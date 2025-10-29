Chiến sự Ukraine đang ngày một thêm ác liệt và có thể dẫn tới cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Ông Zelensky bóng gió đe dọa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là bắt đầu bóng gió đe dọa Nga bằng các cuộc tập kích tầm xa mới vào sâu trong lãnh thổ nước này. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc tấn công, sử dụng tên lửa sản xuất trong nước, sẽ nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Moscow.

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công dọc toàn bộ chiến tuyến. Khu vực Zaporizhia đang bên bờ vực trở thành một thảm họa thực sự đối với lực lượng Kiev. Tại Pokrovsk, đòn đánh quyết định của RFAF giành khu vực Shakha đang diễn ra, kết quả của toàn bộ chiến dịch phụ thuộc vào trận chiến này. Về phía Liman, lực lượng Moscow đã tiến đến ngoại ô làng Stavky.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 28/10. Moscow tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh một số vị trí quan trọng. Lực lượng Kiev đang rút lui theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Tại tỉnh Zaporizhia, bộ binh Nga tiến sâu hơn vào khu vực phía nam Prymorske. Đồng thời, ở phía đông Huliaipole, những cuộc đột phá tiếp theo của RFAF đang diễn ra dọc theo các cánh đồng, tạo ra một khu vực tranh chấp khác.

Tại Mirnograd, các cuộc đột kích bằng cơ giới của RFAF đang diễn ra trong thành phố. Bộ binh Nga đang đổ bộ gần các tòa nhà ở phía đông thành phố.

Trong khi đó, quân đội Ukraine (AFU) được cho là đã tiếp tục các cuộc phản công theo hướng Dobropolye nhằm giảm áp lực cho Pokrovsk và tái chiếm được các khu vực khác dọc theo những cánh đồng.

Tại Konstantinovka, các bản ghi âm tiếp theo về những trao đổi giữa chỉ huy Ukraine đã được Nga giải mã, nhờ đó có thể xác định được các vị trí địa lý giữa đôi bên, ngụ ý rằng tuyến phòng thủ đầu tiên của thành phố đã bị RFAF phá vỡ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 28/10. Moscow tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Hai cánh quân của họ đóng sập "cửa tử". Lực lượng Kiev được cho là chuẩn bị phản công lớn (Ảnh: Military Summary).

Mỹ kỳ vọng sẽ huy động thêm 2 tỷ USD để mua vũ khí cho Ukraine

Đại sứ Mỹ tại NATO, Matthew Whitaker, trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, cho biết, sáng kiến ​​PURL (Danh sách Nhu cầu ưu tiên của Ukraine) nhằm mua vũ khí Mỹ cho Ukraine có thể huy động thêm 2 tỷ USD trong những tháng tới, tính đến cuối năm.

Ông Whitaker tuyên bố: "Chúng tôi dự kiến ​​sẽ huy động thêm 2 tỷ USD hoặc hơn (theo cơ chế PURL) trong vài tháng tới, và chúng tôi hy vọng sẽ sớm thực hiện được điều đó".

Đại sứ Mỹ kỳ vọng PURL có kế hoạch huy động 12-15 tỷ USD vào năm 2026, "cần thiết để mua các vũ khí quan trọng mà Ukraine cần để tự vệ và tiếp tục chiến đấu".

"Và tôi nghĩ đây là một ví dụ khác về việc châu Âu đang nỗ lực, về việc các đồng minh NATO của chúng tôi tại lục địa này đang nỗ lực và hỗ trợ Ukraine", ông Whitaker nói thêm.

Theo chương trình PURL, do Tổng thống Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khởi xướng vào tháng 7, các đồng minh NATO đang mua vũ khí Mỹ cho Ukraine.

Tính đến tháng 10, khoảng 2 tỷ USD đã được huy động nhờ sáng kiến PURL. Cùng tháng, tại một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO, có thông báo rằng đại đa số các thành viên Liên minh đã tham gia chương trình.

Nhiều UAV Ukraine bị bắn hạ ở Moscow

Rạng sáng 29/10, truyền thông Nga dồn dập báo cáo về các cuộc tập kích bằng UAV, với nhiều chiếc bị bắn hạ ở Moscow. Hoạt động tại một số sân bay đã bị hạn chế. Mạng xã hội Nga cũng báo cáo về hàng loạt vụ nổ tại các nhà máy lọc dầu.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo rằng ít nhất 7 UAV đã bị bắn hạ ở thủ đô và khu vực lân cận.

Một đại diện của Cơ quan Hàng không dân dụng (Rosaviatsia) xác nhận Nga đã hạn chế việc cất hạ cánh tại các sân bay ở Moscow và một số thành phố khác. Tuy nhiên, tất cả các lệnh hạn chế hiện đã được dỡ bỏ.

