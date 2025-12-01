Lực lượng đổ bộ đường không Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Ông Trump: Ukraine gặp "một số khó khăn"

Tổng thống Mỹ Donald Trump, phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, bày tỏ sự lạc quan về cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Ukraine được tổ chức tại Florida hôm 30/11, tuyên bố "cơ hội tốt" cho một "thỏa thuận hòa bình" nhưng cũng đề cập đến "một số vấn đề khó khăn" ở Ukraine liên quan đến tham nhũng.

Tổng thống Donald Trump lưu ý rằng có "cơ hội tốt" để đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết ông đã trao đổi với Ngoại trưởng Marco Rubio cũng như Đặc phái viên Steve Witkoff sau phiên thảo luận với các quan chức Kiev.

"Họ đang làm tốt. Kiev đang gặp một số vấn đề khó khăn, nhưng tôi nghĩ Moscow muốn điều đó chấm dứt", ông Donald Trump phát biểu trong chuyến bay từ Florida đến Washington.

Khi được yêu cầu làm rõ những "vấn đề khó khăn" này là gì, ông Trump chỉ ra "tình trạng tham nhũng, điều không góp phần giải quyết vấn đề".

Ông khẳng định: "Tôi nghĩ có nhiều khả năng chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận".

Tổng thống Zelensky thảo luận với Tổng Thư ký NATO

European Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ông cũng trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen.

Ông Zelensky cho biết: "Tôi đã thảo luận với (Tổng Thư ký) Mark Rutte, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện trong những ngày tới. Đây là những ngày quan trọng, nhiều điều có thể thay đổi. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ, trong các hoạt động, cũng như trong các hoạt động của tất cả các đối tác, các hoạt động chung và lập trường chung sẽ cực kỳ hiệu quả".

Ông Zelensky cũng thảo luận với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, đồng thời cho biết: "Chúng tôi tiếp tục phối hợp đầy đủ với Ủy ban Châu Âu, tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của họ".

Đường đến sông Dnieper còn rất xa

Kênh Military Summary đưa tin, phiên đàm phán quan trọng nhất giữa Ukraine và Mỹ đã diễn ra ở Florida nhằm thảo luận về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất. Kiev một lần nữa cố gắng thuyết phục Washington sát cánh cùng Ukraine nhằm tìm kiếm một nền hòa bình công bằng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ sự lạc quan bất chấp những thách thức trong việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. “Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng hôm nay lại là một phiên họp rất hiệu quả, hữu ích và có thêm tiến triển”, ông Rubio phát biểu.

Trước đó, Tổng thống Zelensky ám chỉ rằng nếu Mỹ không chấp nhận và bảo vệ lập trường của Ukraine, lực lượng Kiev sẽ chuyển sang phòng thủ toàn diện và sẽ kiên định đến cùng, bởi vì đối với Nga, con đường đến sông Dnieper vẫn còn rất xa.

Thông tin cập nhật từ thực địa cho thấy quân đội Nga (RFAF) đã củng cố vị trí theo hướng Huliaipole ở Zaporizhia. Các hoạt động chiến đấu đang diễn ra cả trong phạm vi thành phố cũng như làng Varvarka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 30/11. Moscow tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, tiến về phía khu định cư. Kiev tăng cường lực lượng phòng thủ (Ảnh: Military Summary).

Cũng trong ngày 30/11, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng lực lượng Moscow đã tiến vào khu định cư Grishino ở tây bắc Pokrovsk. Giao tranh ác liệt xung quanh Rodinske, lực lượng Moscow tiếp tục tiến về làng Bilytske. Đồng thời, các hình ảnh định vị địa lý xác nhận việc RFAF giành được lãnh thổ ở làng Dorozhnie liền kề.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 30/11. Lực lượng Moscow được cho là đã chính thức khép chặt vòng vây (Ảnh: Military Summary).

Hoạt động cũng được ghi nhận dọc biên giới hai nước. Các hình ảnh tiếp theo xác nhận việc lực lượng Moscow giành được lãnh thổ tại Vovchansk thuộc vùng Kharkov. Tại đây, quân đội Ukraine (AFU) dùng UAV phá hủy một lá cờ Nga được cắm ở phía nam thành phố. Có lẽ lực lượng Moscow đã bắt đầu chuẩn bị một video về việc kiểm soát hoàn toàn khu vực này.

