Ukraine thử nghiệm khắc tinh với vũ khí "đáng sợ nhất" của Nga

Binh sĩ Ukraine coi bom lượn thông minh của Nga là vũ khí "đáng sợ nhất" (Ảnh: UP).

Lực lượng Ukraine đang tích cực đối phó với vũ khí Nga, bao gồm cả bom lượn dẫn đường. Trong tháng qua, họ đã phá hủy hơn 100 quả bom loại này, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết.

Trong cuộc họp hằng tháng về năng lực quân sự, tình báo Ukraine đã báo cáo với các quan chức về những biện pháp mà lực lượng Nga đang thực hiện nhằm tăng hiệu quả của các hệ thống vũ khí, đặc biệt là trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn.

“Lực lượng Ukraine đang thực hiện các bước hiệu quả nhằm giảm mức độ hiệu quả của bom lượn dẫn đường Nga. Những hệ thống mới được thiết kế để đối phó với loại bom này đang được thử nghiệm. Từ tháng 9 đến tháng 11, Không quân Ukraine đã phá hủy tới 100 quả bom của Nga”, Bộ Tổng tham mưu cho biết, không tiết lộ thêm chi tiết về loại vũ khí được nhắc tới.

Cuộc họp cũng thảo luận về việc đưa vào biên chế các loại vũ khí mới, bao gồm UAV tấn công, UAV đánh chặn, các hệ thống robot mặt đất và các mô-đun chiến đấu gắn trên các nền tảng hỗ trợ robot.

Theo Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), Nga có kế hoạch sản xuất ít nhất 120.000 bom lượn dẫn đường trong năm 2025.

Thiếu tướng Vadym Skibitskyi, Phó cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, cho biết con số này bao gồm cả đạn dược mới và bom cũ được nâng cấp thành bom lượn.

“Có thể bắn hạ chúng, nhưng số lượng bom hàng không mà Liên bang Nga sản xuất là khổng lồ. Đây là mối đe dọa. Một mối đe dọa đòi hỏi chúng tôi phải có phản ứng phù hợp", ông Skibitskyi nói.

Các số liệu từ tình báo Ukraine cho thấy máy bay Nga hiện thả 200 đến 250 bom lượn mỗi ngày, lớn hơn rất nhiều so với khả năng đánh chặn của Ukraine.

Vào cuối tháng 10, có thông tin cho biết Ukraine sẽ sớm tiếp nhận một hệ thống mới để đối phó với bom lượn dẫn đường Nga. Hệ thống này, được mô tả là “kẻ săn lùng” bom dẫn đường, đang được phát triển phối hợp với NATO.

Nga đang biến việc sản xuất hàng loạt các loại đạn giá rẻ, có cánh thành trụ cột trung tâm trong chiến dịch tập kích các thành phố phía sau tuyến đầu và phá hủy các công sự của Ukraine. Loại vũ khí này được các binh sĩ Ukraine mô tả là "đáng sợ nhất" vì khả năng tàn phá mạnh mẽ tới mức chưa có biện pháp nào có thể ngăn chặn một cách hoàn toàn hiệu quả.

Những quả bom lượn giá rẻ này, chỉ tốn vài chục nghìn USD mỗi quả, giúp máy bay Nga giảm thiểu rủi ro trước các hệ thống phòng không nguy hiểm nhất của Ukraine. Thay vì phải lao vào thả bom từ trên đầu mục tiêu, chúng có thể thả vũ khí từ khoảng cách hàng chục km.

Giữa tháng trước, công ty sản xuất quốc phòng của châu Âu Atreyd tiết lộ Ukraine sắp tung ra một hệ thống phòng thủ mới được mệnh danh là "bãi mìn trên không", vốn chưa từng xuất hiện ở bất cứ chiến trường nào trên thế giới.

Theo công ty trên, ban đầu, hệ thống sẽ được dùng để bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu khỏi UAV cảm tử của Nga, nhưng sau đó có thể được triển khai gần tiền tuyến để đánh chặn bom lượn, loại vũ khí có sức hủy diệt cao và rất khó bị đánh chặn.