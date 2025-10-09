Các binh sĩ Ukraine có phút thư giãn để chơi cờ gần chiến tuyến tại Kharkov (Ảnh minh họa: Reuters).

Nhà máy khí đốt Nga ở Volgograd bốc cháy

Ukrainska Pravda đưa tin, rạng sáng 9/10, UAV Ukraine đã tập kích Nhà máy xử lý khí đốt Lukoil-Korobkovsky tại Kotovo, tỉnh Volgograd (Nga), gây ra hỏa hoạn.

Thống đốc vùng Volgograd Andrei Bocharov cho biết, tại quận Kotovsky, do "các mảnh vỡ rơi từ các UAV bị bắn hạ, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại các cơ sở phức hợp nhiên liệu và năng lượng".

Các nhóm công chúng địa phương và nhân chứng cho biết mục tiêu của vụ tập kích là nhà máy Lukoil-Korobkovsky.

Hình ảnh vệ tinh của NASA FIRMS xác nhận một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy.

Nhà máy này là cơ sở xử lý khí đốt tự nhiên lớn nhất ở miền Nam nước Nga với công suất 450 triệu m3 khí nguyên liệu mỗi năm, trong đó một phần đáng kể sản lượng được dùng để xuất khẩu.

Ukraine tuyên bố chặn đứng hàng loạt nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 8/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 162 cuộc giao tranh diễn ra, trong đó có 37 cuộc ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 59 cuộc không kích, thả 113 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 1.768 UAV cảm tử và thực hiện 3.238 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Slavyansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.

Nga bao vây đồng thời 2 thành phố lớn

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đang tăng tốc đột phá trên toàn bộ mặt trận. Tình hình đối với lực lượng Kiev dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.000km đang trở nên nghiêm trọng. Lực lượng Moscow đang tiếp tục tiến quân dọc theo biên giới hành chính giữa hai tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Đã có báo cáo về những tiến bộ của RFAF gần các khu định cư Poltavka và Uspenivka thuộc vùng Zaporizhia.

Tại Pokrovsk, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine (AFU) đang bị bao vây. Các đoạn video định vị địa lý xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga ở trung tâm thành phố, đồng thời RFAF cũng giành được thêm nhiều lãnh thổ ở phía tây và bắt đầu tấn công mỏ Pokrovskaya, một vị trí chiến lược ở phía tây Pokrovsk.

Thông tin mới nhất cho biết, AFU đã mất gần một nửa Pokrovsk, với nhiều tòa cao ốc xây dựng từ thời Liên Xô ở phía nam được cho là đã bị RFAF chiếm lĩnh chỉ trong vòng vài ngày, điều mà một năm trước sẽ đồng nghĩa với việc giao tranh giành giật từng ngôi nhà, từng góc phố kéo dài hàng tuần.

Bên cạnh đó, tại mặt trận Konstantinovka liền kề, lực lượng Moscow cũng kiểm soát hoàn toàn làng Predtechino và đang tập trung lực lượng để tiến về thành phố.

Trên bản đồ dưới đây có thể thấy quân đội Nga đang hình thành 2 vòng vây lớn ở Pokrovsk và Konstantinovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Konstantinovka ngày 8/10. Moscow tổ chức nhiều mũi đột phá vào hai thành phố, đồng thời hình thành vòng vây quy mô lớn bằng các gọng kìm, tựa như những "vạc dầu" (Ảnh: Kimitary Summary).

Kênh Geroman xác nhận, trên trục Pokrovsk - Konstantinovka, quân đội Nga tiếp tục mở rộng mũi thọc sâu Dobropolye, giành lại quyền kiểm soát khu định cư Volnoye cũng như đạt được những tiến triển ở Sofiivka từ phía đông và tại Vladimirovka từ phía nam.