Tuy nhiên, cũng có báo cáo về việc AFU đẩy mạnh phản công ở tỉnh Dnipropetrovsk. Theo các nguồn tin, lực lượng Kiev chiếm lại được 1 ngôi làng nhưng hiện tại chưa thể xác nhận bằng mắt thường.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Vovchansk ngày 30/11. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, treo quốc kỳ trên một số vị trí ở phía nam thành phố (Ảnh: Military Summary).

Nga bao vây Seversk, đột phá vào Huliaipole

Theo kênh Readovka, quân đội Nga bắt đầu bao vây cụm Seversk, ở khu vực Borova, RFAF đã đẩy Lữ đoàn 77 AFU đến bờ vực bị cô lập gần hồ chứa nước. Trong khi đó, tại khu vực Pokrovsk, RFAF đẩy lùi các cuộc phản công mạnh mẽ của đối phương, phá vỡ kế hoạch phá vỡ vòng vây Mirnograd, buộc lực lượng phòng thủ trong "pháo đài" phải đưa ra một lựa chọn khó khăn.

Nga hình thành vòng vây Seversk

Quân đội Nga đã nhanh chóng chiếm được làng Pazino, mở đường cho việc bao vây Seversk. Kế hoạch rất đơn giản: phát triển từ Soledar qua Pazino đến phía tây Reznikovka, RFAF dự định sẽ liên kết với các đơn vị vừa chiếm được Platonovka. Thành công này sẽ phong tỏa cả lực lượng đồn trú Seversk lẫn các đơn vị Kiev ở phía tây.

Mặc dù bản thân khu vực trung tâm được bảo vệ bởi Lữ đoàn xung kích độc lập số 10 AFU có khả năng sẵn sàng chiến đấu tương đối tốt, nhưng đối phương lại thiếu lực lượng cần thiết ở phía nam. Không có đơn vị dự bị nào để ngăn chặn một vòng vây khác, việc đẩy nhanh việc rút lui khỏi Seversk là bất khả thi do Tập đoàn quân số 3 RFAF đã khóa chặt đối phương.

Tình hình của lực lượng Kiev trở nên trầm trọng hơn do thực tế là hầu như không có vị trí phòng thủ nào giữa Pazino, Reznikovka. Họ sẽ phải dựa vào các khu vực rừng rậm và những khe núi khô cằn, nhưng vấn đề then chốt không phải là thiếu công sự, mà là thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 30/11. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, bắt đầu xâm nhập vào trung tâm 2 thành phố này (Ảnh: Readovka).

Nga đẩy lùi nhiều cuộc phản công ở Pokrovsk

Lực lượng Moscow đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của đối phương gần Rodinske cũng như xa hơn về phía bắc, gần Dobropillia. AFU chịu tổn thất đáng kể, mất khả năng tấn công, buộc phải rút lui về vị trí ban đầu. Giờ đây, đối với những người bị bao vây ở Mirnograd, lựa chọn đã rõ ràng: hoặc chiến đấu đến cùng trong lò lửa hoặc đầu hàng.

Kiev đã dừng chiến dịch giải cứu Mirnograd bị bao vây trong bối cảnh truyền thông đưa tin rầm rộ về các kế hoạch hòa bình khác nhau. Kiev đang rất cần lực lượng cho các khu vực khác.

Việc lực lượng xung kích AFU rút lui đã cho phép RFAF tái lập các vị trí trước đây. Quân đội Nga đang quét sạch bộ binh đối phương khỏi khu vực tư nhân ở phía bắc Rodinske. Họ cũng giành lại quyền kiểm soát làng Sukhetske và khu vực xung quanh. RFAF củng cố vị trí ở phía bắc Pokrovsk, cuối cùng đã chặn được các tuyến đường đột phá tiềm năng từ Mirnograd.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 30/11. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, 2 gọng kìm khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Kênh RVvoenkor cho biết, trong báo cáo tác chiến ngày 30/11, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận RFAF đã tiến vào Grishino, tiếp tục mở rộng kiểm soát Rivne.

Cụ thể, tại Pokrovsk, Tập đoàn quân số 2 RFAF đang tiến vào khu vực phía đông thành phố và tiểu khu Dinas. Các hoạt động ở Rivne cũng đang tiếp tục.

