Nga cảnh báo tấn công quân đội nước ngoài ở Ukraine

Lực lượng quân sự Ukraine (Ảnh: Getty).

"Việc cung cấp vũ khí ồ ạt cho Ukraine và triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tại đó không thể thúc đẩy giải quyết xung đột, cũng không thể làm giảm các mối đe dọa quân sự”, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik nói với hãng tin TASS vào ngày 14/9.

Ông Miroshnik nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng sự hiện diện của “lực lượng quân sự nước ngoài ở Ukraine, dưới bất kỳ hình thức nào, đều không thể chấp nhận được” và lực lượng này sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Nga.

“Thứ nhất, điều này không cần thiết vì sự hiện diện của họ không có ý nghĩa thực tế. Đây chỉ là nỗ lực nhằm kiểm soát lãnh thổ. Thứ hai, họ là những mục tiêu hoàn toàn chính đáng", nhà ngoại giao Nga cảnh báo.

Khi được hỏi liệu Nga có nghĩ rằng 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể tham gia vào các thỏa thuận tương lai về Ukraine hay không, Đại sứ Miroshnik cho biết vấn đề không phải là quốc gia nào có thể đóng vai trò đảm bảo cho một thỏa thuận tiềm năng, mà là tất cả các bên tham gia vào tiến trình này đều cần có các đảm bảo an ninh tiềm năng.

“Bởi vì hiện nay, hàng loạt nhà lãnh đạo châu Âu đang đi khắp châu Âu và nói rằng “Nga đang tấn công! Nga đang đe dọa chúng ta!”. Nga chưa bao giờ đe dọa các quốc gia châu Âu, ít nhất là trong giai đoạn lịch sử này. Trong khi đó các quốc gia châu Âu đã và đang đổ vũ khí vào Ukraine để dùng nước này làm vũ khí công phá Nga. Vì vậy, đảm bảo an ninh nên được trao cho tất cả các bên tham gia vào tiến trình này”, Đại sứ Nga nhấn mạnh.

Ông lưu ý rằng một số quốc gia châu Âu và Ukraine đang tìm cách diễn giải sai khái niệm đảm bảo an ninh, bao gồm cả việc thêm vào các yếu tố như lực lượng quân sự không giới hạn, quân đội nước ngoài…

"Đây là sự ảo tưởng của những người mang tư tưởng cực đoan ở châu Âu và Ukraine. Họ chỉ đơn giản tìm cách bóp méo các đảm bảo an ninh hoặc loại trừ điều khoản then chốt mà Nga đưa ra, cụ thể là phi quân sự hóa (Ukraine). Điều này có nghĩa là vấn đề chính nằm ở mối đe dọa từ Ukraine. Vì vậy, bất kỳ hành động nào nhằm khôi phục hoặc duy trì mối quan hệ với Nga từ phía Ukraine đều khó chấp nhận”, ông Miroshnik nói, đồng thời cho biết các đảm bảo an ninh về cơ bản là cần thiết để các quốc gia có thể cảm thấy bình yên, phát triển bình thường và sống trong bầu không khí láng giềng tốt đẹp.

Đầu tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ coi các binh sĩ nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là “mục tiêu tấn công hợp pháp” và việc triển khai quân đội nước ngoài là không cần thiết nếu đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Putin cho rằng, không cần thiết phải triển khai quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine sau khi các thỏa thuận hòa bình dài hạn được ký kết.

Theo Tổng thống Putin, các đảm bảo an ninh phải được thiết lập cho cả Nga và Ukraine, và Moscow sẽ tôn trọng điều này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nói rằng nỗ lực của NATO nhằm tìm đường vào Ukraine là mối đe dọa đối với Nga. Do vậy, ông cho biết Nga coi sự hiện diện của các lực lượng vũ trang nước ngoài, của quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine, gần biên giới Nga là một mối đe dọa.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhắc lại rằng "an ninh của một quốc gia không nên được đảm bảo bằng cách tạo ra mối đe dọa cho một quốc gia khác”.

Sau hội nghị thượng đỉnh các đồng minh của Ukraine tại Paris vào ngày 4/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 26 nước sẵn sàng cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột với Nga, trong đó bao gồm lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận 26 quốc gia đã đồng ý cung cấp bảo đảm an ninh. Ông cũng nhấn mạnh vấn đề “bảo vệ tối đa bầu trời Ukraine”.