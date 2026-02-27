Hungary nêu lý do đưa trực thăng quân sự tới biên giới với Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: AFP).

Bộ Quốc phòng Hungary đã triển khai các biện pháp bổ sung nhằm bảo vệ hạ tầng năng lượng trước nguy cơ bị trúng hỏa lực từ nước ngoài, trong đó bao gồm việc điều các đơn vị trực thăng tới khu vực biên giới với Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Kristof Szalay-Bobrovniczky cho biết: “Kíp lái trực thăng tại các khu vực phía đông đất nước đã được tăng gấp đôi. Nhiệm vụ của họ là đánh chặn các phương tiện bay có thể xâm nhập không phận Hungary, bay quá chậm hoặc quá thấp khiến lực lượng phòng không trực chiến không thể tiêu diệt".

Ông cho biết thêm các đơn vị quân đội bảo vệ hạ tầng năng lượng đặc biệt quan trọng sẽ được cung cấp đầy đủ trang thiết bị tác chiến điện tử.

Theo đề xuất của Bộ Năng lượng, một danh sách gồm 20 cơ sở năng lượng quan trọng đã được lập để đặt dưới sự kiểm soát của quân đội. Binh sĩ sẽ được triển khai tới các địa điểm này vào ngày 27/2.

Thủ tướng Viktor Orban đầu tuần này tuyên bố Hungary sẽ tăng cường bảo vệ các cơ sở năng lượng trọng yếu nhằm đáp trả những cáo buộc Ukraine muốn làm suy yếu an ninh năng lượng của nước này.

“Tôi đã ra lệnh tăng cường bảo vệ hạ tầng năng lượng trọng yếu. Chính phủ Ukraine đang gây sức ép lên chính phủ Hungary và Slovakia thông qua một cuộc phong tỏa dầu mỏ. Người Ukraine sẽ không dừng lại ở đó; họ đang chuẩn bị thêm các hành động nhằm làm gián đoạn hệ thống năng lượng của Hungary. Hungary sẽ không khuất phục trước điều này", ông Orban viết trên Facebook.

Vì lý do này, ông Orban đã chỉ thị triển khai các đơn vị quân đội và trang thiết bị cần thiết để đẩy lùi các cuộc tấn công gần những cơ sở năng lượng then chốt. Cảnh sát sẽ tăng cường tuần tra quanh một số nhà máy điện, trạm phân phối và trung tâm điều khiển. Tại hạt Szabolcs - Szatmar - Bereg ở phía đông bắc đất nước, lệnh cấm bay đối với UAV đã được ban hành.

Ukraine chưa bình luận về động thái mới nhất của Hungary.

Động thái này diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng giữa Kiev và Budapest, sau khi dòng chảy qua đường ống Druzhba, tuyến vận chuyển dầu thô Nga quan trọng tới Hungary và Slovakia, bị ngừng vào cuối tháng 1.

Ukraine cáo buộc Nga tập kích làm hỏng đường ống, điều mà Moscow bác bỏ. Trong khi đó, Hungary cho rằng Ukraine phải có trách nhiệm với đường ống này và việc Kiev dừng trung chuyển dầu đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh năng lượng của Hungary.

Tình thế đối đầu này đã kéo theo các biện pháp trả đũa. Budapest và Bratislava đã dừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine từ ngày 18/2, trong khi Hungary chặn các gói trừng phạt mới của EU đối với Nga và khoản vay 90 tỷ euro (107 tỷ USD) mà liên minh dự kiến dành cho Kiev.

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng đến nay chưa đạt kết quả. Các bộ trưởng EU đã không thể thuyết phục Hungary và Slovakia từ bỏ các cảnh báo nhằm vào Ukraine tại một cuộc họp Hội đồng Đối ngoại gần đây.

Kiev cho biết sẵn sàng giải quyết tranh chấp. Ngoại trưởng Andrii Sybiha nói Ukraine đã đề xuất một số “giải pháp khả thi”, nhưng chưa nhận được phản hồi từ Hungary.