Nga có thể đã kiểm soát gần hoàn toàn Seversk, Ukraine gặp khó

Bản đồ mô tả tình hình hiện tại ở Siversk (Ảnh: Pravda/DeepStateMap).

"Thành phố Siversk hiện gần như hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Kiev khi quân đội Nga đẩy mạnh các hoạt động tiến công từ cuối tháng 10, tận dụng điều kiện sương mù dày đặc", nguồn tin nêu.

Theo Pravda, việc giành lại quyền kiểm soát thành phố này được cho là sẽ cần tới các lực lượng dự bị đáng kể.

Tờ báo cũng dẫn nguồn tin từ cơ quan quản lý quân sự Ukraine cho biết: “Tình hình xung quanh Siversk rất nguy hiểm".

Theo đó, ở thời điểm hiện tại, lực lượng Nga hiện diện trên gần như toàn bộ thành phố, ngoại trừ khu vực nằm bên kia sông Bakhmutka.

Để khôi phục các vị trí đã mất, cần phải đưa lực lượng dự bị vào. Liệu quân đoàn đang thực hiện nhiệm vụ trên hướng mặt trận này (Quân đoàn 11) có lực lượng dự bị hay không? Câu trả lời là không. Chỉ huy cấp cao của Cụm tác chiến miền Đông Dmytro Bratishko có lực lượng dự bị hay không? Đó vẫn là câu hỏi lớn.

Ngoài ra, việc tổng tư lệnh có cung cấp lực lượng dự bị hay không và liệu lực lượng dự bị đó có thể thay đổi được tình hình hiện tại hay không vẫn chưa rõ.

Theo nguồn tin này, việc phát động một cuộc phản công nhằm vào đối phương khi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ là vô cùng khó khăn. Ít nhất, theo đánh giá, cần phải chặn đà tiến công của đối phương từ hai bên sườn và chế áp bằng hỏa lực pháo binh.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Ukraine chủ yếu kiểm soát một phần Seversk bằng máy bay không người lái, thay vì triển khai bộ binh. Sau khi phía Nga giành quyền kiểm soát các cao điểm ở phía bắc thành phố, hoạt động tác chiến tại Siversk - vốn nằm ở vùng đất trũng - trở nên gần như bất khả thi. Công tác hậu cần cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Về bố trí lực lượng Lữ đoàn 54 của Ukraine được triển khai ngay trong thành phố Siversk, trong khi Lữ đoàn 10 đóng quân ở phía nam thành phố, tại khu vực các làng Zvanivka và Sviato-Pokrovske.

Theo kịch bản tốt nhất, tính đến ngày 13/12, đường ranh giới tiếp xúc tại Siversk chạy dọc theo sông Bakhmutka. Trong trường hợp này, phần lớn khu vực phía đông của thành phố đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi phần phía tây nhỏ hơn vẫn còn một số vị trí của Ukraine.

Tuy nhiên, theo kịch bản bi quan hơn, toàn bộ Siversk trong phạm vi ranh giới hành chính đã hoàn toàn do lực lượng Nga kiểm soát. Các ảnh chụp màn hình từ các buổi phát trực tiếp tại Seversk do Pravda thu thập cho thấy binh sĩ quân đội Nga di chuyển tương đối tự do trong thành phố, thậm chí trong một số trường hợp không đội mũ bảo hiểm hoặc không mặc áo giáp.

Ngoài ra, các nguồn tin trong quân đội Ukraine cũng cho biết lực lượng Nga đã được ghi nhận xuất hiện ở phía nam Siversk, tại các làng Sviato-Pokrovske và Zvanivka.