Ukraine bắt đầu rút lui khỏi bờ đông sông Oskol gần Kupyansk

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã buộc các đơn vị Kiev phải nhanh chóng rút lui khỏi bờ đông sông Oskol gần Kupyansk.

Tập ​​đoàn quân Xe tăng Cận vệ số 1 RFAF chặn đứng nhóm lực lượng Kiev được triển khai ở bờ đông sông Oskol gần Kupyansk. Cuộc đột phá bất ngờ của các đơn vị xung kích Nga vào Kurilovka khiến AFU phải rút khẩn cấp lực lượng ở phía đông khu vực Kupyansk.

Sau khi quân đội Ukraine mất quyền kiểm soát phần nửa bên phải thành phố Kupyansk, họ chỉ còn lại một cửa khẩu qua sông Oskol, nằm gần những cây cầu bị phá hủy ở Kupyansk-Uzlovy.

AFU buộc phải đẩy nhanh việc sơ tán các đơn vị khỏi hữu ngạn do lo sợ mũi đột phá của đối phương. Một kịch bản tương tự cũng diễn ra ở Kurilovka lân cận, nơi quân đội Nga bất ngờ xâm nhập.

Lực lượng của AFU ở hữu ngạn rất đông, và họ sẽ phải rút các đơn vị gồm Lữ đoàn Độc lập số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia, Lữ đoàn Độc lập số 116, Lữ đoàn Độc lập số 43 và Lữ đoàn Độc lập số 14.

Việc rút quân dần dần của AFU đã bắt đầu khá lâu trước đó, khi cuộc khủng hoảng tác chiến ở phía bắc và tây bắc Kupyansk mới chỉ bắt đầu. Tuy nhiên, hiện nay, trước mối đe dọa trực tiếp bởi một cuộc tấn công vào Kupyansk-Uzlovy, các đơn vị Kiev phải nhanh chóng rút lui về ngã tư với vũ khí và trang thiết bị bằng các con đường nông thôn, thông qua làng Podoly, phía tây Kurilovka và khu rừng lân cận.

Dù vậy, vị trí gần tiền tuyến và khả năng kiểm soát hỏa lực hiệu quả của RFAF sẽ ngăn cản AFU rút lui an toàn.

Lực lượng Kiev chỉ có thể tăng cơ hội giải cứu các đơn vị của mình mà vẫn duy trì khả năng chiến đấu bằng cách sử dụng các tuyến đường phức tạp hơn dọc theo đường sắt và qua các khu dân cư tư nhân, bỏ qua các ga Olivino và Kupyansk-Sortirovochny.

Việc tập trung quân đội Ukraine dọc theo những tuyến rút lui ở phía sau sông Oskol biến khu vực thành một "bãi săn" cho UAV và pháo binh Nga. "Tọa độ lửa" này sẽ dành cho các đơn vị Kiev cần phải rút khỏi khu công nghiệp Kupyansk, Petrovpavlovka, Kucherovka và những khu vực lân cận.

AFU cũng cần nhanh chóng rút khỏi khu vực Kovsharovka, vì cửa khẩu Kupyansk-Uzlovaya là lối thoát duy nhất. Phía đông Kovsharovka, lực lượng Kiev gồm Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 92 và các đơn vị khác. Họ sẽ phải vượt sông Oskol, giống như tất cả những đơn vị trong khu vực Kupyansk-Uzlovaya, do áp lực của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 28/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng, trong đó, mũi thọc sâu phía đông rất nguy hiểm (Ảnh: Readovka).

Lượng lớn phương tiện cơ giới, vũ khí trang bị cũng như binh sĩ Ukraine tập trung tại cửa khẩu có thể phải hứng chịu mưa hỏa lực của pháo binh Nga. Thật khó để tưởng tượng một tình huống nào thuận lợi hơn cho RFAF và ngược lại, chắc chắn đó sẽ là một tình huống tồi tệ với AFU.

Bộ tư lệnh Kiev sẽ không thể sơ tán 100% nhân sự, vũ khí và trang thiết bị của mình. Và không chỉ một phần đáng kể sẽ bị quân đội Nga phá hủy trong quá trình tháo chạy, AFU sẽ buộc phải để lại một số đơn vị để yểm trợ cho cuộc rút lui.

Và sự hỗn loạn tự nhiên của một chiến dịch rút lui nhanh chóng và quy mô lớn như vậy trong điều kiện tác chiến cực kỳ khó khăn chắc chắn sẽ khiến một số đơn vị bị tụt lại phía sau, một số khác sẽ bị lạc. Do đó, lực lượng Kiev, nếu may mắn sống sót cho đến khi cuộc di tản hoàn tất, cũng sẽ bị thiệt hại nặng nề.