Có thể nói, một cái bẫy tự tạo khác đang khép lại, giống y hệt như ở Kupyansk, khi lực lượng Kiev quyết tử thủ mà không chịu rút lui, dẫn tới hàng nghìn lính Ukraine bị bao vây và có nguy cơ diệt vong đồng thời trong 3 thành phố lớn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 8/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, những khu vực bao quanh bởi đường màu trắng là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Geroman).

Kênh Divgen cũng đưa tin về tình hình thay đổi nhanh chóng tại mũi thọc sâu của Nga ở Dobropolye. Thông tin cập nhật cho thấy các đơn vị Moscow đã chiếm lại Ivanovka và tiến về phía bắc Zatyshok. Chiến dịch phản công của Ukraine tại khu vực đã thất bại sau những đòn phản đột kích của RFAF, dù vậy, nhiều khả năng AFU vẫn chưa từ bỏ tham vọng cắt rời các đơn vị quân đội Nga tiên phong với hậu phương lớn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 8/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu đỏ là nơi họ mới chiếm được. Kiev vẫn tiếp tục phản công nhưng không có kết quả (Ảnh: DIVGEN).

Kupyansk bên bờ vực sụp đổ

Quân đội Nga đang chiến đấu theo nhóm nhỏ trên bờ tây sông Oskol. Hàng loạt cuộc tấn công cục bộ được ghi nhận ở khu vực Kamenka, Dvorechnaya và Doroshevka, trong khi các sự kiện chính vẫn tập trung ở thành phố, theo kênh Rybar.

Giao tranh vẫn tiếp diễn trong vùng lõi đô thị. Các báo cáo cho thấy lực lượng Moscow gần như kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tâm và phía bắc thành phố, cũng như việc hình thành một "vạc dầu" ở phía tây Kupyansk.

Không những thế, hôm qua, Tướng Valery Gerasimov - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga tuyên bố rằng giao tranh đã diễn ra ở phía nam Kupyansk. Thông tin này vẫn chưa được xác nhận bằng hình ảnh, nhưng cần lưu ý rằng toàn bộ hướng di chuyển này nhìn chung không được ghi lại đầy đủ bằng hình ảnh kiểm soát khách quan, từ cả nguồn của Nga và Ukraine. "Màn sương mù chiến tranh" trong trường hợp này có lợi cho quân đội Nga.

Về phía đông nam Kupyansk, AFU vẫn giữ một đầu cầu trên bờ đông sông Oskol. Họ đang phòng thủ tại đây dựa vào 3 khu định cư trên bờ đông gồm Kurilovka, Kovsharovka, Podoly, cũng như các công sự được chuẩn bị trước. Cho đến nay, RFAF vẫn chưa thể đánh bật đối phương.

Nhóm phòng thủ của Ukraine ở đây phụ thuộc rất nhiều vào các cửa khẩu tiếp tế, vốn thường xuyên bị Nga khống chế bằng hỏa lực. Mặc dù lương thực có thể được vận chuyển một phần bằng UAV cỡ lớn, nhưng việc cung cấp đạn dược lại phức tạp hơn nhiều.

Quân đội Nga đang tiến gần Stepovaya Novoselovka. Bản thân khu định cư vẫn nằm trong "vùng xám", nhưng các đơn vị xung kích của Moscow đã tiến lên được về phía bắc. Tình hình trên toàn bộ hướng phát triển này phần lớn phụ thuộc vào kết quả của các trận đánh giành Kupyansk.

Một khi thành phố được kiểm soát, số phận của đầu cầu phía đông do AFU trấn thủ sẽ được định đoạt: việc giữ nó lại sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Câu hỏi duy nhất là có bao nhiêu đơn vị lớn của Ukraine có thể rút lui khỏi đó và bảo toàn sức chiến đấu.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 8/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ, xuyên sâu vào trung tâm thành phố (Ảnh: Rybar).

