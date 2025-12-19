Tổng thống Putin cảnh báo hậu quả nếu châu Âu tịch thu tài sản Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo cuối năm hôm 19/12 (Ảnh: Reuters).

Trong phiên hỏi đáp trực tiếp và họp báo cuối năm vào ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng bất kỳ hành động nào nhằm sử dụng tài sản có chủ quyền của Nga đều là hành vi đánh cắp. Ông cũng cảnh báo hậu quả đối với EU và hệ thống tài chính toàn cầu nếu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga.

“Đó sẽ là hành vi cướp bóc… Bên cạnh những tổn thất về uy tín (của EU), còn có thể có những tổn thất trực tiếp ảnh hưởng đến nền tảng của trật tự tài chính thế giới hiện đại. Và quan trọng nhất: bất cứ thứ gì họ đánh cắp và bằng bất cứ cách nào, họ cũng sẽ phải trả lại (cho Nga) vào một ngày nào đó”, ông Putin tuyên bố.

Chủ nhân Điện Kremlin tuyên bố nếu tài sản của Nga bị tịch thu, Nga sẽ tự bảo vệ mình tại tòa án. "Chúng tôi sẽ cố gắng tìm một cơ quan xét xử độc lập khỏi các quyết định chính trị", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Putin, việc sử dụng tài sản của Nga làm tài sản thế chấp cho khoản vay đối với Kiev sẽ làm tăng nghĩa vụ tài chính của các nước EU, gây thêm áp lực lên nguồn ngân sách vốn đã eo hẹp.

“Việc cho vay thực sự có nghĩa là gì? Nó ảnh hưởng đến ngân sách của mọi quốc gia liên quan vì làm tăng nợ công, ngay cả khi các khoản vay được bảo đảm bằng tài sản thế chấp”, ông Putin nói.

“Đó là lý do các quyết định liên quan đến việc tịch thu tài sản của nước khác không hề đơn giản”, ông Putin nói thêm, cảnh báo về “những hậu quả nghiêm trọng hơn nữa” đối với các nước sử dụng tài sản Nga.

“Không chỉ là thiệt hại về danh tiếng, mà còn là mất lòng tin, trong trường hợp này là đối với khu vực đồng euro nói chung”, ông Putin nhấn mạnh.

Các nước phương Tây ủng hộ Kiev đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Phần lớn số tiền này được giữ tại Euroclear, một tổ chức lưu ký có trụ sở tại Bỉ.

EU đã tranh luận về việc sử dụng số tiền này làm tài sản thế chấp cho một khoản vay "bồi thường" dành cho Kiev. Tuần trước, EU đã thông qua luật để thay thế việc đóng băng hiện tại bằng một biện pháp dài hạn, giữ cho các tài sản của Nga bị phong tỏa vô thời hạn.

Tuy nhiên, hôm 19/12, các nhà lãnh đạo EU đã không thông qua kế hoạch vay vốn, thay vào đó chọn cách tăng nợ chung để tài trợ cho Kiev trong ngắn hạn, đồng thời nhất trí xem xét lại kế hoạch này một khi các "khía cạnh kỹ thuật" được giải quyết.

Nga từ lâu đã lên án việc đóng băng tài sản và tuần trước đã đệ đơn kiện Euroclear tại Moscow về những thiệt hại liên quan đến “sự bất lực trong việc quản lý” các khoản tiền này. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết sẽ mở rộng vụ kiện sang các ngân hàng châu Âu đang nắm giữ các tài sản này, viện dẫn những nỗ lực liên tục của EU nhằm tịch thu tài sản.

Phiên điều trần đầu tiên trong vụ kiện Euroclear dự kiến ​​diễn ra vào ngày 16/1. Truyền thông Nga đưa tin tổng số tiền yêu cầu bồi thường lên tới gần 18,2 nghìn tỷ rúp, tương đương khoảng 230 tỷ USD.

Các nhà phân tích cảnh báo vụ kiện có thể gây hại cho các tổ chức tài chính của EU nếu lan rộng. Ông Kirill Dmitriev, cố vấn của Tổng thống Nga về đầu tư nước ngoài, cho biết những diễn biến như vậy có thể khiến các nhà đầu tư chuyển tiền ra khỏi khối.

Nga sẵn sàng hợp tác với phương Tây

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Putin tuyên bố cả Nga và phương Tây đều sẽ được lợi nếu hợp tác với nhau.

Ông cho rằng, bằng cách đoàn kết và bổ sung cho nhau, Nga và châu Âu sẽ thịnh vượng hơn là đối đầu. Tổng thống Putin cảnh báo châu Âu sẽ dần biến mất nếu không hợp tác với Nga.

Ông Putin nói rằng Nga từng hợp tác với NATO, thậm chí đã thảo luận về việc gia nhập khối này, nhưng cuối cùng lại "không được chào đón". Kể từ đó, theo ông Putin, NATO đã liên tục thất hứa và tiếp tục mở rộng về phía biên giới Nga.

Tổng thống Putin cho biết Mỹ, quốc gia chủ chốt trong NATO, không coi Nga là đối thủ. Ông Putin khuyên Tổng thư ký NATO nên đọc Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ.

Tổng thống Putin cho biết phương Tây đã bỏ qua lợi ích an ninh của Nga và tiếp tục leo thang tình hình bằng cách tuyên bố phải chuẩn bị chiến tranh với Nga. Ông gọi những cáo buộc rằng Nga có ý định tấn công châu Âu là vô lý.