Lực lượng Moscow đã mở rộng vùng kiểm soát dọc theo bờ tây sông Oskol thêm 1,5km và đã chiếm giữ các vị trí mới, kênh Geroman đưa tin.

Trang phân tích quân sự Anna News cung cấp thêm chi tiết cho biết, quân đội Nga tiến dọc bờ tây sông Oskol đe doạ hình thành "vạc dầu" mới ở Kupyansk.

Cụ thể, RFAF đang đột phá hướng đến ngã ba đường sắt chiến lược Kupyansk-Uzlovoy ở vùng Kharkov. Cuộc tấn công xuất phát từ Kurilovka, một trong những khu định cư lớn nhất phía đông Kupyansk-Uzlovoy ở hữu ngạn sông Oskol. Từ đó, một con đường bê tông tốt dẫn đến khu định cư, nơi sẽ rất khó khăn cho AFU đẩy lùi bước tiến của lực lượng Moscow.

Việc quân đội Nga kiểm soát Kurilovka sẽ đồng nghĩa với việc tình hình trở nên phức tạp nghiêm trọng đối với AFU tại khu vực Kupyansk-Uzlovoy, nơi đang gặp vấn đề lớn về tiếp tế.

Một khi quân đội Nga giành được Kupyansk, sẽ không có gì cản trở được bước tiến của họ về phía nam, hướng đến Osinovo. Ngay khi điều này xảy ra, lực lượng Kiev tại Kupyansk-Uzlovoy sẽ bị binh sĩ Nga bao vây.

Để tránh điều này, quân đội Ukraine cần phải rút lui, liệu điều này có thể thực hiện được vào thời điểm đó hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 28/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, trong đó mũi đột phá từ phía tây rất nguy hiểm, có thể tạo thành vòng vây với lực lượng Kiev ở bờ đông sông Oskol (Ảnh: Anna News).

Ukraine thừa nhận quân đội Nga đã tiến đến ngoại ô Mirnograd

Đại úy Grigory Shapoval, phát ngôn viên bộ phận truyền thông của Cụm Lực lượng phía Đông AFU, thừa nhận, quân đội Nga tại khu vực Pokrovsk đã đột phá đến ngoại ô thành phố Mirnograd, nơi giao tranh trong đô thị vẫn tiếp diễn.

Ông nói: "Thật không may, đối phương đã tiến đến ngoại ô Mirnograd, không chỉ sử dụng pháo binh và UAV, mà còn cả bộ binh và các phương tiện kỹ thuật. Lực lượng phòng vệ của chúng ta đang cố gắng cầm cự, xây dựng các công sự, nhưng tình hình đang rất nguy cấp".

Theo ông, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn, khiến việc sử dụng một số loại vũ khí trở nên khó khăn.

Trước đó, ngày 26/10, Tổng thống Zelensky tuyên bố Moscow đã tập trung lực lượng chủ lực để đột phá Pokrovsk. Hôm sau, ông một lần nữa xác nhận rằng giao tranh vẫn tiếp diễn tại Pokrovsk, khu vực Donetsk.

Tối hậu thư đầu hàng kết thúc, căng thẳng ở Pokrovsk lên đỉnh điểm

"Bộ Tổng tham mưu Ukraine đang tập trung tất cả các đơn vị hạng hai và một số đơn vị đặc nhiệm tại khu vực Grishino cùng nhiều trung đoàn an ninh Vệ binh Quốc gia, tiểu đoàn cảnh sát, công binh và các lực lượng hạng hai khác ở Pokrovsk để cố gắng phản công nhưng thất bại", kênh Divgen cho biết.

"Tôi nghĩ họ sẽ thử thêm vài lần nữa, nhưng mục tiêu chính, rõ ràng, là câu giờ và thiết lập các vị trí vững chắc tại Grishino để ngăn chặn lực lượng Moscow thừa thắng xông lên sau khi bao vây Pokrovsk và Mirnograd", nhà phân tích nhận định.

Giống như quân đội Đức Quốc xã năm 1944-1945, quân đội Ukraine đang đưa các tiểu đoàn cảnh sát, an ninh và công binh vào chiến đấu như bộ binh. Điều này cũng sẽ kết thúc tồi tệ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 28/10. Lực lượng Moscow đã khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Liveuamap).

