Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu của Nga cách xa 1.500km

Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy (Ảnh: Ukrinform).

Tình báo quân sự Ukraine (HUR) đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một nhà máy lọc dầu lớn ở Cộng hòa Bashkortostan của Nga, gây ra nhiều vụ nổ và một đám cháy quy mô lớn.

Cuộc tấn công được cho là đã nhắm vào nhà máy lọc dầu Bashneft-Novoyl ở Ufa, thủ phủ của Cộng hòa Bashkortostan, cách biên giới Ukraine khoảng 1.500km. Cơ sở này được xem là một trong những nhà máy chế biến dầu quan trọng của Nga.

Các nguồn tin cho biết sau khi máy bay không người lái tấn công, nhiều vụ nổ mạnh đã xảy ra, kéo theo một đám cháy dữ dội. Đánh giá sơ bộ cho thấy cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cột chưng cất chân không dùng cho chế biến dầu thô ban đầu, đã bị hư hại nghiêm trọng.

Người dùng mạng xã hội địa phương cho biết họ nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy máy bay không người lái xuất hiện trên bầu trời thành phố trước khi nhà máy bốc cháy.

Để đối phó, chính quyền khu vực đã ban bố cảnh báo mối đe dọa từ máy bay không người lái. Sân bay Ufa tạm ngừng hoạt động và dịch vụ Internet di động trên toàn thành phố cũng bị cắt trong thời gian ngắn.

Trong năm qua, các quan chức và truyền thông Nga ngày càng thường xuyên báo cáo về những vụ máy bay không người lái xâm nhập và nổ xảy ra cách xa tiền tuyến, khi lực lượng Ukraine tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga để gây áp lực kinh tế với Moscow.

Chỉ vài ngày trước, lực lượng Ukraine đã tấn công 2 cơ sở hạ tầng nhiên liệu quan trọng của Nga. Các mục tiêu được xác nhận bao gồm nhà máy lọc dầu Ilsky ở Krasnodar Krai và trạm điều khiển đường ống dẫn dầu 8-N gần làng Naitopovichi thuộc tỉnh Bryansk.

Theo quân đội Ukraine, cả 2 cơ sở này đều tham gia cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Nga đang hoạt động ở Ukraine.

Trạm điều khiển 8-N là một phần của tổ hợp đường ống “Ngựa thép” với công suất bơm 10,5 triệu tấn. Đây được coi là tài sản chiến lược trong công tác hậu cần quân sự của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết địa điểm này đã hứng chịu nhiều đòn tấn công, gây ra hỏa hoạn gần trạm bơm và khu bồn chứa.