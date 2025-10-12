Nga cảnh báo hệ quả nếu Mỹ chuyển Tomhawk cho Ukraine

Một tên lửa Tomahawk của Mỹ (Ảnh: United24).

Trả lời phỏng vấn báo Gazeta ngày 11/10, Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Zhuravlev lập luận, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể phóng tên lửa Tomahawk của Mỹ vào lãnh thổ Nga nếu không có sự tham gia trực tiếp của các kíp chiến đấu Mỹ, khi đó, Washington sẽ bị coi là can dự trực tiếp vào xung đột.

“Đây sẽ là sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào các hoạt động quân sự, với mọi hệ quả kéo theo, bao gồm khả năng phản công bằng hỏa lực của Nga. Hãy tin tôi, chúng tôi có đủ năng lực để làm điều đó”, quan chức này nhấn mạnh.

Ông Zhuravlev cũng cho biết hệ thống phòng không của Nga đã sẵn sàng đối phó với Tomahawk.

“Đối với mỗi quả Tomahawk, chúng tôi có hệ thống S-350 của riêng mình. Với lực lượng phòng không, đây là một mục tiêu dễ, đã được nghiên cứu kỹ từ thời Liên Xô”, ông nói thêm, đồng thời nhấn mạnh kinh nghiệm của Nga trong việc đánh chặn các loại tên lửa hành trình tương tự.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington đang thảo luận khả năng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho các đồng minh châu Âu, để sau đó chuyển tiếp cho Ukraine. Ông nói thêm rằng quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết, ông về cơ bản đã đưa ra quyết định. “Tôi đại khái đã đưa ra quyết định về việc này. Nhưng tôi cần phải hỏi rằng họ sẽ gửi chúng đi đâu. Tôi không muốn thấy tình hình leo thang”, ông nói.

Theo hãng tin Axios, Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua đã điện đàm để thảo luận về khả năng chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev.

Cuộc điện đàm kéo dài khoảng 30 phút, song Axios không cho biết Mỹ đã đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này hay chưa

Ông Zelensky trước đó nói rằng ông đã thảo luận với Tổng thống Trump về việc tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, đồng thời cho biết đã thông báo cho nhà lãnh đạo Mỹ về các cuộc tập kích của Nga nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Ukraine.

Trong khi chưa rõ liệu chính quyền Tổng thống Trump có quyết định cấp Tomahawk cho Ukraine hay không, giới chức Nga tiếp tục đưa ra cảnh báo.

Ngày 2/10, trong phiên toàn thể Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, Tổng thống Nga Vladimir Putin lập luận, Kiev “không thể sử dụng tên lửa Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của binh sĩ Mỹ. Do vậy, nếu Washington chuyển Tomahawk cho Kiev, điều đó sẽ đánh dấu “một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới, bao gồm cả trong quan hệ Nga - Mỹ”.

Đến ngày 5/10, ông Putin nhấn mạnh kịch bản đó sẽ phá hủy những xu hướng tích cực trong quan hệ giữa 2 nước.

Tomahawk là một loại tên lửa hành trình do Mỹ chế tạo với động cơ phản lực có dẫn đường chính xác, được đưa vào biên chế quân đội Mỹ kể từ đầu thập niên 1980.

Tầm bắn của Tomahawk phụ thuộc vào biến thể, nhưng một số biến thể của dòng tên lửa này có thể đánh trúng mục tiêu ở cách xa khoảng 2.500km, vượt xa tầm bay của những tên lửa phương Tây khác mà Ukraine đã tiếp nhận trước đó.