Toàn bộ 10 đợt xung phong của AFU từ khu vực Grishino nhằm giải vây cho các đơn vị Kiev bị bao vây đã bị bẻ gãy.

Tại Mirnograd, Tập đoàn quân số 51 RFAF đang đẩy lùi đối phương ra khỏi các tiểu khu Vostochny và Zapadny, cũng như khỏi khu vực phía nam. Hơn 260 binh sĩ đã thiệt mạng tại khu vực này trong 24 giờ qua.

Khả năng phòng thủ của lực lượng Kiev tại khu vực Pokrovsk đang ngày càng trở nên mong manh khi Mirnograd bị bao vây.

Việc rút lui của các đơn vị AFU chỉ có thể thực hiện thông qua chiến đấu, theo chuyên gia quân sự Mashovets của Ukraine.

Tại Mirnograd, quân đội Nga chiếm khu vực đông nam cho đến tận đường Sretenska, đồng thời xâm nhập vào các khu vực phía bắc, tiến quân từ Novoekonomichne.

Lực lượng Moscow cũng đã đến ngã ba chữ T phía nam Rodinske, đang củng cố vị trí tại đó.

"Pokrovsk - Mirnograd sẽ phải bị bỏ hoang trừ khi Bộ chỉ huy Kiev thực hiện một giải pháp khác đã được dự tính trước", chuyên gia Mashovets kết luận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirongrad ngày 30/11. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Ukraine tăng viện cho Orekhov

Sau thành công ở Malaya Tokmachka, lực lượng Moscow đột kích vào Novodanilovka liền kề, kiểm soát được phần phía nam ngôi làng và giao tranh trực diện với đối phương. Việc kiểm soát cả 2 khu định cư giúp RFAF mở đường đến Orekhov, bỏ qua một mạng lưới công sự dã chiến được AFU xây dựng bài bản.

Tình trạng giằng co kéo dài ở khu vực này buộc Bộ chỉ huy Kiev phải xây dựng một hệ thống phòng thủ phức tạp, nhưng vũ khí vượt trội của Nga đã khiến hàng phòng thủ đối phương rơi vào thế bất lợi.

Một đòn đột phá vào Orekhov sẽ làm suy yếu toàn bộ hệ thống công sự ở phía tây - tây nam. Tuy nhiên, việc Nga tăng cường các hoạt động xung quanh thành phố cũng có thể phục vụ một mục đích khác.

Một số nguồn tin xác nhận dấu hiệu tăng viện của AFU ở phía bắc Orekhov. Các lực lượng này có thể được triển khai để hỗ trợ đơn vị Ukraine tại Huliaipole, nơi họ đang phải đối mặt với khủng hoảng tác chiến sâu sắc.

Để gây lúng túng cho đối phương, RFAF bắt đầu hoạt động tích cực ở khu vực Orekhov, buộc AFU phải đưa ra lựa chọn: từ bỏ hỗ trợ cho đơn vị đồn trú Huliaipole hoặc phân bổ một phần lực lượng để hỗ trợ Orekhov. Nói cách khác, lực lượng Kiev đang dần phân tán thành những nhóm yếu hơn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Orekhov ngày 30/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Nga bất ngờ đột phá ở Borova

Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ số 1 RFAF đã phát động tấn công bất ngờ, tạo ra tình thế nguy cấp cho đối phương tại khu vực Borova thuộc hướng Krasny Liman. Lính xung kích Nga xuyên thủng tuyến phòng thủ tiền phương của Lữ đoàn không vận độc lập số 77 AFU từ Lozovaya, tiến đến ngoại ô Boguslavka, đánh úp ngôi làng từ phía nam.

Đơn vị Kiev đang trên bờ vực bị cô lập tại Boguslavka, vùng Novaya Kruglyakovka cũng như các công sự dã chiến xung quanh. Lữ đoàn 77 AFU đang duy trì liên lạc với các đơn vị bạn gần đó thông qua khu rừng Pryshyb nằm cạnh hồ chứa Oskol, nhưng tình hình đang vô cùng nguy cấp. Bị cắt đứt khỏi các đơn vị chủ lực, họ sẽ không thể giữ được Borova, đồng nghĩa với việc mặt trận sẽ bị lộ một phần.

