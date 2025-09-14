Nga biến UAV Geran thành FPV: Cuộc đua công nghệ với Ukraine nóng lên

UAV Nga tấn công Ukraine (Ảnh minh họa: Armyinform).

Nga đã bắt đầu chuyển đổi các máy bay không người lái (UAV) Geran-2 (hay còn gọi là Shahed) thành vũ khí kiểu góc nhìn thứ nhất (FPV) bằng cách trang bị modem và camera. Bước đi này, theo giới chuyên gia Ukraine, cho thấy Moscow đang gia tăng tốc độ hiện đại hóa UAV và mở rộng khả năng tác chiến của chúng trên chiến trường.

Phân tích các mảnh vỡ từ UAV Geran bị bắn hạ gần đây cho thấy chúng không chỉ còn là công cụ tấn công cảm tử mà đang dần được cải tiến để có thể điều khiển trực tiếp hướng tới mục tiêu.

Trang tin Defense Express cho biết, các modem này, vốn từng xuất hiện trên UAV Gerbera, tạo nên mạng kết nối động, trong đó mỗi phương tiện bay này có thể đóng vai trò như một trạm chuyển tiếp tín hiệu cho những chiếc UAV khác.

Theo chuyên gia công nghệ quân sự Serhii Beskrestnov, đến đầu tháng 9, việc gắn modem và camera cho Geran không còn là thử nghiệm rời rạc mà đã trở thành giải pháp sản xuất hàng loạt.

Hình ảnh thu được từ một UAV bị bắn hạ cho thấy chúng được trang bị modem và một camera giám sát gắn ở mũi, đủ để cung cấp tầm nhìn trực diện phục vụ điều khiển bay.

Điểm đáng chú ý là cách truyền dữ liệu giữa UAV và hệ thống điều khiển. Một số chuyên gia Ukraine nhận định Nga có thể dựa vào mạng lưới điệp viên để triển khai các trạm chuyển tiếp tín hiệu dưới mặt đất, trong khi một kịch bản khác là thiết lập “mạng lưới UAV” trên không, dù điều này khó duy trì lâu dài.

Tướng Oleksandr Syrsky - Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine - nhận định cả hai bên đang bước vào một cuộc đua công nghệ không người lái. Ông cho rằng Nga liên tục điều chỉnh và học hỏi từ các công nghệ UAV của Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực máy bay đánh chặn.

“Lợi thế sẽ thuộc về những ai không chỉ hiện đại hóa mà còn biết đi trước một bước. Chúng ta phải vừa cải tiến các giải pháp hiện tại, vừa phát triển công nghệ và chiến thuật mới", ông viết.

Theo ông Syrsky, Nga cũng đang mở rộng tầm tấn công của UAV, đặt ra yêu cầu khẩn thiết phải tăng cường năng lực tác chiến điện tử. Ông cho biết Ukraine đã đầu tư mở rộng các đơn vị tác chiến điện tử và bắt đầu thấy hiệu quả, khi số UAV đối phương bị vô hiệu hóa trong tháng 8 đã tăng đáng kể.