Hơn 90.000 người Ukraine mất tích sau 4 năm chiến sự khốc liệt

Binh sĩ Ukraine trong một cuộc trao đổi tù binh với Nga (Ảnh: AFP).

Hơn 90.000 người Ukraine đã được ghi nhận chính thức là mất tích, bao gồm cả quân nhân và dân thường, ông Artur Dobroserdov, Ủy viên phụ trách người mất tích trong hoàn cảnh đặc biệt, nói với Ukrainska Pravda.

Theo Euromaidan Press, con số này cho thấy hậu quả về mặt nhân đạo nặng nề của cuộc xung đột cũng như những khó khăn kéo dài mà Ukraine đang đối mặt trong việc xác định tung tích của các quân nhân và dân thường mất tích giữa bối cảnh chiến sự với Nga đã bước sang năm thứ 5.

Ông Dobroserdov cho biết phần lớn những người trong danh sách là thành viên của lực lượng phòng vệ Ukraine.

Danh sách đăng ký bao gồm mọi nhóm người mất tích, kể cả trẻ em, và chỉ phản ánh số liệu chính thức, vốn có thể thấp hơn thực tế về quy mô trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga.

Theo ông Dobroserdov, số phận của nhiều người trong số này chỉ có thể được làm rõ sau khi chiến sự kết thúc hoặc khi giai đoạn giao tranh ác liệt chấm dứt.

Ngày 21/2, Pierre Krähenbühl, Tổng giám đốc Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), nói rằng hàng chục nghìn người Ukraine được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu của ICRC là mất tích do chiến sự.

Ông Krähenbühl cũng cho biết tổng số yêu cầu tra cứu từ các gia đình ở cả Ukraine và Nga liên quan đến những người mất tích trong hoàn cảnh đặc biệt đã vượt quá 200.000 trường hợp.

“Những người này có khả năng đang bị giam giữ, và một số có thể đã thiệt mạng trong chiến đấu. Đây là một nhóm hồ sơ đã được đăng ký, và đó là những con số chúng tôi có tính đến thời điểm hiện tại”, ông nói.

Gia đình các binh sĩ và dân thường mất tích phải đối mặt với nhiều thách thức phức tạp trong việc theo dõi tình trạng người thân, khi phải làm việc với nhiều cơ quan khác nhau như quân đội, cảnh sát và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế.

Người thân cho biết tình trạng không rõ tung tích của người mất tích gây áp lực tâm lý nghiêm trọng.

“Gia đình các binh sĩ mất tích hoặc bị bắt giữ luôn trong trạng thái căng thẳng cảm xúc", bà Svitlana Bilous, người có chồng là quân nhân mất tích từ tháng 4/2023, nói.

“Không phải ai cũng chịu đựng được việc chờ đợi để thấy người thân trở về từ nơi giam giữ hoặc được xác nhận đã thiệt mạng”, bà chia sẻ.

Trước đó, khi phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 7.000 binh sĩ Ukraine đang bị Nga giam giữ.