"Vũ khí" đặc biệt đằng sau chiến thuật luồn sâu, đột kích của Nga ở Ukraine

Binh sĩ Nga tác chiến (Ảnh: Tass).

Những nhóm quân nhân Nga số lượng ít, một số cải trang thành dân thường, đang xâm nhập qua phòng tuyến Ukraine vào ban đêm. Họ xác định các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Kiev, ẩn náu trong các tòa nhà, loại bỏ lực lượng đối phương và giữ vị trí cho đến khi xe tăng, thiết giáp của Moscow tới nơi.

Nga đã dựa vào các Đội Trinh sát - Đột kích (DRG) từ mùa xuân 2025 như một "vũ khí" đặc biệt cho đà tiến dồn dập của Moscow trong thời gian qua. DRG đã giúp Nga giành chỗ đứng ở Kupiansk và siết vòng vây quanh thành trì trọng yếu Pokrovsk.

Ukraine đang căng mình kiềm tỏa các đơn vị Nga hoạt động bí mật này trước nguy cơ họ xuyên thủng phòng tuyến và khai thác những lỗ hổng đó để đạt lợi thế chiến thuật.

Nếu muốn chặn đứng DRG, Ukraine phải giải quyết tình trạng thiếu quân, trang bị nhiều hơn khí tài tác chiến chống UAV cho lực lượng tiền tuyến, và cải thiện cơ chế phân quyền để các chỉ huy hiện trường có thể phản ứng nhanh hơn với các vụ đột nhập.

Các nhóm DRG của Nga có từ 3-10 quân nhân. Phần lớn họ được biên chế trong lực lượng đặc nhiệm hoặc các đơn vị bộ binh chuyên biệt như lính thủy đánh bộ.

Nhiệm vụ của họ là xuyên thủng các khu vực phòng thủ yếu, thu thập tin tình báo và giữ những điểm then chốt để mở đường cho các đợt đột phá. Nga triển khai DRG vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu. Tận dụng điều kiện khí tượng, các đội trinh sát cơ động để tránh UAV FPV và pháo binh Ukraine.

Khi tiếp cận mục tiêu then chốt, DRG ẩn mình, đồng thời tìm cách loại bỏ các mối đe dọa có thể khiến họ lộ vị trí.

Khi DRG lập được đầu cầu, lực lượng Nga sẽ từ từ đưa thiết bị hạng nặng và xe tăng, thiết giáp vào trước khi quân tiếp viện Ukraine kịp bịt khoảng trống phòng thủ.

Nga đạt được các bước đột phá trên chiến trường nhờ chiến thuật mới (Ảnh: Deepstate).

DRG đã xuất hiện ở nhiều hướng quan trọng trên chiến trường, nơi Nga đang cố tạo áp lực tối đa trong mùa thu và mùa đông.

Những khu vực này gồm Kupiansk, Lyman, Dobropillia, Pokrovsk thuộc Donetsk và Pokrovske thuộc Zaporizhia. Từ đầu năm 2025, DRG của Nga dần chiếm chỗ đứng bên kia sông Oskil để phát động cuộc tiến công vào Kupiansk.

Sau khi luồn vào Kupiansk qua những điểm mù của phòng tuyến, các nhóm 3-5 binh sĩ Nga đã ẩn nấp trong các tòa nhà. Tại đó, họ bắt đầu loại bỏ binh sĩ Ukraine làm nhiệm vụ phòng thủ.

Bằng cách đưa dần các nhóm DRG nhỏ vào Kupiansk, Nga đã tạo ra một đầu cầu cục bộ, giúp họ giành được vị trí then chốt trong thành phố.

Cũng bằng chiến thuật tương tự, DRG đã giúp Nga thiết lập hiện diện ở Pokrovsk gần đó. Cùng với UAV cáp quang, DRG giúp Nga giành lãnh thổ liên tiếp, khiến Ukraine giờ đây chỉ còn một hành lang thoát hiểm rộng 1km trước nguy cơ bị bao vây hoàn toàn.

Dẫu vậy, DRG không phải không thể bị ngăn chặn, như cách Quân đoàn Azov của Ukraine đã chứng minh ở Dobropillia. Sau khi biệt kích Nga xâm nhập vào tháng 8 và cắm cờ trong khu vực do Ukraine kiểm soát, Azov đã được điều động tới ngăn chặn.

Quân đoàn Azov số 1 đã chia mũi đột phá của Nga tại Dobropillia thành 3 cụm nhỏ, rồi đẩy Moscow ra khỏi khu vực.

Để ngăn chặn DRG hiệu quả, Ukraine đối mặt với một số thách thức. Họ đang thiếu bộ binh nghiêm trọng dẫn tới DRG của Nga tìm ra các "điểm mù" phòng thủ để khai thác vì Kiev không đủ quân canh giữ.

Ngoài ra, Ukraine còn phải tăng cường năng lực chống UAV để ngăn Nga tạo ra các vùng sát thương và phong tỏa không phận.

Mặt khác, các chuyên gia nhận định, lực lượng vũ trang Ukraine cần trao thêm quyền cho các chỉ huy tiền tuyến để đưa ra quyết định trong tình huống áp lực cao. Khi xảy ra một lỗ hổng trên tuyến đầu, chỉ huy hiện trường phải có quyền tối đa để xử lý ngay lập tức, thay vì chờ cấp trên điều quân dự bị.