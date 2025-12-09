Nga điều thêm lực lượng đến điểm nóng Pokrovsk

Pokrovsk hiện là mặt trận nóng nhất Ukraine (Ảnh: RBC).

RBC ngày 8/12 dẫn lời sĩ quan thuộc phòng thông tin liên lạc của Quân đoàn Đổ bộ Đường không Phản ứng nhanh Ukraine Serhii Lefter cho biết, để kiểm soát thành phố Pokrovsk và Myrnohrad ở miền Đông Ukraine, Nga gần đây đã điều động một lực lượng dự bị tác chiến đến khu vực này.

Để tăng cường lực lượng, bộ chỉ huy quân sự Nga đã điều Sư đoàn Đổ bộ Đường không Pskov số 76 đến khu vực Pokrovsk. Đơn vị này từng được phát hiện tại vùng Kiev hồi năm 2022.

“Nga sẽ tiếp tục điều thêm quân. Nếu kiểm soát Pokrovsk dễ dàng thì họ đã đạt được mục tiêu rồi. Nhưng vì họ đang bị kẹt trong giao tranh đô thị nên rõ ràng họ thiếu nhân lực. Đây là lực lượng dự bị tác chiến của họ và họ muốn sử dụng nó”, ông Lefter nhấn mạnh.

Ông nhắc lại rằng tâm điểm giao tranh tại vùng Donetsk từ lâu đã là hướng Pokrovsk. Lực lượng Nga đang cố bao vây Pokrovsk từ nhiều hướng và điều thêm quân đến đây.

Theo Đại tá Vladyslav Seleznov thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, Nga đã triển khai hơn 140.000 quân dọc theo hướng Pokrovsk.

Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine cho hay, lực lượng Nga tập trung chủ yếu ở phần phía nam của Pokrovsk, với các nhóm nhỏ rải rác khắp toàn bộ khu đô thị. Nga tấn công các vị trí của quân đội Ukraine suốt ngày đêm.

Gần đây, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi thông báo, các đơn vị Ukraine tiếp tục giữ phần phía bắc của Pokrovsk. Trận chiến giành quyền kiểm soát thành phố vẫn đang tiếp diễn.