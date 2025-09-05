Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga

Lửa bốc lên ở nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga sau vụ tập kích của Ukraine (Ảnh: Telegram).

Chỉ huy tác chiến máy bay không người lái hàng đầu của Ukraine Robert "Madyar" Brovdi cho biết, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhiều cơ sở dầu mỏ của Nga rạng sáng 5/9, trong đó có nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga của tập đoàn Rosneft ở Ryazan.

Người dân Ryazan, thành phố cách Moscow 180km về phía đông nam, kể lại họ nghe thấy nhiều tiếng nổ vào khoảng 2h sáng, sau đó là một đám cháy lớn bùng lên.

Ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa lớn cùng khói đen dày đặc bốc lên từ nhà máy lọc dầu ở rìa phía nam thành phố. Cơ sở này có công suất 13,8 triệu tấn mỗi năm, từng bị UAV Ukraine tập kích hôm 2/8, buộc 2 trong 3 dây chuyền chính phải ngừng hoạt động.

Thống đốc khu vực Pavel Malkov tuyên bố đã bắn hạ 8 UAV trên bầu trời tỉnh Ryazan và nói mảnh vỡ rơi xuống một khu công nghiệp, không gây thương vong hay thiệt hại ở khu dân cư. Tuy nhiên, ông không trực tiếp đề cập đến thông tin về vụ cháy tại nhà máy lọc dầu.

Tại tỉnh Lugansk ở miền Đông Ukraine mà Nga hiện kiểm soát, cư dân địa phương cho biết họ thấy khói đen bốc cao vào cuối ngày 4/9. Ông Madyar nói UAV Ukraine đã tấn công kho dầu trong khu vực, nhưng mức độ thiệt hại chưa được xác định.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 92 UAV Ukraine trong đêm.

Ukraine thời gian gần đây gia tăng các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga, nhắm tới nhà máy lọc dầu và kho chứa để cắt giảm nguồn thu của Moscow. Riêng trong tháng 8, Ukraine đã tấn công ít nhất 12 nhà máy, khiến các cơ sở bị tê liệt chiếm hơn 17% tổng công suất lọc dầu của Nga, tương đương 1,1 triệu thùng/ngày.