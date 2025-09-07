Nga không kích trúng tòa chính phủ Ukraine ở thủ đô Kiev

Trực thăng đang phun nước dập tắt đám cháy tại một tòa nhà chính phủ của Ukraine ở thủ đô Kiev (Ảnh: Reuters).

"Lần đầu tiên, một tòa nhà chính phủ bị đánh trúng và hư hại do một cuộc không kích của đối phương", Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. "Lực lượng cứu hộ đang dập tắt đám cháy", bà nói thêm.

Các nhân chứng của Reuters nhìn thấy tầng cao nhất của một tòa nhà chính phủ Ukraine, tọa lạc tại quận Pecherskyi lịch sử, bốc cháy, khói dày đặc bốc lên bầu trời.

Trên Telegram, không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 805 máy bay không người lái và 13 tên lửa vào Ukraine trong đêm, trong khi các đơn vị phòng thủ Ukraine đã bắn hạ 751 máy bay không người lái và 4 tên lửa.

Đây là số lượng máy bay không người lái cao nhất mà Nga sử dụng để tấn công Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2/2022.

Một tên lửa Nga bị bắn rơi trên bầu trời Kiev ngày 7/9 (Ảnh: Reuters).

Ông Timur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thủ đô Kiev, xác nhận một tòa nhà chung cư 4 tầng cũng bị hư hại. Các quan chức tình trạng khẩn cấp nhà nước cho biết, loạt tấn công đêm qua, gây ra hỏa hoạn khắp thành phố.

Một đám cháy đã bùng phát ở 2 trong số 4 tầng của một tòa nhà dân cư trong quận bị máy bay không người lái tấn công, với cấu trúc bị phá hủy một phần.

Tại quận Sviatoshynskyi phía tây, một số tầng của một tòa nhà dân cư 9 tầng đã bị phá hủy một phần, Klitschko và các quan chức tình trạng khẩn cấp cho biết.

Thị trưởng Kiev cho hay, các mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại một tòa nhà chung cư 16 tầng và 2 tòa nhà 9 tầng khác.

Các nhân viên cứu hộ ngày 7/9 đang nỗ lực dập tắt đám cháy trong một tòa nhà chung cư sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga (Ảnh: Reuters).

Khói bốc lên từ các tòa nhà chung cư, một số tòa nhà bị sập một phần và mặt tiền bị vỡ vụn, các bức ảnh do các quan chức tình trạng khẩn cấp đăng tải trên mạng xã hội cho thấy.

Ông Svyrydenko kêu gọi các nước phương Tây hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine và thế giới để đáp trả các cuộc tấn công của Nga.

Moscow chưa lên tiếng về các vụ tấn công trên.