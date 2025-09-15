Ukraine tấn công liên hoàn hạ tầng năng lượng của Nga

Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Kirishi ở Leningrad của Nga do cuộc tập kích của Ukraine hôm 14/9 (Ảnh: Astra).

Quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga tại tỉnh Leningrad, vào đêm 13/9, rạng sáng ngày 14/9. Cuộc tấn công được thực hiện với sự phối hợp của lực lượng đặc nhiệm và vũ khí không người lái.

Kirishi là một trong những nhà máy lọc dầu hàng đầu của Nga, với công suất khoảng 20 triệu tấn mỗi năm. Nhà máy nằm cách biên giới Ukraine hơn 800km.

Cùng ngày, máy bay không người lái của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cũng tấn công nhà máy lọc dầu Bashneft-Novoil ở thành phố Ufa, thủ phủ của Cộng hòa Bashkortostan, thuộc Nga.

Thông tin ban đầu cho thấy cuộc tấn công đã kéo theo những vụ nổ lớn, gây thiệt hại đáng kể cho tháp chưng cất dầu chân không tại nhà máy.

Nhà máy lọc dầu Bashneft-Novoil nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 1.400 km.

Trong bài phát biểu hàng đêm hôm 14/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) vì đã gây thiệt hại nặng nề cho cảng dầu lớn nhất của Nga trên biển Baltic tại Primorsk, đồng thời xác nhận rằng Ukraine cũng “đang để mắt đến cảng Ust-Luga và mọi điểm tiếp cận thị trường thế giới khác của Nga”.

Ông cho rằng cách hiệu quả nhất, nhanh nhất để gây sức ép lên Moscow chính là tập kích các nhà máy lọc dầu, cảng dầu, kho chứa dầu của Nga.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Ukraine tiếp tục mở rộng phạm vi các loại vũ khí mà nước này sản xuất và triển khai.

Trong một diễn biến liên quan khác, Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) cho biết, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã phát hiện và phá hủy thành công một hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 của Nga tại khu vực tỉnh Zaporizhia vào ngày 14/9.

Buk-M3 là một trong những tài sản phòng không chủ lực của Nga, được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên không, trên bộ và trên mặt nước. Hệ thống này có giá trị ước tính từ 40 triệu USD đến 50 triệu USD.

HUR cho biết lực lượng đặc nhiệm của họ đã tấn công hệ thống tên lửa phòng không 9К317М Buk-M3 gần thị trấn Oleksandrivka, quận Melitopol thuộc vùng Zaporizhia bị Nga kiểm soát.

Buk là hệ thống tên lửa đất đối không tự hành tầm trung, được Liên Xô phát triển từ thập niên 1970. Trong nhiều thập niên sau đó, Buk được phát triển nhiều phiên bản nâng cấp khác nhau.

Buk-M3 là phiên bản mới nhất, do tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey của Nga sản xuất, được cho là có khả năng theo dõi và tấn công đồng thời tới 36 mục tiêu. Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Buk từng khét tiếng trên toàn thế giới sau vụ bắn rơi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines năm 2014.

Ukraine trước đó nhiều lần báo cáo việc phá hủy các hệ thống Buk của Nga. Vào tháng 5/2025, lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết họ đã phá hủy một Buk-M3 tại một khu vực tiền tuyến không xác định. Hồi tháng 2, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng báo cáo đã đánh trúng một hệ thống Buk ở vùng Zaporizhia.