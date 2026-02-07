Đàm phán không đột phá, Tổng thống Trump ký lệnh trừng phạt Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

AFP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/2 đã ký một sắc lệnh cho phép Mỹ áp đặt mức thuế bổ sung 25% đối với bất kỳ quốc gia nào có hoạt động làm ăn với Iran.

Động thái này là một phần trong những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Mức thuế mới nhằm mục đích làm nản lòng các đối tác thương mại của Iran bằng cách tăng chi phí đối với các quốc gia vẫn tiếp tục các mối quan hệ kinh doanh như vậy.

Cùng ngày, Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm kiềm chế xuất khẩu dầu mỏ của Iran, bao gồm việc nhắm mục tiêu vào 14 tàu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, Tổng thống Donald Trump “cam kết làm suy giảm các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu của Iran trong khuôn khổ chiến dịch gây sức ép tối đa”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, Mỹ sẽ ra lệnh phong tỏa mọi giao dịch liên quan đến 14 tàu bị cáo buộc thuộc “đội tàu bóng tối” chuyên vận chuyển dầu mỏ của Iran. Cơ quan này cũng công bố các biện pháp trừng phạt đối với 15 thực thể và 2 cá nhân.

Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm buộc tất cả các quốc gia khác phải ngừng mua dầu mỏ của Iran.

Các động thái mới nhất trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran tại Oman kết thúc.

Ngoại trưởng Abbas Araqchi mô tả các cuộc đàm phán là một “khởi đầu tốt và sẽ tiếp tục” trong bối cảnh ngày càng có những lo ngại rằng việc các cuộc thương lượng mang tính sống còn này thất bại có thể châm ngòi cho một cuộc chiến mới ở Trung Đông.

“Đó là một khởi đầu tốt cho các cuộc đàm phán. Và đã có sự hiểu biết chung về việc tiếp tục các cuộc thương lượng. Việc phối hợp cách thức tiến hành tiếp theo sẽ được quyết định tại mỗi bên. Nếu tiến trình này tiếp tục, tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được một khuôn khổ tốt cho một sự hiểu biết chung”, Ngoại trưởng Araqchi nói.

Theo ông Araqchi, các quan chức của 2 bên, những người đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp thông qua vai trò trung gian của Oman tại thủ đô Muscat, sẽ trở về nước để tiến hành tham vấn.

Bất chấp những mô tả tích cực này, giới quan sát cho rằng cuộc đàm phán đã không mang lại kết quả đột phá.

Trong khi cả 2 phía đều cho thấy sự sẵn sàng khôi phục con đường ngoại giao liên quan tới vấn đề hạt nhân kéo dài nhiều năm giữa Tehran và phương Tây, Washington muốn mở rộng phạm vi đàm phán để bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, sự ủng hộ của Tehran đối với các nhóm vũ trang trong khu vực, cũng như “cách đối xử với chính người dân của họ”.

Về phía Iran, ông Araqchi nhấn mạnh “bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng đòi hỏi phải tránh các mối đe dọa và gây sức ép” và Tehran “chỉ thảo luận về vấn đề hạt nhân, không thảo luận bất kỳ vấn đề nào khác với Mỹ”.

Những khác biệt này làm dấy lên lo ngại Tổng thống Trump có thể vẫn thực hiện các lời đe dọa tấn công Iran trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự gần Iran.

Ông Trump đã cảnh báo rằng “những điều tồi tệ” rất có thể sẽ xảy ra nếu Iran không thể đạt được một thỏa thuận với Mỹ.