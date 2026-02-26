"Tên lửa thành công nhất" của Ukraine tái xuất hậu vắng bóng bí ẩn

Tên lửa Flamingo (Ảnh: Fire Point).

Ngày càng có nhiều thông tin về việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Flamingo do nước này tự sản xuất trong thời gian qua. Gần đây nhất, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tên lửa này đã đánh trúng một nhà máy tên lửa quan trọng của Nga.

Dù năng lực thực tế của mẫu FP-5 Flamingo vẫn còn gây tranh luận, các cuộc tấn công được cho là nhằm vào những vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát và sâu trong nội địa Nga có thể cho thấy Kiev đang mở rộng sử dụng loại tên lửa này để đánh vào các mục tiêu chiến lược giá trị cao của Nga.

Kyiv đã nhiều lần nhắc đến Flamingo từ mùa hè 2025, khi Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi đây là “tên lửa thành công nhất” của Ukraine với tầm bắn 3.000km. Ông từng tuyên bố việc sản xuất hàng loạt Flamingo sẽ bắt đầu vào mùa đông 2025-2026.

Ukraine lần đầu thông báo triển khai Flamingo vào tháng 11/2025, song vẫn giữ kín chi tiết kỹ thuật cũng như cách thức sử dụng vì lý do bảo mật tác chiến.

Tuy nhiên, có một thời gian vài tháng, tên lửa này trở nên "im hơi lặng tiếng" khiến nhiều chuyên gia đặt ra câu hỏi liệu vũ khí này có thực sự hiệu quả hay không.

Theo Fabian Hoffmann, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Oslo chuyên về công nghệ tên lửa và chiến lược hạt nhân, các dữ liệu được công bố về cuộc tấn công ngày 20-21/2, bao gồm video phóng và ghi nhận trúng mục tiêu, cho thấy nhiều khả năng Flamingo đã được sử dụng thay vì các loại vũ khí khác.

Ông Hoffmann nhận định đây là lần đầu tiên Ukraine đánh trúng trực tiếp một mục tiêu quan trọng của ngành công nghiệp tên lửa Nga bằng năng lực tên lửa hạng nặng.

Trước nay, Ukraine chủ yếu dựa vào máy bay không người lái tầm xa để tấn công các mục tiêu giá trị cao trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông Hoffmann cho rằng nước này có thể gia tăng sử dụng các hệ thống tên lửa như Flamingo nhằm bổ sung cho kho vũ khí tấn công tầm sâu và lách qua phòng không Nga.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của Ukraine.

Trong bối cảnh thua kém đối thủ về nhân lực và hỏa lực trên chiến trường, Ukraine đang tìm cách bào mòn năng lực quân sự Nga từ xa, thường xuyên nhắm vào cơ sở quân sự, nhà máy lọc dầu và căn cứ không quân bằng UAV tự chế.

Theo ông Hoffmann, mức độ phụ thuộc tương lai của Ukraine vào Flamingo sẽ tùy thuộc vào năng lực sản xuất của nhà chế tạo Fire Point và khả năng thực tế của tên lửa.

Sau giai đoạn được Kiev quảng bá rầm rộ vào mùa hè 2025, Flamingo gần như “im tiếng” một thời gian. Tuy nhiên, nếu thông tin về cuộc tấn công tháng 2 là chính xác, nó cho thấy loại tên lửa này có thể đánh trúng mục tiêu chiến lược ở sâu trong hậu phương Nga, vốn được bảo vệ bởi hệ thống phòng không.

Tổng thống Zelensky cho biết một cuộc tấn công của Nga vào cơ sở sản xuất đã khiến việc triển khai Flamingo bị chậm lại tạm thời, xác nhận nhà máy sản xuất tên lửa này từng bị đánh trúng. Sau đó, hoạt động sản xuất đã được nối lại và một số lượng tên lửa đã hoàn tất.

Theo ông Hoffmann, Flamingo bay nhanh hơn đáng kể so với UAV tầm xa, đạt tốc độ siêu âm khoảng 1.000km/h so với 250-350 km/h của UAV, giúp tăng khả năng xuyên thủng phòng không Nga, dù vẫn tồn tại những điểm dễ bị radar phát hiện.

Ông cho rằng trong khi UAV tầm xa thường phát nổ ở lớp ngoài mục tiêu, Flamingo có khả năng xuyên sâu hơn trước khi phát nổ, từ đó làm gia tăng thiệt hại.

Ưu thế lớn nhất của Flamingo có thể nằm ở đầu đạn nặng hơn 1.100kg, trong đó khoảng một nửa là thuốc nổ mạnh, gấp khoảng 10 lần UAV tầm xa.

Các quan chức Ukraine vẫn giữ kín thông tin về tiềm năng của Flamingo, song giới chuyên gia nhận định những kết quả gần đây có thể củng cố nỗ lực của Kiev trong việc tấn công các mục tiêu quân sự chủ chốt của Nga từ xa, kết hợp giữa UAV và tên lửa hạng nặng như Flamingo, Long Neptune và Sapsan.