Nga tuyên bố kiểm soát vùng Kupiansk chiến lược, Ukraine phản bác

Một tuyến đường ở lối vào Kupiansk, Ukraine (Ảnh: Getty).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov rằng quân đội Nga đã chiếm được thành phố Kupiansk vào ngày 20/11.

Tuyên bố từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine được đưa ra sau khi Tướng Gerasimov được cho là đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin về việc kiểm soát Kupiansk trong chuyến thăm của ông Putin đến một sở chỉ huy của lực lượng Zapad.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã được thông báo tóm tắt về tình hình ở Kostiantynivka và Kramatorsk, thuộc vùng Donetsk, cũng như xung quanh Kupiansk, thuộc vùng Kharkov.

Tướng Gerasimov nói với nhà lãnh đạo Nga rằng: "Các đơn vị đã giành được thành phố Kupiansk và đang tiếp tục đánh bại các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây ở bờ trái sông Oskol".

Tướng Gerasimov cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát 70% Pokrovsk, cũng như hơn 80% Vovchansk.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã bác bỏ các tuyên bố trên của Nga.

"Kupiansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ. Các hoạt động chống phá hoại và các hoạt động tìm kiếm và tấn công đặc biệt chống lại các nhóm trinh sát và đặc nhiệm của đối phương đã xâm nhập thành phố vẫn diễn ra trong và xung quanh Kupiansk”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, những tuyên bố cho rằng “80% Vovchansk ở vùng Kharkov đã bị kiểm soát và 70% thành phố Pokrovsk đã bị kiểm soát cũng không đúng sự thật”.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho rằng thông tin sai lệch này nhằm che giấu những tổn thất "nghiêm trọng" của Nga.

Vị trí Kupiansk trên bản đồ Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Kupiansk là một trong những thành phố phòng thủ trọng điểm của lực lượng Ukraine thuộc vùng Kharkov. Việc giành được Kupiansk sẽ cho phép quân đội Nga tiếp tục tiến về phía tây.

Kupiansk đã chứng kiến các cuộc ​​giao tranh khốc liệt trở lại khi Nga tiếp tục tiến quân trong khu vực. Từ ngày 28/9, dân thường không được tiếp cận khu vực này do các hoạt động giao tranh diễn ra.

Vào tháng 9, người phát ngôn của Nhóm chỉ huy chiến lược - tác chiến "Dnipro", Oleksiy Belsky, cho biết việc chiếm giữ thành phố Kupiansk là mục tiêu chính của Nga tại tỉnh Kharkov.

Thành phố này đang hứng chịu các cuộc tấn công liên tục của Nga, bao gồm bom dẫn đường, pháo binh, hệ thống tên lửa phóng loạt và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV.

Lực lượng Nga ban đầu kiểm soát Kupiansk khi chiến dịch quân sự nổ ra, nhưng sau đó lực lượng Ukraine đã giành lại khu vực này vào tháng 9/2022.

Theo trang tin RBC-Ukraine, mặc dù Nga đã tuyên bố kiểm soát, nhưng tình hình thực tế ở Kupiansk được cho là khả quan hơn đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine. Sự hiện diện của Nga tại Kupiansk đã giảm đáng kể - chỉ còn chưa đến 50 binh sĩ trong thành phố. Quân đội Nga đã bị cắt đứt hậu cần và bị đẩy lùi một phần khỏi thành phố.

Ngoài ra, lực lượng Ukraine đang ngăn chặn Nga giành được chỗ đứng ở phía bắc thành phố. Vì vậy, Ukraine cho rằng quân đội Nga đã phát động một chiến dịch thông tin tại khu vực Kupiansk.

Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, bao gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk ở phía đông Ukraine. Trong khi đó, Ukraine hiện vẫn nắm giữ khoảng 10% Donbass, một khu vực rộng khoảng 5.000km2 chủ yếu ở phía bắc Donetsk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Donbass hiện là một phần lãnh thổ sáp nhập vào Nga. Mặc dù vậy, Ukraine và hầu hết các quốc gia phương Tây đều bác bỏ việc Moscow sáp nhập vùng lãnh thổ này.