiệu quả cho binh sĩ Nga ở hướng Pokrovsk.

Ukraine tin rằng các đòn đánh bất ngờ vào hậu cần của Nga đang gây thách thức lớn cho Moscow trong việc mở trận đánh lớn vào Pokrovsk trong bối cảnh Kiev cũng đang gặp thách thức không nhỏ về cả quân số lẫn vũ khí.

Bản đồ mô tả các cuộc tập kích của Ukraine vào kho đạn Nga (Ảnh: Euromaidan Press).

Tam giác đường sắt Donetsk - Yasinovato - Khorlivka kết hợp với hành lang đường bộ Avdiivka - Oharetina từ lâu là huyết mạch cho cuộc tấn công của Nga ở hướng Pokrovsk.

Bằng cách tập kích các kho trong mạng lưới này, các đơn vị Ukraine buộc Nga phải phân tán đạn dược thành các kho nhỏ hơn và phải dùng các đoàn xe vận chuyển, mục tiêu vốn dễ bị tập kích.

Nga chưa bình luận về các tuyên bố từ phía Ukraine, nhưng nếu trung tâm hậu cần của Moscow ở Salidov bị tấn công, họ sẽ mất đi một địa điểm tập kết vũ khí quan trọng ở nam Pokrovsk.

Điều này đồng nghĩa nguồn tiếp tế phải đi theo các tuyến đường dài hơn, tốn nhiên liệu hơn, và dễ bị UAV cũng như pháo binh tập kích.

Theo các chuyên gia Ukraine, các cuộc tập kích gần đây của Kiev vào Donetsk và Salidov không phải là sự kiện đơn lẻ, mà là một phần trong chiến dịch liên tục của Ukraine nhằm ảnh hưởng tới khả năng tiếp vận của Nga.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Kiev đang giành được lợi thế. Lực lượng của họ ở khu vực Pokrovsk đang chịu áp lực liên tục về hậu cần khi Nga đang tiến lên ở nhiều khu vực và các vùng hỏa lực do Moscow lập ra tỏ ra hiệu quả. Nhiều tuyến đường tiếp tế chủ chốt của Ukraine bị UAV trinh sát Nga theo dõi liên tục và hỏa lực luôn sẵn sàng để ngăn chặn.