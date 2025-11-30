Nga chớp thời cơ tung chiến thuật, cận chiến giành pháo đài chiến lược

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Theo báo cáo vào ngày 29/11 của Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine, Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục ngăn chặn quân đội Nga, nhưng sương mù đang làm phức tạp nỗ lực phòng thủ của Ukraine tại thành trì Pokrovsk ở tỉnh Donetsk.

"Do điều kiện thời tiết ngày càng xấu đi, hoạt động phòng thủ tại Pokrovsk đã trở nên khó khăn hơn. Sương mù dày đặc bao phủ thành phố suốt cả ngày hôm qua đã gây khó khăn đáng kể cho hoạt động của các đơn vị Ukraine, đặc biệt là trinh sát trên không", báo cáo cho biết.

Các chỉ huy quân sự Ukraine cũng xác nhận sương mù hạn chế tầm nhìn, đồng thời làm giảm khả năng phát hiện và giao tranh với lực lượng Nga.

Trong khi đó, quân đội Nga đang cố gắng chớp thời cơ, sử dụng chiến thuật tận dụng tầm nhìn hạn chế do sương mù ở Pokrovsk.

Lực lượng Nga đang củng cố các vị trí, dựng hầm trú ẩn trong khu vực đô thị và chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo.

"Trong điều kiện thời tiết bất lợi, đối phương có cơ hội đưa thêm quân vào thành phố", quân đội Ukraine cho biết.

Quân đoàn 7 của Ukraine cũng công bố video cho thấy những khó khăn trong việc phát hiện và đánh bật lực lượng Nga.

Ông Serhii Okishev, phát ngôn viên của Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7, cho biết lực lượng Nga tập trung chủ yếu ở phía nam Pokrovsk, với các nhóm nhỏ hơn rải rác khắp thành phố. Ông nói thêm rằng lực lượng Nga liên tục tấn công các vị trí của Ukraine, nhưng cũng chịu tổn thất nặng nề.

Bất chấp điều kiện bất lợi, các đơn vị trong khu vực do Quân đoàn 7 phụ trách vẫn tiếp tục trinh sát trên không, điều chỉnh hỏa lực và tấn công các nhóm quân Nga.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi ngày 27/11 tuyên bố, quân đội Ukraine đã tăng cường nỗ lực đẩy lùi quân đội Nga tại Pokrovsk trong tuần qua. Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát hơn 1/3 thành phố Pokrovsk.

Vị trí Pokrovsk (Ảnh: CSMonitor).

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/11 tuyên bố lực lượng Nga đã bao vây hoàn toàn cụm thành trì Pokrovsk - Mirnograd ở tỉnh Donetsk.

"Tại khu vực do lực lượng Trung tâm phụ trách, các hoạt động chính vẫn diễn ra trên mặt trận Pokrovsk - Mirnograd. Cả hai thành phố đã bị bao vây hoàn toàn, tương tự Kupiansk trước đây", ông Putin xác nhận.

Theo Tổng thống Putin, các lực lượng vũ trang Nga hiện kiểm soát 70% lãnh thổ Pokrovsk, trong khi quân đội Ukraine đang mất đi các đơn vị tinh nhuệ nhất trong khu vực.

“70% lãnh thổ Krasnoarmeysk (Pokrovsk) nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nga. Ở phía nam thành phố Dimitrov, đối phương đã bị cô lập. Họ đang phân tán khắp thành phố. Và quân đội của chúng ta đang tiến hành đánh bại một cách có hệ thống”, ông Putin nói thêm.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nhân lực của quân đội Ukraine đang trở nên nghiêm trọng hơn, và khoảng cách giữa thương vong và lực lượng bổ sung sẽ còn gia tăng.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết các đơn vị tấn công của Nga đang tiến vào miền trung và miền bắc Pokrovsk, đồng thời lực lượng Nga cũng tiến về phía đông, phía tây và phía nam Myrnohrad.

Bản đồ của Nga cho thấy Pokrovsk nằm dưới sự kiểm soát của Moscow và quân đội Ukraine bị bao vây ở vùng Myrnohrad lân cận. Trong khi đó, bản đồ của Ukraine cho thấy Pokrovsk là vùng xám không thuộc quyền kiểm soát của bên nào và Myrnohrad chưa bị bao vây hoàn toàn.

Moscow cho biết việc kiểm soát Pokrovsk, trung tâm hậu cần được coi là "cửa ngõ vào Donetsk", sẽ tạo tiền đề để lực lượng Nga tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk - Kramatorsk và Sloviansk.

Thay vì mở một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, lực lượng Nga đã sử dụng chiến thuật gọng kìm để tìm cách bao vây thành phố. Ban đầu, lực lượng Nga xâm nhập vào thành phố bằng các nhóm tấn công quy mô nhỏ, sau đó triển khai các đơn vị lớn hơn.

Moscow đã nỗ lực giành quyền kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk kể từ giữa năm 2024, với mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng công nghiệp Donbass rộng lớn hơn. Nga đã tuyên bố sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, mặc dù chưa kiểm soát hoàn toàn.