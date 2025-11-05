Nga dựng “pháo đài Moscow” đối phó các cuộc tập kích tầm xa của Ukraine

Một tổ hợp S-400 tham gia diễn tập duyệt binh ở Quảng trường Đỏ, Moscow, Nga (Ảnh: Reuters).

Khi Ukraine gia tăng sản xuất vũ khí tầm xa, chiến dịch tập kích các mục tiêu chiến lược trong lãnh thổ Nga tiếp tục tăng tốc. Các cuộc tấn công chủ yếu tập trung vào việc phá hủy có hệ thống các nhà máy lọc dầu vốn có vai trò sống còn đối với hậu cần quân sự của Nga, nhưng cũng mở rộng sang các nhà máy liên quan đến sản xuất vũ khí.

Đáp lại, Nga đang khẩn trương củng cố mạng lưới phòng không, tìm cách thích ứng với chiến thuật của Ukraine bằng cách triển khai máy bay không người lái phòng không, các đội bắn cơ động, và thậm chí cải hoán máy bay Yak-52 để đánh chặn.

Bất chấp những nỗ lực này, các bằng chứng cho thấy chỉ một số ít khu vực trong Nga đạt được mạng lưới phòng không dày đặc theo tầng đủ khả năng chống đỡ các cuộc tập kích của Ukraine, nổi bật nhất là Moscow.

Kể từ năm 2023, Nga đã biến Moscow thành nơi mà một số nhà phân tích gọi là “thành phố pháo đài”. Nga tái triển khai các hệ thống tên lửa S-300 và S-400 để bảo vệ những khu vực then chốt, lắp đặt các tổ hợp pháo phòng không Pantsir trên nóc các tòa nhà, bao gồm cả trụ sở Bộ Quốc phòng, và xây dựng các tháp phòng thủ cố định giống với Flakturm trong Thế chiến II. Những biện pháp này phản ánh sự cảnh giác ngày càng gia tăng của Moscow trước khả năng tấn công mở rộng của Ukraine.

Các chuyên gia tình báo nguồn mở đã ghi lại chi tiết quá trình quân sự hóa này. Một dự án lập bản đồ đã trực quan hóa vị trí của hàng chục điểm phòng không khắp Moscow và vùng ngoại ô. Bản đồ cho thấy sự hiện diện của các hệ thống Pantsir với nhiều cấu hình khác nhau, hệ thống tên lửa Tor (bao gồm cả biến thể Bắc Cực) cùng mạng lưới bệ phóng S-300 và S-400 rộng lớn. Nó cũng hé lộ những vị trí chuẩn bị mới, cho thấy Nga tiếp tục mở rộng mạng lưới phòng thủ cho thủ đô.

Sự ưu tiên mạnh mẽ của chính phủ Nga đối với việc bảo vệ Moscow dẫn đến nhiều ví dụ đáng chú ý. Trong một trường hợp, để xây dựng bãi phóng S-400 mới gần khu định cư Izmaylovskaya Paseka vào đầu năm 2023, chính quyền được cho là đã phá dỡ một vườn cây cảnh lớn để lấy không gian bố trí hệ thống tên lửa. Những quyết định như vậy cho thấy giới lãnh đạo Nga xem việc bảo vệ Moscow là vấn đề tối quan trọng.

Ngoài thủ đô Moscow, một khu vực được gia cố dày đặc khác là ở Valdai, một trong những địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất nước Nga. Các nhà nghiên cứu OSINT đã xác định ít nhất 13 tháp phòng không kiểu Flakturm và hệ thống phòng không S-400 bảo vệ khu vực này. Ngoài ra, trạm radar ROSC-1 được thiết kế để phát hiện các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ cũng đã được nhìn thấy gần đó, cung cấp cảnh báo sớm trước các cuộc tấn công bằng UAV tiềm tàng.

Mặc dù vậy, các khu vực công nghiệp và cơ sở dầu khí của Nga dường như vẫn dễ tổn thương, bằng chứng là việc Ukraine tiếp tục các cuộc tập kích nhắm đến các hạ tầng đó.