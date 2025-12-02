Nga đăng video tiến công ở Pokrovsk, tuyên bố kiểm soát pháo đài chiến lược

Hình ảnh từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 1/12 cho thấy, các binh sĩ thuộc Lực lượng Trung tâm của Nga chạy nước rút từ vị trí này sang vị trí khác và rà soát các tòa nhà ở Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Video cũng cho thấy các tòa nhà đổ nát và đường phố vắng vẻ khi quân nhân Nga xuất hiện.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố hình ảnh quân nhân Nga được cho là kéo cờ tại quảng trường chính ở thành phố Pokrovsk, đánh dấu việc Nga kiểm soát khu vực này.

Nga đăng video tiến công ở Pokrovsk (Nguồn: Moscow Times)

Trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới sở chỉ huy tiền tuyến vào ngày 30/11, Tổng thống đã nhận được báo cáo từ Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov, Tư lệnh Lực lượng Trung tâm Valery Solodchuk và Tư lệnh Lực lượng Phương Đông Andrei Ivanayev.

Trong báo cáo, tướng Gerasimov thông báo về việc lực lượng Nga kiểm soát Pokrovsk và Volchansk, đồng thời nêu chi tiết kết quả của các hoạt động tấn công ở các khu vực khác.

Tư lệnh Solodchuk báo cáo về tiến độ đẩy lùi lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây quanh khu vực Pokrovsk - Dimitrov, tuyên bố khu vực phía nam Dimitrov hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Tư lệnh Ivanayev đã báo cáo về tiến độ giành quyền kiểm soát khu vực Zaporizhzhia và khu vực Dnepropetrovsk. Ông Ivanayev thông báo lực lượng Nga đã đến sông Gaichur và các đơn vị đang bắt đầu chiến dịch kiểm soát thành phố Gulyaipole ở khu vực Zaporizhzhia.

Tuần trước, Tổng thống Putin cảnh báo toàn bộ chiến tuyến của Ukraine trên khắp vùng Zaporizhia có thể sụp đổ sau khi Nga tiến công nhanh chóng, vượt qua các công sự của Ukraine.

Vị trí Pokrovsk (Ảnh: CSMonitor).

Tổng thống Putin cho biết việc Nga giành được quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk quan trọng sẽ cho phép quân đội Nga tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Đây là một hướng đi quan trọng. Tất cả chúng ta đều hiểu tầm quan trọng của khu vực này. Nó sẽ đảm bảo các giải pháp cho những nhiệm vụ mà chúng ta đã đặt ra ban đầu khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Putin phát biểu trong chuyến thăm sở chỉ huy quân sự.

Việc kiểm soát Pokrovsk, nếu được xác nhận, sẽ làm phức tạp thêm các tuyến đường tiếp tế của Ukraine ở những nơi khác trên mặt trận và có thể tạo cho Nga một bệ phóng để tiến xa hơn về phía bắc và phía tây.

Động thái của Nga ở Pokrovsk cũng sẽ khiến đơn vị đồn trú của quân đội Ukraine gần đó có nguy cơ bị lực lượng Nga bao vây.

Theo Tổng thống Putin, "lực lượng vũ trang Nga đang tự tin nắm giữ thế chủ động và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự”. Ông khẳng định “lực lượng Nga đang tiến quân trên hầu hết mọi hướng”.

Một phân tích của AFP về dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho thấy quân đội Nga tháng trước đã đạt được bước tiến lớn nhất tại Ukraine kể từ tháng 11/2024.

Theo Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch (CCD) thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Nga dự kiến ​​sẽ tăng cường áp lực trên chiến trường trong những tuần tới và đưa ra những tuyên bố “lớn tiếng” nhằm gây sự chú ý với phương Tây và gia tăng lợi thế ngoại giao.