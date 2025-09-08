Nga bác tin tập kích tòa nhà chính phủ Ukraine trong cuộc tấn công lớn nhất

Một tòa nhà ở Kiev, Ukraine bốc cháy sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga hôm 7/9 (Ảnh: Kyodo).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/9 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở lắp ráp UAV của Ukraine, cũng như một doanh nghiệp công nghiệp ở Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga đồng thời khẳng định không có tòa nhà nào khác bị nhắm mục tiêu.

“Ngày 7/9, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao và UAV nhằm vào các cơ sở sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, lưu trữ và phóng máy bay không người lái của Ukraine, cũng như các căn cứ không quân ở khu vực miền trung, miền nam và miền đông Ukraine, trong đó có cơ sở công nghiệp Kiev-67 ở ngoại ô phía tây Kiev và căn cứ hậu cần STS-Group ở ngoại ô phía nam Kiev”, tuyên bố cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, “toàn bộ mục tiêu chỉ định đã bị xóa sổ”. “Ngoài ra, không có cơ sở nào khác ở Kiev bị tấn công”, tuyên bố bổ sung.

Trước đó cùng ngày, các quan chức Ukraine cho biết một UAV của Nga đã lao vào tòa nhà chính phủ Ukraine gần Quảng trường Độc Lập, khiến các tầng trên bị cháy. Họ cũng tuyên bố cuộc tấn công có sự tham gia của hơn 800 UAV và 13 tên lửa nhắm vào các mục tiêu trên khắp cả nước.

Không quân Ukraine nói rằng, hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn được 751 mục tiêu trên không.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các cuộc tấn công của Nga hôm 7/9 đã khiến 4 người thiệt mạng và 44 người bị thương.

Ông cũng cho biết đã thảo luận tình hình với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hai nhà lãnh đạo đã phối hợp các bước ngoại giao và thống nhất các biện pháp mới nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha kêu gọi các đối tác phương Tây có phản ứng dứt khoát trước cuộc tấn công mới nhất của Nga bằng việc siết lệnh trừng phạt Moscow, đồng thời tăng cường phòng thủ cho Kiev.

Nga trong nhiều tháng qua đã tiến hành các đợt tập kích bằng UAV và tên lửa nhằm vào những cơ sở liên quan đến quân sự và ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Moscow nói rằng đây là hành động trả đũa các cuộc tập kích của Kiev vào sâu lãnh thổ Nga.

Các quan chức Nga cũng cáo buộc Ukraine triển khai hệ thống phòng không ngay trong khu dân cư, cho rằng nếu Kiev từ bỏ cách làm này thì có thể ngăn chặn thương vong.

Ngược lại, Moscow khẳng định không nhắm vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine.

Tháng trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ đề xuất tấn công trung tâm hành chính ở Kiev bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới. Tổng thống Belarus nhấn mạnh, Nga cam kết giải quyết cuộc xung đột Ukraine một cách hòa bình.

Về phần mình, trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây, Tổng thống Putin tuyên bố đã thấy "ánh sáng cuối đường hầm" trong tiến trình tìm giải pháp ngoại giao, hòa bình cho cuộc chiến Ukraine. Mặc dù vậy, ông nhấn mạnh: "Nếu không đạt được giải pháp, chúng tôi sẽ buộc phải hoàn thành các nhiệm vụ đề ra bằng sức mạnh quân sự".