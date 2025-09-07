Moscow đáp trả phương Tây về kế hoạch “chuẩn bị cho xung đột” với Nga

Lính Nga tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Chúng tôi không chấp nhận việc một số nước phương Tây quân sự hóa, chuẩn bị cho xung đột với Nga. Đôi lúc chúng tôi vẫn nghe những tuyên bố như vậy. Tất nhiên, điều này khiến chúng tôi không hài lòng và chúng tôi cho rằng vô cùng nguy hiểm", Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev phát biểu tại một sự kiện kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai hôm 6/9.

"Mối quan hệ giữa các quốc gia và người dân của chúng ta luôn định hình bầu không khí chính trị ở châu Âu và lục địa, góp phần vào an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực”, ông Nechayev nói thêm.

Đại sứ Nga bày tỏ hy vọng "mối quan hệ Nga - Đức trên nhiều mặt, nền tảng và mạng lưới hợp tác song phương cũng như quan hệ đối tác tin cậy sẽ được khôi phục theo thời gian".

Đại sứ Nechayev nhấn mạnh Nga chưa bao giờ "đốt cháy những cây cầu" kết nối với Đức, đồng thời bày tỏ hy vọng sự sáng suốt của Đức sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục quan hệ song phương.

"Chúng tôi chưa bao giờ có ý định phá hủy bất kỳ cây cầu nào. Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc rằng một số nước phương Tây đã quyết định đóng băng mối quan hệ này, đặt chúng vào tình trạng đóng băng”, nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Đầu năm nay, Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) cùng quân đội Đức đã chuẩn bị một báo cáo cho rằng, Nga coi mối quan hệ của nước này với phương Tây là một cuộc đối đầu có hệ thống và đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn với NATO.

Theo các nhà phân tích, Moscow có thể sẵn sàng cho một "cuộc chiến tranh quy mô lớn" vào năm 2030. Điều này đang gây ra mối quan ngại nghiêm trọng ở châu Âu.

Các chuyên gia dự đoán sau khi kết thúc các hoạt động quân sự ở Ukraine, Nga sẽ có thể nhanh chóng triển khai lại quân đội đến biên giới của các quốc gia Baltic.

Nga nhiều lần chỉ trích chính sách mở rộng về phía Đông của NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga.

Theo hãng tin Tass (Nga), các chính trị gia và quân nhân từ các nước phương Tây, bao gồm Đức, gần đây thường xuyên đề cập đến kịch bản xảy ra một cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ các nước NATO.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte dự báo Nga có thể sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại NATO trong vòng 5 năm. Lãnh đạo NATO tuyên bố nếu các quốc gia thành viên không hành động ngay từ bây giờ, nguy cơ bị tấn công có thể trở nên hiện hữu chỉ trong vòng 3-5 năm tới.

Nga đã lên tiếng bác bỏ những thông tin cho rằng Moscow sẽ hành động quân sự với các nước NATO. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga không có ý định tấn công các quốc gia NATO trừ khi Nga bị tấn công trước.

"Điều này thật vô nghĩa. Những suy đoán rằng chúng tôi sẽ tấn công châu Âu sau Ukraine hoàn toàn vô nghĩa", ông Putin tuyên bố.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 5/9 khẳng định Nga “không đe dọa bất kỳ ai ở châu Âu và không tìm cách vẽ lại biên giới dưới bất kỳ hình thức nào”. Trong khi đó, ông cho rằng các quốc gia Baltic, Phần Lan, Na Uy và Ba Lan đang gia tăng hoạt động quân sự gần Nga.