Bộ chỉ huy Kiev rõ ràng sẽ buộc phải điều động lực lượng từ các khu vực lân cận. Ví dụ, Lữ đoàn xung kích độc lập số 3, đang bảo vệ các tuyến đường tiếp cận làng Rubtsy, ga đường sắt Ovoshchnoy, hành lang đường bộ cuối cùng tiếp tế cho cụm Borova của Ukraine. Việc buộc phải điều động Lữ đoàn 3 có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng AFU không có lực lượng ứng phó khẩn cấp nào khác trong tay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Borova ngày 30/11. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: Readovka).

Ukraine khó "dập đám cháy chỉ bằng 1 xô nước" ở nam Donbass

Quân đội Nga tấn công vào Huliaipole. Cuộc tấn công diễn ra đồng thời từ 2 hướng đông và bắc, khiến AFU không thể tập trung phòng thủ dọc Gaichur, con sông chia cắt thành phố.

Tình hình xấu đi nhanh chóng buộc Bộ chỉ huy Kiev phải khẩn trương triển khai quân tiếp viện đến khu vực, sự xuất hiện của Trung đoàn xung kích độc lập số 225 được xác nhận. Tuy nhiên, tình hình nghiêm trọng đã khiến trung đoàn phải vật lộn để "dập tắt một đám cháy lớn chỉ bằng 1 xô nước".

Muốn làm được điều đó, AFU đáng lẽ phải gửi quân dự bị đến ít nhất một tuần trước và với số lượng lớn hơn đáng kể. Ở phía bắc Huliaipole, quân đội Nga đang chuẩn bị đột phá tuyến phòng thủ dọc sông Gaichur.

Các mũi tiên phong của RFAF đã tiến quân trên một mặt trận rộng lớn dọc hầu như toàn bộ chiều dài con sông, giữa khu định cư Pokrovskoe và Huliaipole.

Một cuộc đột phá nhằm xuyên thủng tuyến phòng thủ này, vốn rất quan trọng đối với AFU, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Chính sự vững chắc của tuyến phòng thủ dọc theo Gaichur có thể bảo vệ sườn và hậu phương của cụm tác chiến Tavria thuộc quân đội Ukraine khỏi những hậu quả nghiêm trọng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 30/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Ukraine tuyên bố cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 30/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 155 trận giao tranh, cụ thể, quân đội Nga đã thực hiện 57 cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ Ukraine ngăn chặn hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Slobozhansky - Kursk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Huliaipole, Dnieper. RFAF không tiến hành hoạt động tại Orekhov. Trên hướng Pokrovsk, đối phương thực hiện 57 cuộc tấn công nhưng bất thành, hứng chịu tổn thất 104 binh sĩ, trong đó có 70 người thiệt mạng.

Ukraine pháo kích dồn dập, quyết ngăn Nga xâm nhập Konstantinovka

Kênh ZOV Military cho hay, theo hướng Konstantinovka, quân đội Nga đang tấn công phía bắc Ivanopol. Tại khu đô thị lõi, giao tranh đang diễn ra tại nhà kho đường sắt. Giữa Aleksandro-Shultino và Predtechino, lực lượng Moscow đã kiểm soát một khu vực, đang tiến về phía đông.

RFAF xác nhận 3 đỉnh đồi cuối cùng đã bị phá sập tại một trong những cứ điểm này vào hôm 28/11.

Lực lượng Moscow đã thiết lập quyền kiểm soát một khu công nghiệp ở phía nam Konstantinovka, gần nhà kho đường sắt. Binh sĩ Nga xâm nhập được 600m vào trung tâm. AFU đang pháo kích dồn dập nhằm ngăn cản bước tiến của đối phương.

Tại khu vực hồ Kleban-Byk, Sư đoàn bộ binh cơ giới 150 RFAF đang phát triển dọc bờ bắc từ phía đông.

Từ Pleshcheyevka đến hồ chứa nước, một vùng đất trống đã được dọn sạch. Trong trung tâm khu định cư, lực lượng Moscow tiến được 300m, đối mặt với những tòa nhà bị phá hủy, đồng thời đã đến được điểm cực bắc. AFU liên tục pháo kích vào các vị trí RFAF, hy vọng bằng cách nào đó sẽ ngăn chặn được cuộc tiến công về phía Konstantinovka từ hướng nam.