Hai gọng kìm của Nga kẹp chặt Seversk

Kênh Readovka cho biết, quân đội Nga đang đột phá vào Seversk từ mọi hướng có thể, và chẳng mấy chốc lực lượng Kiev sẽ thấy mình nằm trong gọng kìm quen thuộc của đối phương.

Cụ thể, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Nam RFAF đang hình thành thế tấn công gọng kìm truyền thống vào Seversk tại vùng Donetsk (DPR). Hướng đột phá đặc biệt này rất đáng chú ý bởi vì quân đội Nga đã phải vật lộn để tiến lên tại đây kể từ khi bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Các cứ điểm như Avdiivka, Bakhmut và Vuhledar đã thất thủ từ lâu nhưng Seversk vẫn chưa chịu khuất phục.

Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga đã liên tục tiến quân về phía Seversk, đánh chiếm thành công các làng Belogorovka và Serebryanka. Gần đây, lực lượng Kiev đã bị đánh bật khỏi Zvanovka và Fyodorovka. Do đó, sự hội tụ đang diễn ra từ cả phía bắc và phía nam.

RFAF cũng đang tiến vào thành phố từ Verkhnekamenskoye, nằm ở phía đông, và dọc theo tuyến đường sắt dẫn ra khỏi Seversk về phía đông nam. Như vậy, lực lượng Moscow đang đột kích vào Seversk từ 4 hướng cùng lúc.

"Seversk đã ở trong tình trạng gần như bị bao vây. Tình hình của Ukraine đã xấu đi rõ rệt, vì cả pháo binh và hệ thống FPV Nga đang khống chế mọi ngả đường", kênh Archangel Spetsnaz nhận định.

Khó khăn chính đối với RFAF trong việc tiến vào Seversk là địa hình. Một số ngôi làng có hồ, đường sắt và khe núi được cho là nằm gần nhau. Tất cả những điều này cho phép lực lượng Kiev bố trí hầm hào kiên cố. Việc tiếp tế, mặc dù khó khăn hơn đáng kể, nhưng vẫn còn, và đó là lý do tại sao AFU duy trì được thế trận phòng thủ, kênh Arkhangel Spetsnaz nhấn mạnh.

Cũng như trường hợp Kupyansk, việc chiếm được Seversk sẽ giúp quân đội Nga tiếp cận khu vực phía bắc Donetsk và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giành được các thành phố lớn cuối cùng ở vùng Donbass là Slavyansk và Kramatorsk, vốn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 8/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Kiev nỗ lực chống đỡ theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Quân đội Nga bất ngờ "lật cánh", dồn lực khoan phá Dnipropetrovsk

Theo kênh War Unit Observer, quân đội Nga có động thái lạ khi bất ngờ tái triển khai 4 lữ đoàn từ mặt trận Pokrovsk để dồn lực khoan phá khu vực Dnipropetrovsk. Dường như Bộ chỉ huy Moscow đã phát hiện một hướng tấn công vô cùng thuận lợi, đáng để mạo hiểm.

RFAF đang điều động binh lực để tăng cường cuộc tấn công vào khu vực Dnipropetrovsk, các nguồn tin từ Kiev trích dẫn nhận định của giới phân tích quân sự Ukraine cho biết.

Cụ thể, 4 lữ đoàn bộ binh cơ giới số 35, 55, 74 và 137 thuộc Cụm tác chiến Trung tâm RFAF được cho là đã lật cánh, tái triển khai đồng thời gần Novopavlivka. Trước đây, các đơn vị này đóng quân ở phía nam Pokrovsk.

Điều này có nghĩa là các cuộc phản công của Ukraine nhằm cứu Pokrovsk đã thất bại hoàn toàn và quân đội Nga đang dọn dẹp khu vực. Trong khi đó, 3 tập đoàn quân hỗn hợp của họ đang phát triển rất nhanh về phía tây, tiến sâu vào các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia.

Trước sự kháng cự yếu ớt của AFU, Bộ chỉ huy Moscow phát hiện cơ hội để tung đòn quyết định.