Kênh Petrenko của Ukraine xác nhận: "Giao tranh vẫn tiếp diễn ở các khu vực phía tây, trung tâm, phía đông và phía bắc Pokrovsk. Ở vùng ngoại ô phía đông, đối phương đang tấn công vào khu vực các thị trấn Roh và Novopavlivka... Ở vùng ngoại ô phía đông Mirnograd, quân đội Ukraine đã đẩy lùi một đợt tấn công cơ giới khác của RFAF. Tuy nhiên, quân đội Nga đang tiến gần hơn đến thành phố, kể cả từ phía bắc".

Trang phân tích quân sự Military Chronicles khẳng định tình hình ở Pokrovsk đang leo thang đến đỉnh điểm, khoảng 75–80% khu vực đô thị ở phía nam và một phần tuyến đường sắt chia cắt thành phố đang nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, gây khó khăn đáng kể cho việc tiếp tế và cơ động của AFU.

Khu vực chính do quân đội Ukraine nắm giữ là nhà máy Krasnoarmeysk với cụm công nghiệp, khu vực xung quanh Trường số 14 và nhà máy thức ăn chăn nuôi APC-Invest ở phía đông thành phố. Những đơn vị Kiev cuối cùng thuộc nhóm đồn trú Mirnograd đang rút lui có thể tập trung tại khu vực này (nếu cuộc rút lui như vậy diễn ra).

Đối với quân đội Nga, vấn đề còn lại là phải xóa sổ nhiều ổ kháng cự và nơi ẩn náu của binh sĩ Ukraine mà đôi khi quân số lên tới cả trung đội, nhằm kiểm soát chặt chẽ huyết mạch hậu cần và các tuyến rút lui, không cho phép đối phương đưa thêm bất kỳ lực lượng dự bị đáng kể nào đến Pokrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 28/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ và tiếp tục mở rộng hơn (Ảnh: Military Chronicles).

Sau khi hạn chót của tối hậu thư đầu hàng đã kết thúc, quân đội Nga chính thức triển khai kế hoạch xóa sổ hoàn toàn các đơn vị Kiev đang mắc kẹt trong vòng vây, kênh VoenkorKotenok thông tin.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về bước tiến của lực lượng Moscow tại Pokrovsk trong ngày 28/10 như sau: "Các đơn vị của Tập đoàn quân số 2 tiếp tục loại bỏ lực lượng Kiev đang bị bao vây. Giao tranh vẫn đang diễn ra ở khu vực đô thị phía nam đường sắt và gần ga tàu. Quận Trojanda đã được hoàn toàn sạch bóng các chiến binh Ukraine".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 28/10. Cả hai cánh quân của Moscow có bước tiến nhỏ, tiếp tục siết chặt vòng vây (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine phản công ở Dobropolye nhằm giảm áp lực cho Pokrovsk

Theo hướng Dobropolye, cả hai bên đều đang tiến công, với quân đội Ukraine đạt được những bước tiến đáng kể ở sườn phía tây của mũi thọc sâu, kênh AMK Mapping cho hay.

Ở phía nam, AFU chiếm lại các vị trí ven rừng phía bắc Zatyshok. Sau đó, họ xâm nhập vào làng từ phía bắc và cố gắng tiến về rìa phía tây, khiến các vị trí của Nga và Ukraine bị lẫn lộn trong một vùng xám. Các lực lượng khác cũng đã xâm nhập vào Sukhetske, tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy sự củng cố.

Về phía bắc, AFU một lần nữa chiếm lại làng Nove Shakhove và giành quyền kiểm soát các vị trí ở phía nam. Họ cũng tiến từ Vilne đến các vùng ven rừng phía nam và đông nam, đồng thời chiếm lại các khu nhà gỗ ở phía đông.

Về phía đông bắc, lực lượng Kiev tiến từ các vị trí mới được thiết lập ở Kucheriv Yar, chiếm các vị trí trong các đồn điền ở phía nam.

Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía tây Shakhove trong bối cảnh giao tranh ác liệt, và giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Các cuộc tấn công cơ giới cũng được thực hiện ở phía đông làng, tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy họ giành được vị trí vững chắc.

Bằng các đợt phản công quyết liệt, lực lượng Kiev đã giành lại được 13,99km², trong khi đó chỉ có 0,52km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 28/10. Kiev phản công dữ dội, giành lại nhiều vị trí. Moscow có bước tiến nhỏ ở phía tây Shakhove (Ảnh: Suriyakmaps).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 135 trận đánh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 28/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 135 cuộc giao tranh, trong đó có 45 trận ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 38 cuộc không kích, thả 90 quả bom lượn. Ngoài ra, họ cũng triển khai 2.740 UAV cảm tử và thực hiện 2.973 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của RFAF ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Huliaipole, Orekhov và Dnieper.