Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Getty).

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga vào ngày 11/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết việc giải quyết xung đột ở Ukraine chỉ có thể thực hiện được nếu một số điều kiện cơ bản được đáp ứng, bao gồm phi phát xít hóa, phi quân sự hóa và bảo vệ quyền của cộng đồng nói tiếng Nga.

"Một trong số các điều kiện bắt buộc là phi quân sự hóa (Ukraine) và loại bỏ mọi mối đe dọa đối với Liên bang Nga, bao gồm việc lôi kéo Ukraine vào NATO", ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng lập trường của Nga về vấn đề này đã được Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố công khai vào tháng 6/2024 và không phải là thông tin bí mật.

Ông Lavrov nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ quyền của các dân tộc thiểu số ở Ukraine, bao gồm việc khôi phục vị thế của tiếng Nga và chấm dứt đàn áp Giáo hội Chính thống giáo.

Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích lập trường của các nước phương Tây, khi phớt lờ sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine và thúc đẩy nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó cùng ngày, Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov cho biết xung đột ở Ukraine có thể kết thúc "ngay ngày mai" nếu châu Âu và NATO thể hiện thiện chí đối thoại với Moscow. Nhà ngoại giao mô tả chính sách hiện tại của châu Âu là một "cuộc thập tự chinh chống Nga", mà theo ông, là trở ngại chính cho việc giải quyết tình hình ở Ukraine.

Ngày 31/10, khi bình luận về "kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Ukraine" được truyền thông phương Tây đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Kiev không sẵn sàng loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Các quan chức Nga nêu rõ rằng một tiến trình hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được nếu thực tế lãnh thổ được công nhận, bao gồm các vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, tình trạng trung lập của Ukraine được đảm bảo, tiếng Nga và Chính thống giáo được khôi phục, cũng như các lệnh trừng phạt bất hợp pháp và hành vi đóng băng tài sản của Nga được bãi bỏ.

Ông Andriy Kovalenko, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, xác nhận tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov rằng "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" Ukraine là điều kiện bắt buộc để chấm dứt xung đột.

Ông Kovalenko nhấn mạnh tất cả các sáng kiến ​​hòa bình mà không có dấu hiệu thực sự, chẳng hạn lệnh ngừng bắn và các động thái ngoại giao khác, chỉ là cách thức được Moscow sử dụng để cố gắng làm giảm nhẹ hậu quả của cuộc xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần này nhắc lại lập trường của Điện Kremlin rằng cuộc chiến có thể chấm dứt một khi Nga đạt được các mục tiêu, và Moscow muốn đạt được điều đó bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao.

“Nhưng hiện nay đang có một sự tạm ngưng, tình hình đang bị đình trệ. Sự đình trệ này không phải do lỗi của chúng tôi”, ông Peskov nói, đồng thời cho rằng trách nhiệm là ở phía Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine và các đồng minh châu Âu bác bỏ cáo buộc của Moscow rằng Kiev đang cản trở các nỗ lực hòa bình. Không có cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa Nga và Ukraine kể từ ngày 23/7 cho đến nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau để đàm phán trực tiếp. Tuy nhiên, Điện Kremlin tuyên bố hội nghị thượng đỉnh như vậy chỉ có thể diễn ra tại Moscow, một điều kiện mà ông Zelensky bác bỏ.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhiều lần nói rằng ông không tin Tổng thống Putin thực sự muốn tìm kiếm hòa bình. Đáp lại, ông Peskov cho biết chính Kiev không muốn tiếp tục cuộc đối thoại.