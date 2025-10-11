Nga sẵn sàng nhượng bộ, đưa xung đột Ukraine đến hồi kết

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm tại Alaksa vào tháng 8 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đã có một số nhượng bộ nhất định tại đó (Alaska). Sự nhượng bộ, hay đúng hơn là một bước tiến, gắn liền với những gì mà Mỹ được cho là sẽ nhận từ khối châu Âu và Ukraine", Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, nói trong cuộc phỏng vấn hôm 10/10, khi bình luận về kết quả hội nghị thượng đỉnh ở Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8.

"Nếu chúng tôi đạt được những gì chúng tôi đã tuyên bố, những gì Mỹ đã đồng ý, chúng tôi sẽ đạt được một giải pháp hòa bình", ông Ushakov nói.

Theo trợ lý Điện Kremlin, các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska là "nền tảng của tất cả các thỏa thuận", cho phép kết nối các khía cạnh quan trọng "và giải quyết các vấn đề".

“Phía Mỹ đang thể hiện sự sẵn sàng nỗ lực để đạt được những gì các tổng thống đã đồng ý", ông Ushakov nói, đồng thời cho biết điều này đồng nghĩa với việc động lực từ thượng đỉnh Alaska "vẫn chưa biến mất".

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết động lực mạnh mẽ từ hội nghị thượng đỉnh Alaska nhằm hướng tới các thỏa thuận hòa bình ở Ukraine đã “bị cản trở bởi những nỗ lực của cả phe đối lập lẫn phe ủng hộ “chiến tranh đến hơi thở cuối cùng của Ukraine”, chủ yếu là từ châu Âu".

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau tại Anchorage, Alaska vào giữa tháng 8 để thảo luận về việc tìm kiếm một con đường giải quyết xung đột Ukraine, cũng như khôi phục quan hệ song phương giữa Moscow và Washington.

Mặc dù không đạt được đột phá nào, cả hai bên đều ca ngợi cuộc gặp là mang tính xây dựng. Nhà Trắng tuyên bố giờ đây đã có "ánh sáng cuối đường hầm và cơ hội cho một nền hòa bình lâu dài".

Tuy nhiên, Moscow nhiều lần cho rằng Kiev dường như không thực sự quan tâm đến hòa bình. Các quan chức Nga liên tục cáo buộc Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev đang tích cực làm suy yếu các nỗ lực hòa bình của Tổng thống Trump.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự thất vọng trước việc thiếu tiến triển trong việc đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Cuối tháng trước, ông dường như đã thay đổi lập trường, cho rằng Kiev có cơ hội "chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ".

Phát biểu với các phóng viên sau chuyến thăm Tajikistan vào ngày 10/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow và Washington đã nhất trí về những việc cần làm để giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine, mặc dù vấn đề này vẫn còn rất phức tạp.

"Chúng tôi không tiết lộ chi tiết những gì đã được thảo luận tại Anchorage. Nhưng nhìn chung, cả Nga và Mỹ đều hiểu rõ định hướng chung mà chúng ta cần thực hiện và các mục tiêu mà chúng ta phải theo đuổi để đưa cuộc xung đột này đến hồi kết một cách hòa bình. Đây là những vấn đề khó khăn và nhạy cảm", Tổng thống Putin nói khi trả lời câu hỏi về việc liệu động lực cho các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Nga và Mỹ đã suy yếu hay chưa.

Theo Tổng thống Putin, Nga và Mỹ tiếp tục được chỉ dẫn bởi các thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Alaska: "Chúng tôi tiếp tục tuân thủ khuôn khổ các cuộc thảo luận tại Anchorage”, ông Putin nói thêm.

"Chúng tôi đã nhất trí với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng tôi sẽ cân nhắc thêm về vấn đề này tại Moscow và tham vấn với các đồng nghiệp cũng như đồng minh của chúng tôi, và ông ấy cũng sẽ làm điều tương tự", nhà lãnh đạo Nga nêu rõ.